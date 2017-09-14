Лубінець: Родичі київських чиновників поїхали з України під прикриттям евакуації дітей-сиріт





Працівники Офісу омбудсмена виявили, що близькі родичі київських посадових осіб могли прикриватися дітьми-сиротами, щоби нелегально виїхати за кордон. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



“Працівники Офісу омбудсмена випадково стали “розслідувачами”. Адже в результаті моніторингових візитів виявили, що посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон”, – пише Лубінець.



У березні 2022 року до Німеччини евакуювали 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 дорослих.



Цих дітей мали відвідати працівники Офісу омбудсмена, але їх туди не пустили, бо на території були відсутні супроводжуючі від України. Тому діти знаходяться повністю під опікою німецької сторони.



Німці розповіли, що до них потрапили 55 дітей, але наказ директора Центру свідчить, що до Німеччини евакуювали 68. Де ще 13 дітей – невідомо.



Далі працівники Офісу омбудсмена приїхали з візитами до Служби у справах дітей та сім’ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 у Києві, щоб з’ясувати обставини, ознайомитися з документами про евакуацію, поспілкуватися з керівництвом. Зʼясувалося, що у керівництва закладів немає документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони.



Утім, Офіс омбудсмена дізнався, що серед супроводжуючих в офіційних наказах указували людей, які не мають відношення до цієї сфери. Їх працевлаштували в заклади за день до евакуації або взагалі цього не зробили. Серед них — близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва.



“Кожен з супроводжуючих чоловіків звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави і жоден з них наразі не працює у цих органах. Щобільше, вони не повернулися до України. Цей факт наштовхує на думку, що це все була спланована акція”, — наголосив Лубінець.



Про те, що дехто із супроводу дітей не повернувся в Україну, керівництво закладів не повідомляло на нарадах чи у звітах. Однак керівники їздили у «відрядження» до Німеччини на зустріч із родичами. В одного з керівників немає звіту про такі відрядження, а в іншого звіти за 2022 і 2023 роки повторюють один одного (вони не містять інформації про проблеми дітей, встановлення німецької опіки, звільнення українських супроводжуючих тощо).



Лубінець направив листи до Офісу генпрокурора, нацполіції, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА з усіма виявленими фактами. Омбудсмен очікує на розслідування.