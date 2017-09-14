|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:05
холява написав: Бетон написав:
❗️НБУ скоро введе обмеження для переказу з картки на картку, — голова НБУ Пишний
та ладно. невже щось для людей.
а то за 5 років одні обмеження
Та , да .
І взагалі на кожній картці буде фіга намалевана , і ще три літери .
И пенсии вам станут выдавать абрикосами.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24050
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3362 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:08
Дюрі-бачі написав:
Значно кращий варіант записати відео "якщо не буде змін, то через місяць половина марсіан піде додому". І головне щоб в ньому брали участь багато солдат (десятки батальйонів) та відомі люди: керівники Азову, 3-штурмової, Мадяр...
Знову ж таки підводимо все до того, що потрібний організатор всього цього.
Всюди потрібний організатор.... - без нього - ніяк!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6580
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 911 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:09
Дюрі-бачі
Ну так , краще за все про це звістно знають у закарпатті .
Зі слів товариша , писавшого на касці , чи з розповидей під час обідьного сна .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4690
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4118 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:09
Успіх написав: Дюрі-бачі написав:
Значно кращий варіант записати відео "якщо не буде змін, то через місяць половина марсіан піде додому". І головне щоб в ньому брали участь багато солдат (десятки батальйонів) та відомі люди: керівники Азову, 3-штурмової, Мадяр...
Знову ж таки підводимо все до того, що потрібний організатор всього цього.
Всюди потрібний організатор.... - без нього - ніяк!
всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6334
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:12
холява написав:
Успіх , харе псіхувати ....
Та як тут не псіхувати))
Он і за вас переймаюсь
>>>
vitaliiangel написав:
И пенсии вам станут выдавать абрикосами.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6580
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 911 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:12
won написав: Успіх написав:
Старший командир: "Молодший командир, прошу надати мені адреси/номери всіх будинків/хат, де тимчасово перебуває особовий склад!"
Молодший командир: "Еееее..."
Ст.ком.: "Виконуйте, це наказ згори!"
Наступного ранку прилітає 2 КАБи...
Поранений/контужений старшина... - більше інформації невідомо/неПРИСНИЛОСЬ!
Співпадіння?©
То подождіть, шо це значить - шо свої згори дали наказ свої вниз, шоб знизу наверх передали точки дислокації нашої живої сили, шоб передати ці точки противнику, шоб він їх бахнув??? Чи це бахнули наші, навіть без посередництва рашів?
А нашо? Ну типу за гроші, чи це такий спосіб прибрати невгодних солдатів?
(ну і риторичне питання - а як це може додати бажання служити?...)
невдалий початок роботи по методичці - таку маячню писати. незараховано
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6334
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 1434 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:13
sens написав: ЛАД написав:
..........
Посмотрим, как будет в последний день, но підрахунок буде той самий.
В последний день все желающие обновить данные не успеют при всём желании - пропускная способность системы ограничена.
Ви це точно знаєте і є докази чи це лише власне припущення та власна необгрунтована думка?
Вы бы научились точно формулировать свои вопросы и мысли. Или хотя бы их изложение.
В чём вы сомневаетесь - в ограниченной пропускной способности системы? В моих "думках" в данном случае сомневаться не приходится, т.к. их в данном посте просто нет кроме вполне тривиального утверждения об "ограниченной пропускной способности системы".
Вы сегодня обижались на Hotab
"а, может, он высказался чересчур прямолинейно, но по сути он был прав.
Если вы боитесь высказывать свои мысли более откровенно, то лучше не пишите вообще. Или лучше освойте эзопов язык.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29383
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:15
..
Shaman написав:
всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку..
Ну тоді тільки й залишається Успіху писати на форумі, а мільйонам українців - ухилятись, щоб не довелось теж так писати.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3425
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 589 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:15
vitaliiangel написав: Бетон написав:
❗️НБУ скоро введе обмеження для переказу з картки на картку, — голова НБУ Пишний
та ладно. невже щось для людей.
а то за 5 років одні обмеження
Я считаю что пора и деньги запретить. Придумать талоны на еду, топливо, коммуналку, лекарства. А больше рабам ничего не надо. А то деньги они с карты на карты переводят. Вообще страх потеряли.
через три четыре года, когда война будет в разгаре, эта власть к этому придёт.
кстати, интересно, минировать западные границы будут или пока нет?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2870
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:17
Сибарит написав:
............
Я не скрываю, что на передке пока не был. Но не поверить, что я прошел учебку, нужно очень захотеть
Не переживайте, будет ещё и такое.
Вы просто редко пишете.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29383
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|57686
|
|
|1493
|217018
|
|
|6076
|694559
|
|