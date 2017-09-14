RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 89488949895089518952 ... 8955>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:16

Успіх насправді варіантів багато.
"Кріт" десь в ланцюжку передачі інформації, вас "слухали", злили ждуни, а з передачею інформації співпало. Або навіть просто ФАБи з УМПК випадково наїбнулися поряд.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 04 лип, 2024 15:18, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:18

  sashaqbl написав:Успіх насправді варіантів багато

Так, варіантів - багато.
Але ж КЛЮЧОВІ/НАЙЦІННІШІ, хіба не життя людей і їх свобода?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але ж КЛЮЧОВІ/НАЙЦІННІШІ, хіба не життя людей і їх свобода?

Так Ви та сотні тисяч інших героїв захищаєте життя й свободу тих, хто в тилу.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3425
З нами з: 29.07.22
Подякував: 589 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:28

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  won написав:То подождіть, шо це значить
Значить, що це все маячня, сни, байки, казки... і всі "персонажі" - вигадані)) - а якщо щось співпало, то це просто співпадіння!!!
  won написав:(ну і риторичне питання - а як це може додати бажання служити?...)
Ага, тобто ви(та й інші)вже такі пакували рюкзак і вже завтра планували піти в ТЦК, а потім і на фронт...
Але тут, на форумі, прочитали отаку "страшну казочку" і такі: "та ну нах! Не піду на фронт! А то там, виявляється, що можна й загинути..."
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:30

В Україні близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації, – нардеп Наталуха.

«З них заброньовано 565 тисяч, а до 1,5 млн можуть мати інвалідність».
Xenon
 
Повідомлень: 4662
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:32

Економіка не потрібна. Важливість тилу перебільшена

Міністерство соціальної політики планує "переглянути філософію" соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки.
На жаль, за роки Незалежності, а також успадковано з Радянського Союзу, ми взяли на себе величезу кількість надмірних соціальних зобов’язань, щодо соціальних виплат ...
Це величезні кошти, які потрібно оптимізувати. Тому що в рамках росту (кількості, – ред.) людей, які є на межі бідності, та інших вразливих груп ми не можемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки. Ми повинні його оптимізувати та робити максимально адресним. Тому ми працюємо над тим, щоб переглянути філософію соцвиплат.

Тут все можна розбирати на цитати: філософія соцвиплат, кошти, які потрібно оптимізувати, соціальні зобов'язаня, не підтверджені фінансовим ресурсом...

Як же вже хочеться, щоб усе це на*бнулося та роздавило зе-владу, зе-виборців, турбостарців на форумі. Щоб кожен відчув на собі. Готую евакуаційний план для родини.
whois2010
 
Повідомлень: 614
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:33

  whois2010 написав:Ломають усі правила та норми етикету через коліно
ладно у себя ходишь в хаки но зачем так ездить по миру. Типа это помогает победе. Что ты этим хочешь сказать, что в Украине война? Как бы и без этого известно.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24049
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:35

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:Ломають усі правила та норми етикету через коліно
ладно у себя ходишь в хаки но зачем так ездить по миру. Типа это помогает победе. Что ты этим хочешь сказать, что в Украине война? Как бы и без этого известно.

Нєсістемниє молодиє профффесіонали. Бунтарі. На початку 90-х мабуть різнокольорові шнурки у кедах носили
whois2010
 
Повідомлень: 614
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:37

За крок до перевороту думок©

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Але ж КЛЮЧОВІ/НАЙЦІННІШІ, хіба не життя людей і їх свобода?

Так Ви та сотні тисяч інших героїв захищаєте життя й свободу тих, хто в тилу.

О!
А тепер давайте розбиратись! ;)

Тобто, ми воюємо, щоб захистити життя і свободу тих, хто в тилу?
Тоді виходить що:
а) наше(фронтовиків) життя і здоров'я - фтопку?
б) ми ЗМУШЕНІ захищати в тилу ВСІХ, хоч частину з них - ми також вважаємо ворогом і, як мінімум, НЕ хочемо їх захищати?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:43

Оце справжні воїни)))

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:Ломають усі правила та норми етикету через коліно
ладно у себя ходишь в хаки но зачем так ездить по миру. Типа это помогает победе. Что ты этим хочешь сказать, что в Украине война? Как бы и без этого известно.
Вони цим хочуть сказати, що ще вчора з Успіхом копали і будували бліндаж весь день і всю ніч, а вже вранці, не встигнувши переодітись, рванули на димломатичну зустріч! :lol: :lol: :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 89488949895089518952 ... 8955>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, холява, Дюрі-бачі і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 57684
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 217014
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 694551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12330)
04.07.2024 15:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.