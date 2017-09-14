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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:18
Дюрі-бачі написав:
..
Shaman написав:
всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку..
Ну тоді тільки й залишається Успіху писати на форумі, а мільйонам українців - ухилятись, щоб не довелось теж так писати.
якби мільйони не ухилялись, Успіх би таке не писав - таке ось протиріччя...
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:18
Shaman написав:
всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку...
Так отож, замкнуте коло...
п.с.
ГоРдон, БезКутня, ЧаПлига, СоСкін, БаЛашов, ОхРименко, та й чого вже там - ЯйЦенюк і дУля - виходьте з тіні, бачите ж, що є для вас робота!😁😁😁😁😁
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:19
vitaliiangel написав: холява написав: Бетон написав:
❗️НБУ скоро введе обмеження для переказу з картки на картку, — голова НБУ Пишний
та ладно. невже щось для людей.
а то за 5 років одні обмеження
Та , да .
І взагалі на кожній картці буде фіга намалевана , і ще три літери .
И пенсии вам станут выдавать абрикосами.
пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців ) , з урахуванням служби в ВСУ і з відповідними надбавками .
А ось вам треба замислитись , де ви візмете гроші як прийде срок .
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:21
ЛАД написав:
В чём вы сомневаетесь - в ограниченной пропускной способности системы? В моих "думках" в данном случае сомневаться не приходится, т.к. их в данном посте просто нет кроме вполне тривиального утверждения об "ограниченной пропускной способности системы".
Якої системи? Програми "резерв плюс"? Звісно, що обмеження є. Але прийняти пару десятків десятків запитів в секунду вона здатна, думаю. А це пару мільйонів на добу.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:22
Дюрі-бачі написав: whois2010 написав:
треба за аксіому прийняти, що зе-влада намагається зруйнувати країну,
Не вірю (с) Зе влада хоче спасти країну, просто не знає як. Це як би мене посадити за штурвал літака, що падає, а я почав натискати всі кнопки без розуміння наслідків.
не "посадили", а нагло вломилися в кабіну пілота порулити
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:23
холява написав:
Як тебе почитаешь , то можно подумати, що в армії нема інших проблем , як в вашому відділенні .
Ну таке вже марево безглуздих вчинків , що аж дихання пережима .
Проблеми є, на жаль клоуни їх погано вирішують.
А якщо їх не вирішувати, то є шанси втратити державу.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:25
Дюрі-бачі написав:
..
Shaman написав:
всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку..
Ну тоді тільки й залишається Успіху писати на форумі, а мільйонам українців - ухилятись, щоб не довелось теж так писати.
😁Я ж кажу - замкнуте коло!😁
І то ще врахуйте, що я таке пишу, але ще маю надію цього року звільнитись!
А що я б писав, якщо б в мене не було, навіть, такої надії?
Може я б тоді все це очолив?
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:27
Успіх написав: Shaman написав:
всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку...
Так отож, замкнуте коло...
п.с.
ГоРдон, БезКутня, ЧаПлига, СоСкін, БаЛашов, ОхРименко, та й чого вже там - ЯйЦенюк і дУля - виходьте з тіні, бачите ж, що є для вас робота!😁😁😁😁😁
Успіх - я почитав вас сьогодні , таке враження що вас довго били пильним мішком .
Спочатку , ну чому так , потім на вас прилитіло , ну як так , а ви тут ........... ну чому , а я там
........... не знаю ......... а тут ще пенсия з абрикос .
І саме головне ГоРдон, БезКутня, ЧаПлига, СоСкін, БаЛашов, ОхРименко, та й чого вже там - ЯйЦенюк і дУля - виходьте з тіні, бачите ж, що є для вас робота!😁😁😁😁😁
Тай ще і очолив ........
ГЛАБАЛЬНА ви людина -абразована .
Востаннє редагувалось холява
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:27
Бетон написав:
кстати, интересно, минировать западные границы будут или пока нет
пока к счастью мин нет
Люди перекрили дорогу і заблокували роботу ТЦК: інцидент стався у Ворохті на Івано-Франківщині – ЗМІ.
Місцеві заявляють, що через військкомів до них перестали приїжджати туристи, туристичне селище втрачає доходи і вимирає.
я думаю военкомы могли бы поделиться своими доходами
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:29
vitaliiangel написав:
мин нет
то ви Бетону пропонуєте?
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