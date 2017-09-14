Значить, що це все маячня, сни, байки, казки... і всі "персонажі" - вигадані)) - а якщо щось співпало, то це просто співпадіння!!!
won написав:(ну і риторичне питання - а як це може додати бажання служити?...)
Ага, тобто ви(та й інші)вже такі пакували рюкзак і вже завтра планували піти в ТЦК, а потім і на фронт... Але тут, на форумі, прочитали отаку "страшну казочку" і такі: "та ну нах! Не піду на фронт! А то там, виявляється, що можна й загинути..."
Міністерство соціальної політики планує "переглянути філософію" соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки. На жаль, за роки Незалежності, а також успадковано з Радянського Союзу, ми взяли на себе величезу кількість надмірних соціальних зобов’язань, щодо соціальних виплат ... Це величезні кошти, які потрібно оптимізувати. Тому що в рамках росту (кількості, – ред.) людей, які є на межі бідності, та інших вразливих груп ми не можемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки. Ми повинні його оптимізувати та робити максимально адресним. Тому ми працюємо над тим, щоб переглянути філософію соцвиплат.
Тут все можна розбирати на цитати: філософія соцвиплат, кошти, які потрібно оптимізувати, соціальні зобов'язаня, не підтверджені фінансовим ресурсом...
Як же вже хочеться, щоб усе це на*бнулося та роздавило зе-владу, зе-виборців, турбостарців на форумі. Щоб кожен відчув на собі. Готую евакуаційний план для родини.
Успіх написав:Але ж КЛЮЧОВІ/НАЙЦІННІШІ, хіба не життя людей і їх свобода?
Так Ви та сотні тисяч інших героїв захищаєте життя й свободу тих, хто в тилу.
О! А тепер давайте розбиратись!
Тобто, ми воюємо, щоб захистити життя і свободу тих, хто в тилу? Тоді виходить що: а) наше(фронтовиків) життя і здоров'я - фтопку? б) ми ЗМУШЕНІ захищати в тилу ВСІХ, хоч частину з них - ми також вважаємо ворогом і, як мінімум, НЕ хочемо їх захищати?