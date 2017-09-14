RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 895089518952895389548955>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:05

  холява написав:
  Бетон написав:❗️НБУ скоро введе обмеження для переказу з картки на картку, — голова НБУ Пишний
та ладно. невже щось для людей.
а то за 5 років одні обмеження


Та , да .
І взагалі на кожній картці буде фіга намалевана , і ще три літери .

И пенсии вам станут выдавать абрикосами.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24049
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:08

Все просто!©

  Дюрі-бачі написав:Значно кращий варіант записати відео "якщо не буде змін, то через місяць половина марсіан піде додому". І головне щоб в ньому брали участь багато солдат (десятки батальйонів) та відомі люди: керівники Азову, 3-штурмової, Мадяр...
Знову ж таки підводимо все до того, що потрібний організатор всього цього.

Всюди потрібний організатор.... - без нього - ніяк! ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:09

Дюрі-бачі

Ну так , краще за все про це звістно знають у закарпатті .
Зі слів товариша , писавшого на касці , чи з розповидей під час обідьного сна .
холява
2
 
Повідомлень: 4690
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:09

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Значно кращий варіант записати відео "якщо не буде змін, то через місяць половина марсіан піде додому". І головне щоб в ньому брали участь багато солдат (десятки батальйонів) та відомі люди: керівники Азову, 3-штурмової, Мадяр...
Знову ж таки підводимо все до того, що потрібний організатор всього цього.

Всюди потрібний організатор.... - без нього - ніяк! ;)

всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6334
З нами з: 29.09.19
Подякував: 611 раз.
Подякували: 1434 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:12

"А в остальном, прєкрасная Маркіза - всьо хорошо, да хорошо!

  холява написав:Успіх , харе псіхувати ....
Та як тут не псіхувати))
Он і за вас переймаюсь :) >>>
  vitaliiangel написав:И пенсии вам станут выдавать абрикосами.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 18.03.21
Подякував: 221 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:12

  won написав:
  Успіх написав:Старший командир: "Молодший командир, прошу надати мені адреси/номери всіх будинків/хат, де тимчасово перебуває особовий склад!"
Молодший командир: "Еееее..."
Ст.ком.: "Виконуйте, це наказ згори!"

Наступного ранку прилітає 2 КАБи...
Поранений/контужений старшина... - більше інформації невідомо/неПРИСНИЛОСЬ! :twisted:

Співпадіння?©

То подождіть, шо це значить - шо свої згори дали наказ свої вниз, шоб знизу наверх передали точки дислокації нашої живої сили, шоб передати ці точки противнику, шоб він їх бахнув??? Чи це бахнули наші, навіть без посередництва рашів?

А нашо? Ну типу за гроші, чи це такий спосіб прибрати невгодних солдатів?

(ну і риторичне питання - а як це може додати бажання служити?...)

невдалий початок роботи по методичці - таку маячню писати. незараховано
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6334
З нами з: 29.09.19
Подякував: 611 раз.
Подякували: 1434 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:13

  sens написав:
  ЛАД написав:..........
Посмотрим, как будет в последний день, но підрахунок буде той самий.
В последний день все желающие обновить данные не успеют при всём желании - пропускная способность системы ограничена.

Ви це точно знаєте і є докази чи це лише власне припущення та власна необгрунтована думка?

Вы бы научились точно формулировать свои вопросы и мысли. Или хотя бы их изложение.
В чём вы сомневаетесь - в ограниченной пропускной способности системы? В моих "думках" в данном случае сомневаться не приходится, т.к. их в данном посте просто нет кроме вполне тривиального утверждения об "ограниченной пропускной способности системы".
Вы сегодня обижались на Hotab"а, может, он высказался чересчур прямолинейно, но по сути он был прав.
Если вы боитесь высказывать свои мысли более откровенно, то лучше не пишите вообще. Или лучше освойте эзопов язык.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29383
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

..
  Shaman написав:всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку..

Ну тоді тільки й залишається Успіху писати на форумі, а мільйонам українців - ухилятись, щоб не довелось теж так писати.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3425
З нами з: 29.07.22
Подякував: 589 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:15

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:❗️НБУ скоро введе обмеження для переказу з картки на картку, — голова НБУ Пишний
та ладно. невже щось для людей.
а то за 5 років одні обмеження

Я считаю что пора и деньги запретить. Придумать талоны на еду, топливо, коммуналку, лекарства. А больше рабам ничего не надо. А то деньги они с карты на карты переводят. Вообще страх потеряли.

через три четыре года, когда война будет в разгаре, эта власть к этому придёт.

кстати, интересно, минировать западные границы будут или пока нет?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2870
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:17

  Сибарит написав:............
Я не скрываю, что на передке пока не был. Но не поверить, что я прошел учебку, нужно очень захотеть :)

Не переживайте, будет ещё и такое. :)
Вы просто редко пишете.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29383
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 895089518952895389548955>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, холява і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 57686
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 217018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 694557
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12330)
04.07.2024 15:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.