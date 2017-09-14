Историки ещё будут спросить кто сделал больше для разрушения Украины питун или слуги
Я вже писав, треба за аксіому прийняти, що зе-влада намагається зруйнувати країну, економіку, сіє розбрат і веде нас до капітуляції. Водночас казково збагачюючись. Тоді всі її "нєудачі" стають зрозумілими. Вони - вороги
whois2010 написав:нічогонерозумію: нема кому служити? чи нема зброї? Терміново потрібно щоб Флер написала, як формуюють та озбброюють нові підрозділи, бо схоже громадянин зеленський розпускає ІПСО.
вам дійсно потрібні ці 2 шерочки-машерочки? бо довелося снізойті до особистого спілкування щоб загнати у стойло стосовно зброї та економіки мерфала, лад, хбуєбан-абирвалг інший камуняцький осередок лікує знищили економіку та середній клас , довели країну з арміею до стану моджахедів зі списаною стрілковою зброю, якої все рівно не вистачає і радіють тепер буде абирвалагам-халамідниками омріяний "обвал нереальних цін житлової нерухомості" кожен наш халамідник чи сирійський біженець зможе на свої європособія по безробіттю придбати київську-львівську нерхомість
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 04 лип, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:треба за аксіому прийняти, що зе-влада намагається зруйнувати країну,
Не вірю (с) Зе влада хоче спасти країну, просто не знає як. Це як би мене посадити за штурвал літака, що падає, а я почав натискати всі кнопки без розуміння наслідків.
Ну , чому .. Перший крок що ви зробили був дуже файний маю на увазі Перш ніж розганяти зраду: Закрилось 92 тис. ФОП, а зареєструвалось 148 тис... А по компаніям взагалі: закрилось 1,5, а зареєструвалось - 13
Зараз Бетон і ті що мріють поміняти нирки на виїзд почали ононирувати . Щось не те написали ....
Успіх написав:Старший командир: "Молодший командир, прошу надати мені адреси/номери всіх будинків/хат, де тимчасово перебуває особовий склад!" Молодший командир: "Еееее..." Ст.ком.: "Виконуйте, це наказ згори!"
Наступного ранку прилітає 2 КАБи... Поранений/контужений старшина... - більше інформації невідомо/неПРИСНИЛОСЬ!
То подождіть, шо це значить - шо свої згори дали наказ свої вниз, шоб знизу наверх передали точки дислокації нашої живої сили, шоб передати ці точки противнику, шоб він їх бахнув??? Чи це бахнули наші, навіть без посередництва рашів?
А нашо? Ну типу за гроші, чи це такий спосіб прибрати невгодних солдатів?
(ну і риторичне питання - а як це може додати бажання служити?...)
Всі давно вже регочуть з потужних воєнов. Найбільший подив викликала зустріч чмоні в хакі з королем Британії. Ломають усі правила та норми етикету через коліно) Ремби, хижаки, техаські рейнджери і термінатори водночас. Куди дивиться служба протоколу, іміджмейкери, радники - хз. Хоча по загальній якості влади, зрозуміло, що там за персоналії зібрані.