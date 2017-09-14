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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89498950895189528953 ... 8955>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:44

Успіх так, нажаль влада обрала совкову модель: Ви для них вже не люди, а просто інструменти, такі ж як і танки...
І щось змінити, нажаль, я бачу тільки 3 шляхи:
1. Малоймовірний. Наказ із Вашингтону / Лондону / Брюсселя. Не знаю навіщо їм давати його.
2. Шкідливий. Військовий переворот.
3. Найбільш дієвий. Розгон медійного хайпу з вимогами змін. Чесне слово навіть від Пригожина було більше хайпу ніж від ЗСУ... Ваші б історії про марсіян, тільки не на форумі розказувати, а хоча б в Стерненка на каналі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 04 лип, 2024 15:52, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:46

Видатки на соцвиплати доведеться оптимізувати, на них не вистачає коштів

пєнсам та малозабезпеченим - треба ще трохи затянуть пояса...

зато СерЛєщу та іншим "члєнам набсовєта" все мало:
фінансова модель "Укрзалізниці" після анбандлінгу передбачає, що компанія потребуватиме 0,8-1 млрд євро дотацій щороку
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Плять, а нах тоді за щось інше боротись, якщо ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ і їх СВОБОДА - ПОНАД УСЕ?!!!

"Штык в землю! Даёшь мирную передышку!" Жалко что Успих не матрос, тогда все с матросов началось.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:53

А пожежу буде не легко погасити! ;)

Дюрі-бачі Хайп - це добре, але ще раз кажу - має бути організатор!
Солдати вже "накручені/озлоблені", як та суха трава/солома - залишилось лише організатору піднести запалений сірник і... все :shock:

Але це тоді буде варіант №2

А так, більш "м'який варіант" - на Марсі хлопці обговорюють: "а що, якщо в кожному підрозділі/бригаді хоч половина ОДНОЧАСНО складе зброю до ніг командиру і всі дружно просто розвернуться і підуть в сзч - додому...
(ну, або з організатором на Марсокийоффф) :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А так, більш "м'який варіант" - на Марсі хлопці обговорюють: "а що, якщо в кожному підрозділі/бригаді хоч половина ОДНОЧАСНО складе зброю до ніг командиру ц всі дружно просто розвернуться і підуть додому...
(ну, або з організатором на Марсокийоффф)

Дуже поганий варіант буде: москалі переб'ють половину, що залишилась, а потім доженуть і переб'ють другу половину.

Значно кращий варіант записати відео "якщо не буде змін, то через місяць половина марсіан піде додому". І головне щоб в ньому брали участь багато солдат (десятки батальйонів) та відомі люди: керівники Азову, 3-штурмової, Мадяр...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 04 лип, 2024 15:59, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️НБУ скоро введе обмеження для переказу з картки на картку, — голова НБУ Пишний
та ладно. невже щось для людей.
а то за 5 років одні обмеження
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:00

  Успіх написав:Дюрі-бачі Хайп - це добре, але ще раз кажу - має бути організатор!
Солдати вже "накручені/озлоблені", як та суха трава/солома - залишилось лише організатору піднести запалений сірник і... все :shock:

Але це тоді буде варіант №2

А так, більш "м'який варіант" - на Марсі хлопці обговорюють: "а що, якщо в кожному підрозділі/бригаді хоч половина ОДНОЧАСНО складе зброю до ніг командиру і всі дружно просто розвернуться і підуть в сзч - додому...
(ну, або з організатором на Марсокийоффф) :roll:


Успіх , харе псіхувати ....

Як тебе почитаешь , то можно подумати, що в армії нема інших проблем , як в вашому відділенні .
Ну таке вже марево безглуздих вчинків , що аж дихання пережима .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:01

  Бетон написав:❗️НБУ скоро введе обмеження для переказу з картки на картку, — голова НБУ Пишний
та ладно. невже щось для людей.
а то за 5 років одні обмеження

Я считаю что пора и деньги запретить. Придумать талоны на еду, топливо, коммуналку, лекарства. А больше рабам ничего не надо. А то деньги они с карты на карты переводят. Вообще страх потеряли.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 лип, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Як тебе почитаешь , то можно подумати, що в армії нема інших проблем , як в вашому відділенні .

Враховуючи скільки вимог щось змінити доходить до преЗЕдента - то проблем нема.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 04 лип, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:03

  Бетон написав:❗️НБУ скоро введе обмеження для переказу з картки на картку, — голова НБУ Пишний
та ладно. невже щось для людей.
а то за 5 років одні обмеження


Та , да .
І взагалі на кожній картці буде фіга намалевана , і ще три літери .
холява
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  #<1 ... 89498950895189528953 ... 8955>
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