Дивне відбувається на Марсі(і наче, вже колись щось схоже було)
Тож, нехай буде незнятий епізод з Зоряних війн: Старший командир: "Молодший командир, прошу надати мені адреси/номери всіх будинків/хат, де тимчасово перебуває особовий склад!" Молодший командир: "Еееее..." Ст.ком.: "Виконуйте, це наказ згори!"
Наступного ранку прилітає 2 КАБи... Поранений/контужений старшина... - більше інформації невідомо/неПРИСНИЛОСЬ!
Может быть, Я попал в значительно более адекватное место, но в изложении очень чувствуется журналистская склонность делать из мухи слона. Умение организовать свой быт не менее важно в армии, чем умение стрелять.
Тобто завезені ,,на навчання,, в учбовий центр майбутні захисники повинні окрім дров і розгрузки піддонів за власні кошти ,,организовать свой быт,,? Зробить ремонт, позбивать-покрасить цвілі, подерті стіни у казармах? В нас точно будується сучасна армія по кращим зразкам? Я у 90-х пам'ятаю свою строкову як топили у казармі буржуйки і спав під шинелкою і отою синьою військовою ковдрою щоб не захворіти. Щось міняється?
Не зрозуміло чому в статті такий упор на саме військових: *Потрібно все робити для того, щоб наші військові могли воювати, тримати цей фронт і відпочинок. І як, наприклад має військовий, який приїхав додому на тих декілька днів, тому що багато днів відпочивати військовим не дають, на декілька днів приїхав додому і, наприклад хтось взяв, приватизував сходову клітинку і закрив вхід. І питання як попасти в такому випадку додому, куди військовому звертатись в такому випадку і не тільки військовому, цивільним людям, умовно коли ви приходите і не можете попасти до себе у квартиру, бо площа є приватизованою», - Михайло Третяк, волонтер, громадський діяч*
Я являюсь президентом и гарантом Конституции. И если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий — это изменения Конституции и это преступление.И поэтому если нам предлагают «немецкую модель» или еще какую-нибудь, «корейскую» и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО без части территорий.
"Якщо більшість вважатиме, що ми програли, і Зеленський у цьому винен - він не піде (висуватися на виборах). А якщо більшість вирішить, що "ще нормально з війною все закінчилося, могло бути гірше, нормально вирулили" - тоді так, піде", - розповідає джерело в оточенні глави держави.
За словами іншого співрозмовника, Зеленський мріяв: закінчити війну впевненою, безперечною перемогою - і на цій хвилі піти з політики. Але, звісно, за нинішніх умов абсолютна перемога України неможлива без появи якогось "чорного лебедя" глобального масштабу. А це дуже хиткі фундаменти для будь-яких політичних розрахунків