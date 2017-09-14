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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8943894489458946
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:на що спрямує свої зусилля ТЦК -- на законослухняних громадян, які оновили свої дані згідно нового закону про 60 днів, чи на тих, хто не зробить цього?

Враховуючи діру в бюджеті, то думаю, що спрямують на неоновивших, але не всіх, а в першу чергу тих, в яких є машини зареєстровані, нерухомість, рахунки в банках.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 04 лип, 2024 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:00

  Сибарит написав:
  alex lem написав:Місяць, строєм навчили ходити, постріляли магазин-два патронів, калаш 80-х років+4 магазина.У стрілецький батальон і вперед в посадку ухилятися від фпв дронів. Слава Героям.

Странно, нас никто даже не пытался учить ходить строем. Учили передвигаться на поле боя.
На стреляли по десятку магазинов на рыло. За несколько выездов, днём и ночью. Плюс интерактивный тир.
Было ещё много весьма интересных и полезных занятий.
Если бы я был немного моложе, вышел бы вполне нормально подготовленным.


Здравствуйте Сибарит !
Здоровья и Удачи !

Здесь все пишут " со слов товарища , которому рассказывал знакомый" .
Животный страх , доходящий до абсурда -основной источник информации .

Это еще ничего .......
Вам еще не закидывали типа ...... а ты вообще был на войне , сказочник ?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Служив у СРСР прикордонником у Закарпатті і не розумію, чому всім далася та Тиса та гори з ведмедями.Угорський кордон, Косини наприклад. Там лафа та простір, дороги, будинки сільські май

Ги. До Косино треба ще доїхати. А там поки розберешся, з якого боку кордон, тебе злапають. Та й там набагато краще охороняється. Я б валив саме через гори.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:08

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:Подождем пока наберут 100 тыс немотивированных, потенциальных сзчшников, что потом будут петь. Всех в тюрьмы? Всем амнистию?
У знайомого друг майже рік у сзч був, жив вдома, ніхто його не шукав. 52 роки. Зараз помер, спився кажись.

Державі радіти треба, що такі бійці тишком нишком сидять в підвалі. А як почнуть такі кадри збиватись до купи в частинах? Підуть тоді і комітети солдатьскіх депутатів і офіцери на розстріл. Це ж вже було в 1917 му. Російська армія розвалилась коли серед селянського осередку з'явились міськи пролетарії і почали мутити воду.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:10

Hotab, колись в Мукачеві бачив бетонні ангари для для МіГ-21.
Вони такі здорові, бетонні, але МіГ-29 в них не влазять. Для F-16 вони мали б вканати.
Як думаєте, наскільки багато таких збереглося в Україні?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:12

  холява написав:Здравствуйте Сибарит !
Здоровья и Удачи !

Здесь все пишут " со слов товарища , которому рассказывал знакомый" .
Животный страх , доходящий до абсурда -основной источник информации .

Это еще ничего .......
Вам еще не закидывали типа ...... а ты вообще был на войне , сказочник ?

И Вам того же!

Я не скрываю, что на передке пока не был. Но не поверить, что я прошел учебку, нужно очень захотеть :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:27

  vitaliiangel написав:
  d44 написав:
  vitaliiangel написав:Подождем пока наберут 100 тыс немотивированных, потенциальных сзчшников, что потом будут петь. Всех в тюрьмы? Всем амнистию?
У знайомого друг майже рік у сзч був, жив вдома, ніхто його не шукав. 52 роки. Зараз помер, спився кажись.

Государство сэкономило 15 млн.

Поправка. Щоб держава ,,втратила,, гробових 15 лямів треба щоб було тіло. Колишній колега у Нацгвардії у перших числах червня поїхав і десь к 15 червню загинув. Не встиг тих довгих грошей 100-тку заробить. З ким він був сказали що в голову прилетіла міна. Тіла поки нема. Було багато що не виходили на зв'язок, більшість живі, слава Богу. Можливо рік бути у тилу і забаранитися за 10 днів.
В нас прийнято збирати на допомогу родичам своїх. Це вже третій з ким робив... Поки глухо з похороном. І місцева телега поки не виклала по шаблону:
11-00 прощання в дворці культури.
12-00 відспівування у церкві.
13-00 закопали на Алеї Слави.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:29

  whois2010 написав:На тому тижні відбулося неформальне спілкування з в.о. керівника ТЦК. Сказав, я вас всіх вигрібу, всі підете служити (пизда економіці, ну то таке - в ТЦК план. Сам він їздить на свіжому "ягуарі"). Каже, ми все одно всіх бачимо, хто офіційно отримує прибутки, через ПФ. Тож швидше за все почнуть вимагати від підприємств розповсюдження повісток та "обєспєчівать явку". Після цього буде дуже швидка реакція - звільнення та неофіційне працевлаштування. Замість зборів та податків держава посмокче

звільнення ніфіга не дасть.
поштальйон може принести повістку за останній місцем реєстрації і вона вважається врученою. для повних бомжів в батьківську хату принесуть.
що будуть далі робити з мільйонами ухилянтів зелені мабуть ще не придумали ))
напевно очікувалась більша активність по оновленню.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:30

  Сибарит написав:
  alex lem написав:Місяць, строєм навчили ходити, постріляли магазин-два патронів, калаш 80-х років+4 магазина.У стрілецький батальон і вперед в посадку ухилятися від фпв дронів. Слава Героям.

Странно, нас никто даже не пытался учить ходить строем. Учили передвигаться на поле боя.
На стреляли по десятку магазинов на рыло. За несколько выездов, днём и ночью. Плюс интерактивный тир.
Было ещё много весьма интересных и полезных занятий.
Если бы я был немного моложе, вышел бы вполне нормально подготовленным.

Щось таке?
Чи Вам реально пощастило попасти в адекватний центр?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 10:33

  Mimohod написав:
  d44 написав:
  vitaliiangel написав:Подождем пока наберут 100 тыс немотивированных, потенциальных сзчшников, что потом будут петь. Всех в тюрьмы? Всем амнистию?
У знайомого друг майже рік у сзч був, жив вдома, ніхто його не шукав. 52 роки. Зараз помер, спився кажись.

Державі радіти треба, що такі бійці тишком нишком сидять в підвалі. А як почнуть такі кадри збиватись до купи в частинах? Підуть тоді і комітети солдатьскіх депутатів і офіцери на розстріл. Це ж вже було в 1917 му. Російська армія розвалилась коли серед селянського осередку з'явились міськи пролетарії і почали мутити воду.

Так-то ще й за умов, коли офіцерський склад - офіційно біла кость...
А зараз, коли оті порядки повинен був замінити Статут, але! навіть цивільний адвокат (Успіх зранку викладав інтерв'ю) однією з трьох порад військовим і військовозобов'язаним другою вказує -- читайте Статути, а товариш мені учора - "спустися на землю, які Статути -- навіть капітани деякі не розбираються навіть у військових званнях", то хлопці (які діють за принципом, що скаже пан-начальник) можуть збунтуватися запросто...
Проти панів))), які просто по понятіям.

Оскільки переходу до законних (статутних) відносин і близько не очікується, то коли прометеї-добровольці або почнуть зменшуватися за критичне співвідношення, або самі перетворюватися, то для продовження виконання функцій рішенням буде --- лише а-ля *угруповання*.
Кількість неодмінно перейде (дасть) нову якість...
detroytred
 
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