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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:27
detroytred написав: alex lem написав: sens написав:
Доречі щодо Резерв - на роботі , роботодавці намагаються уникнути штрафів і обіцяють надати бронь якщо спочатку оновлять дані робітники. Ось звідки росте відсоток оновлення. Щодо відсутності бронювання - можуть від тцк не підтвердити .
На роботі спочатку ховрашкам прочесали по вухам хто не оновить дані і не пройде ВЛК -броні не буде. Тому поки ще не закінчилася броня, рекомендували бігти до коновалів в поліклініку (яка має право ту ВЛК проводити)проходити. Запис на дату на місяць вперед. Спочатку хоч якась видимість ,,медкомісії,, була. Зараз навіть аналізи крові не роблять нічого. Приніс флюорографію, чотири врача за кілька днів у черзі ,,придатний,,-влк пройшов.
Направлення на ВЛК стояти в черзі, самому брати в ТЦК. Чудаку 60 років виповнилося, сидів в тцк в черзі щоб знятися з обліку. То деяких ,,пасажирів,, виводили у внутрішній двір очікувати у супроводі охорони з калашем відправки о 18 годині на навчальний центр. Мабуть патріоти-добровольці.
Зараз усі повинні на роботу принести розпечатані листи з оновленими даними з Резерв+, або з ЦНАПУ. Проціджують через мілке сито.
PS ВЛК вже не вимагають.
Після 16.07 виникне цікавий момент:
на що спрямує свої зусилля ТЦК -- на законослухняних громадян, які оновили свої дані згідно нового закону про 60 днів, чи на тих, хто не зробить цього?
Перші доступніші -- самі надали свої актуальні дані, продемонстрували свою згоду та настрій.
З другими більш проблем...
І за наявності достатньої кількості перших про ухилянтів (по оновленню даних) в принципі можна навіть просто забути на деякий час, а вирішувати питання комплектації за рахунок перших, не гаючи час на ухилянтів.
Але якщо станеться так, то другі будуть просто реготіти з перших...
Правда, ще є ймовірність, що обидва процеси можуть йти паралельно і з однаковим розподілом зусиль.
думаю, що квадратно гніздовим методом і перше і друге
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:35
Успіх написав: detroytred написав:
За що воювати?
Що понад усе?
Свободу!
Свобода - понад усе!!!
І то вже на двох фронтах воюємо за свободу))
На одному - з москалями
На другому - зі своїми
правильные люди позаботились о правильной свободе. а вы о какой говорите?
Лубінець: Родичі київських чиновників поїхали з України під прикриттям евакуації дітей-сиріт
Працівники Офісу омбудсмена виявили, що близькі родичі київських посадових осіб могли прикриватися дітьми-сиротами, щоби нелегально виїхати за кордон. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
“Працівники Офісу омбудсмена випадково стали “розслідувачами”. Адже в результаті моніторингових візитів виявили, що посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон”, – пише Лубінець.
У березні 2022 року до Німеччини евакуювали 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 дорослих.
Цих дітей мали відвідати працівники Офісу омбудсмена, але їх туди не пустили, бо на території були відсутні супроводжуючі від України. Тому діти знаходяться повністю під опікою німецької сторони.
Німці розповіли, що до них потрапили 55 дітей, але наказ директора Центру свідчить, що до Німеччини евакуювали 68. Де ще 13 дітей – невідомо.
Далі працівники Офісу омбудсмена приїхали з візитами до Служби у справах дітей та сім’ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 у Києві, щоб з’ясувати обставини, ознайомитися з документами про евакуацію, поспілкуватися з керівництвом. Зʼясувалося, що у керівництва закладів немає документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони.
Утім, Офіс омбудсмена дізнався, що серед супроводжуючих в офіційних наказах указували людей, які не мають відношення до цієї сфери. Їх працевлаштували в заклади за день до евакуації або взагалі цього не зробили. Серед них — близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва.
“Кожен з супроводжуючих чоловіків звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави і жоден з них наразі не працює у цих органах. Щобільше, вони не повернулися до України. Цей факт наштовхує на думку, що це все була спланована акція”, — наголосив Лубінець.
Про те, що дехто із супроводу дітей не повернувся в Україну, керівництво закладів не повідомляло на нарадах чи у звітах. Однак керівники їздили у «відрядження» до Німеччини на зустріч із родичами. В одного з керівників немає звіту про такі відрядження, а в іншого звіти за 2022 і 2023 роки повторюють один одного (вони не містять інформації про проблеми дітей, встановлення німецької опіки, звільнення українських супроводжуючих тощо).
Лубінець направив листи до Офісу генпрокурора, нацполіції, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА з усіма виявленими фактами. Омбудсмен очікує на розслідування.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:40
«Українців не можна щось змусити. Це факт. Але українців можна і потрібно мотивувати
а потом выяснится что земля круглая. Эволюция представителей власти умиляет. Я год назад писал что принуждение результата не даст, человек будет, галочка в журнале будет, а результата нет. Подождем пока наберут 100 тыс немотивированных, потенциальных сзчшников, что потом будут петь. Всех в тюрьмы? Всем амнистию?
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:46
sashaqbl написав:
Ну чесно, якби я зараз збирався переходити через кордон, не маючи зацепок в ДПСУ, то напевно десь з Яремче чи Ворохти починав би.
Служив у СРСР прикордонником у Закарпатті і не розумію, чому всім далася та Тиса та гори з ведмедями.Угорський кордон, Косини наприклад. Там лафа та простір, дороги, будинки сільські майже впритул до кордону, виноградники...
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:48
vitaliiangel написав:
Подождем пока наберут 100 тыс немотивированных, потенциальных сзчшников, что потом будут петь. Всех в тюрьмы? Всем амнистию?
У знайомого друг майже рік у сзч був, жив вдома, ніхто його не шукав. 52 роки. Зараз помер, спився кажись.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:50
alex lem написав:
Місяць, строєм навчили ходити, постріляли магазин-два патронів, калаш 80-х років+4 магазина.У стрілецький батальон і вперед в посадку ухилятися від фпв дронів. Слава Героям.
Странно, нас никто даже не пытался учить ходить строем. Учили передвигаться на поле боя.
На стреляли по десятку магазинов на рыло. За несколько выездов, днём и ночью. Плюс интерактивный тир.
Было ещё много весьма интересных и полезных занятий.
Если бы я был немного моложе, вышел бы вполне нормально подготовленным.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:50
d44 написав: vitaliiangel написав:
Подождем пока наберут 100 тыс немотивированных, потенциальных сзчшников, что потом будут петь. Всех в тюрьмы? Всем амнистию?
У знайомого друг майже рік у сзч був, жив вдома, ніхто його не шукав. 52 роки. Зараз помер, спився кажись.
Государство сэкономило 15 млн.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:52
sens написав:
Проте тих хто роками ігнорував і в лютому 22 зробив умисно,те що я раніше процитував
Дякую,ще вчора були сумніви, сьогодні припущення було підтверджено Вами особисто. Неповага до інших не робить Вас іншою людиною.[/quote]
Еще один набор слов только со вставкой ,что вас инших надо уважать .
Неповага до інших не робить Вас іншою людиною.[/quote]
А ,это -------вы у Кличко научились ?
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:53
Hotab написав:
То дужки поламає щоб обійти обмеження форуму і всунути 5 цитату, то набір слів напише.
хотаб этим много кто балуется. См.пост выше. Каждого пинай а не выборочно.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 09:55
detroytred написав:
Після 16.07 виникне цікавий момент:
на що спрямує свої зусилля ТЦК -- на законослухняних громадян, які оновили свої дані згідно нового закону про 60 днів, чи на тих, хто не зробить цього?
Перші доступніші -- самі надали свої актуальні дані, продемонстрували свою згоду та настрій.
З другими більш проблем...
На тому тижні відбулося неформальне спілкування з в.о. керівника ТЦК. Сказав, я вас всіх вигрібу, всі підете служити (пизда економіці, ну то таке - в ТЦК план. Сам він їздить на свіжому "ягуарі"). Каже, ми все одно всіх бачимо, хто офіційно отримує прибутки, через ПФ. Тож швидше за все почнуть вимагати від підприємств розповсюдження повісток та "обєспєчівать явку". Після цього буде дуже швидка реакція - звільнення та неофіційне працевлаштування. Замість зборів та податків держава посмокче
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