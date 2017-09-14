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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 лип, 2024 11:09
katso написав: ЛАД написав:
.........
Я не писал о его успехах и достижениях. Сказал только об успехах в "мотивации", не обсуждая ни методы, ни результаты. Это Вы отрицать не будете?
Не знаю, изучать надо. Помню писали что этот черт был сильным психологом, брал людей за руки, смотрел в глаза и долго говорил. Это с верхами - как там по низам хз но что-то мне кажется что и там было что-то уровнем повыше "бусификации".
Как раз "бусификацией" партайгеноссе не занимался.
Точнее, занимался "до того" - "перевоспитанием врагов рейха". После "перевоспитания врагов" мобилизация проходила на ура, без всяких проблем.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 11:14
whois2010 написав:
Тож швидше за все почнуть вимагати від підприємств розповсюдження повісток та "обєспєчівать явку".
В Закарпатті вже більше року так вимагають і навіть штрафують іноді, ті підприємства, які не дуже забезпечують облік працівників. Хвиля звільнень пройшла десь в квітні-травні 2023, січні 24, потім в травні 24, ну буде четверта в липні-серпні 24...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 04 лип, 2024 11:18, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 11:14
sens написав:
...........
Підрахунок буде дещо інший - на останній день будуть новини про листи зі штрафами і в застосунку оновити дані забажають майже всі хто в Україні за весь час не отримував повістки і жахається штрафів і іншого примусу з боку держави
Посмотрим, как будет в последний день, но підрахунок буде той самий.
В последний день все желающие обновить данные не успеют при всём желании - пропускная способность системы ограничена.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 11:22
sergey_stasyuk555 написав:
що будуть далі робити з мільйонами ухилянтів зелені мабуть ще не придумали )
побачимо, очікую, що з вересня почне виконавча рахунки блокувати, забирати гроші із зарплат... Але звісно не всім одночасно, а потроху, як ТЦК будуть подавати. ТЦК теж не на всіх одночасно штраф накладуть, а будуть повістки слати і наскладувати штраф поступово, думаю з темпом десятки тисяч штрафів в день на всю Україну (тобто десь по 100 штрафів в день в кожному з 178 ТЦК). Не даремно ж в законі визначили, що в них є цілий рік, щоб оштрафувати
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 04 лип, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 11:30
Росіяни окупували Сокіл та Восход на Донеччині, — DeepState
Також є просування в Сотницькому Козачку, Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 11:40
ЛАД написав: sens написав:
...........
Підрахунок буде дещо інший - на останній день будуть новини про листи зі штрафами і в застосунку оновити дані забажають майже всі хто в Україні за весь час не отримував повістки і жахається штрафів і іншого примусу з боку держави
Посмотрим, как будет в последний день, но підрахунок буде той самий.
В последний день все желающие обновить данные не успеют при всём желании - пропускная способность системы ограничена.
Ви це точно знаєте і є докази чи це лише власне припущення та власна необгрунтована думка?
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Додано: Чет 04 лип, 2024 11:44
Дюрі-бачі написав: sergey_stasyuk555 написав:
що будуть далі робити з мільйонами ухилянтів зелені мабуть ще не придумали )
побачимо, очікую, що з вересня почне виконавча рахунки блокувати, забирати гроші із зарплат... Але звісно не всім одночасно, а потроху, як ТЦК будуть подавати. ТЦК теж не на всіх одночасно штраф накладуть, а будуть повістки слати і наскладувати штраф поступово, думаю з темпом десятки тисяч штрафів в день на всю Україну (тобто десь по 100 штрафів в день в кожному з 178 ТЦК). Не даремно ж в законі визначили, що в них є цілий рік, щоб оштрафувати
Як вийде , мабуть є надія на 100% оновлення даних. Мені особисто не прийнятна вичерпна відповідь Орбану в Києві.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 11:52
sergey_stasyuk555 написав: whois2010 написав:
На тому тижні відбулося неформальне спілкування з в.о. керівника ТЦК. Сказав, я вас всіх вигрібу, всі підете служити (пизда економіці, ну то таке - в ТЦК план. Сам він їздить на свіжому "ягуарі"). Каже, ми все одно всіх бачимо, хто офіційно отримує прибутки, через ПФ. Тож швидше за все почнуть вимагати від підприємств розповсюдження повісток та "обєспєчівать явку". Після цього буде дуже швидка реакція - звільнення та неофіційне працевлаштування. Замість зборів та податків держава посмокче
звільнення ніфіга не дасть.
поштальйон може принести повістку за останній місцем реєстрації і вона вважається врученою. для повних бомжів в батьківську хату принесуть.
що будуть далі робити з мільйонами ухилянтів зелені мабуть ще не придумали ))
напевно очікувалась більша активність по оновленню.
надія на совкове: поставити раком і замотивувати кирзачами як при вусатому генералісімусі
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Додано: Чет 04 лип, 2024 12:15
flyman написав:
надія на совкове: поставити раком і замотивувати кирзачами як при вусатому генералісімусі
вусатий кат мав заград загони та розстріл на місті,
бородатий і потужний має відосікі, які пересічний ухилянт вже не має сечі дивитись ))
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Додано: Чет 04 лип, 2024 12:35
whois2010 написав: detroytred написав:
Після 16.07 виникне цікавий момент:
на що спрямує свої зусилля ТЦК -- на законослухняних громадян, які оновили свої дані згідно нового закону про 60 днів, чи на тих, хто не зробить цього?
Перші доступніші -- самі надали свої актуальні дані, продемонстрували свою згоду та настрій.
З другими більш проблем...
На тому тижні відбулося неформальне спілкування з в.о. керівника ТЦК. Сказав, я вас всіх вигрібу, всі підете служити (пизда економіці, ну то таке - в ТЦК план. Сам він їздить на свіжому "ягуарі"). Каже, ми все одно всіх бачимо, хто офіційно отримує прибутки, через ПФ. Тож швидше за все почнуть вимагати від підприємств розповсюдження повісток та "обєспєчівать явку". Після цього буде дуже швидка реакція - звільнення та неофіційне працевлаштування. Замість зборів та податків держава посмокче
1)сколько то годиков ветерану на ягуаре? В плане - не служил ли он сержантом ещё при Язове?
2)он внешне и по фактуре больше на Конана-Варвара/Разрушителя похож или на министра обороны нынешнего и спикера, ну в плане боец-адский_мускулохуец или если упадёт со стула, то денщик только подымет?
3)Ягуар бронированный или нет? Живёт в башне-смерти с охраной робокопами или как всегда, в элитном ЖК рядом с главными налоговиками, ОБЭПовцами, начальниками облкомунхозов, автодоров и т.д.? Ну жрёт как положено, далеко не борщ вершмишелью в тцкашной столовой
4)Часики модные швейцарские "турбийон при скелетоне" ещё не прикупил наш боец-хуец на оф.зарплатку в 50тыс.грн?
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