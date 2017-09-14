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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8946894789488949>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:04

Ні, ні - з нами такого неслучіцццо нєкогдА!"

Дивне відбувається на Марсі(і наче, вже колись щось схоже було)

Тож, нехай буде незнятий епізод з Зоряних війн:
Старший командир: "Молодший командир, прошу надати мені адреси/номери всіх будинків/хат, де тимчасово перебуває особовий склад!"
Молодший командир: "Еееее..."
Ст.ком.: "Виконуйте, це наказ згори!"

Наступного ранку прилітає 2 КАБи...
Поранений/контужений старшина... - більше інформації невідомо/неПРИСНИЛОСЬ! :twisted:

Співпадіння?©

Але це все сни!
Маячня і брехня, так Холява?

З нами ж такого ніслучіцццо нікогдА!!!©

===
"Возможно, вы уверены, что все это полнейший бред.

А че пля, если нет? Че будет, если нет?

Вы скажете - такого не случится с нами никогда!

А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:06

  Сибарит написав:
Может быть, Я попал в значительно более адекватное место, но в изложении очень чувствуется журналистская склонность делать из мухи слона.
Умение организовать свой быт не менее важно в армии, чем умение стрелять.

Тобто завезені ,,на навчання,, в учбовий центр майбутні захисники повинні окрім дров і розгрузки піддонів за власні кошти ,,организовать свой быт,,? Зробить ремонт, позбивать-покрасить цвілі, подерті стіни у казармах? В нас точно будується сучасна армія по кращим зразкам? Я у 90-х пам'ятаю свою строкову як топили у казармі буржуйки і спав під шинелкою і отою синьою військовою ковдрою щоб не захворіти. Щось міняється?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:07

  Успіх написав:Наступного ранку прилітає 2 КАБи...
Поранений/контужений старшина... - більше інформації невідомо/неПРИСНИЛОСЬ!
кому то они здорово надоели. Это ж война, жизнь человека не стоит ничего.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:08

Якийсь зашквар і без бурятів відбувся да ще й у Львові:

*Львівський суд дозволив приватизувати сходові клітки
03 липня, 2024, 22:35
Рішення суду прийнято.
https://varta1.com.ua/news/lvivskiy-sud ... 82749.html

Не зрозуміло чому в статті такий упор на саме військових:
*Потрібно все робити для того, щоб наші військові могли воювати, тримати цей фронт і відпочинок. І як, наприклад має військовий, який приїхав додому на тих декілька днів, тому що багато днів відпочивати військовим не дають, на декілька днів приїхав додому і, наприклад хтось взяв, приватизував сходову клітинку і закрив вхід. І питання як попасти в такому випадку додому, куди військовому звертатись в такому випадку і не тільки військовому, цивільним людям, умовно коли ви приходите і не можете попасти до себе у квартиру, бо площа є приватизованою», - Михайло Третяк, волонтер, громадський діяч*
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:16

  Успіх написав:Дивне відбувається на Марсі(і наче, вже колись щось схоже було)


Старший командир: "Молодший командир, прошу надати мені адреси/номери всіх будинків/хат, де тимчасово перебуває особовий склад!"
Молодший командир: "Еееее..."
Ст.ком.: "Виконуйте, це наказ згори!"

Наступного ранку прилітає 2 КАБи...
Поранений/контужений старшина... - більше інформації невідомо/неПРИСНИЛОСЬ! :twisted:

Співпадіння?©
Маячня і брехня, так Холява?



А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©


Я выбачаюсь , а хто за язик тягнув ?
Навіщо було повністью писати про свої коордінати ?
Він що перевіряв ? Раз перевіряв на нем відповідальность . В нас таке теж було .....

Дали координаты ,два пни за парканом та і все ......
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:27

  Успіх написав:А че, пля, если да? Вот так вот - раз, и да?"©
Та чекай, ще трохи, схоже процес пішов
Я являюсь президентом и гарантом Конституции. И если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий — это изменения Конституции и это преступление.И поэтому если нам предлагают «немецкую модель» или еще какую-нибудь, «корейскую» и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО без части территорий.

"Якщо більшість вважатиме, що ми програли, і Зеленський у цьому винен - він не піде (висуватися на виборах). А якщо більшість вирішить, що "ще нормально з війною все закінчилося, могло бути гірше, нормально вирулили" - тоді так, піде", - розповідає джерело в оточенні глави держави.

За словами іншого співрозмовника, Зеленський мріяв: закінчити війну впевненою, безперечною перемогою - і на цій хвилі піти з політики. Але, звісно, за нинішніх умов абсолютна перемога України неможлива без появи якогось "чорного лебедя" глобального масштабу. А це дуже хиткі фундаменти для будь-яких політичних розрахунків
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:28

Успіх

........... і іще .......... а у вас що особиста нема ?
.......... викликали ............ зробили заяву .....хто запитував , куди прилітіло після запитання

Щось дуже дивне .
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:29

Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%
У слуг є геніальний план, як радикально "покращити" цю статистику найближчим часом - підянти податки та акцизи, ну і штрафи ТЦК підтягнуться.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:31

  Schmit написав:Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%
У слуг є геніальний план, як радикально "покращити" цю статистику найближчим часом - підянти податки та акцизи, ну і штрафи ТЦК підтягнуться.

Историки ещё будут спросить кто сделал больше для разрушения Украины питун или слуги
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:34

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%
У слуг є геніальний план, як радикально "покращити" цю статистику найближчим часом - підянти податки та акцизи, ну і штрафи ТЦК підтягнуться.

Историки ещё будут спросить кто сделал больше для разрушения Украины питун или слуги

Майже 92 тисячі ФОПів закрилися в Україні за перше півріччя 2024 року, – YC.Market

Це на 54% більше, ніж за той же період 2023. Лідером із кількості закритих ФОПів є Київ – понад 12 тис. У Харкові – 5,3 тис, 3,8 тисячі – в Одесі, 3,3 тис – у Дніпрі та 2,8 тис – у Львові.
Бетон
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