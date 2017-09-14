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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89528953895489558956>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:30

Все буде добре!©)))

  Бетон написав:кстати, интересно, минировать западные границы будут или пока нет?
Поки тільки планують крокодилів в Тису запустити)))
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Поки тільки планують крокодилів в Тису запустити)))

Тут є інша тема: дедалі частіше "перехід через кордон" обіцяють влаштувати родичі працівників ТЦК, а потім гроші отримують, а "ухилянтів" ловить ТЦК.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:33

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Поки тільки планують крокодилів в Тису запустити)))

Тут є інша тема: дедалі частіше "перехід через кордон" обіцяють влаштувати родичі працівників ТЦК, а потім гроші отримують, а "ухилянтів" ловить ТЦК.

win-win :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:33

  ЛАД написав:
  sens написав:...........
Підрахунок буде дещо інший - на останній день будуть новини про листи зі штрафами і в застосунку оновити дані забажають майже всі хто в Україні за весь час не отримував повістки і жахається штрафів і іншого примусу з боку держави

Посмотрим, как будет в последний день, но підрахунок буде той самий.
В последний день все желающие обновить данные не успеют при всём желании - пропускная способность системы ограничена.

По вопросу обновления данных:
ЦНАПы в Харькове - очередь уже на 22-24 июля.
ЦНАПы в Киеве - очередь уже на 3-4 августа.

ТЦК тоже перегружены дурной работой и тоже с очередями, но возможно чуть меньшими, чем у ЦНАПов. Есть случаи, количество неизвестно точное, когда обновившего данные в ТЦК уже оттуда не выпускают.

Остается электронная система. Она выдержала нагрузку первоначальную и скорее всего вытянет финишную, которая вероятно будет к 16 июля.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Тут є інша тема: дедалі частіше "перехід через кордон" обіцяють влаштувати родичі працівників ТЦК, а потім гроші отримують, а "ухилянтів" ловить ТЦК

Класна тема.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:34

  sashaqbl написав:
  vitaliiangel написав:мин нет

то ви Бетону пропонуєте?

Какие-то личные ассоциации вас триггерят?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:34

  whois2010 написав:
  Schmit написав:Патужна дипломатія
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Всі давно вже регочуть з потужних воєнов. Найбільший подив викликала зустріч чмоні в хакі з королем Британії. Ломають усі правила та норми етикету через коліно) Ремби, хижаки, техаські рейнджери і термінатори водночас. Куди дивиться служба протоколу, іміджмейкери, радники - хз. Хоча по загальній якості влади, зрозуміло, що там за персоналії зібрані.

greenpeace
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 лип, 2024 16:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:34

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Поки тільки планують крокодилів в Тису запустити)))

Тут є інша тема: дедалі частіше "перехід через кордон" обіцяють влаштувати родичі працівників ТЦК, а потім гроші отримують, а "ухилянтів" ловить ТЦК.

Ухилянт під прикриттям, новий вос мажорний
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:36

Абрикосова пенсія)))

  холява написав:пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців )
В наш час - це нічого не означає!
Все можна виправити! :lol:

Тож - можливо все!© :lol:

Так що готуйте кишені поширше!))
Для пенсії з абрикос :D
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:ТЦК тоже перегружены дурной работой

І не кажіть, я напевно забув тут написати продовження історії. Нагадаю початок: на основі наказу голови ТЦК, університет видав наказ на всім працівникам оновити дані. А потім виявилось, що ТЦК додав до наказу список десь з 20% тих працівників, чиї дані їм треба оновити, а 80% пішло "займати чергу". Добре що хоч розібрались і за 2 дні університет змінив наказ і таки додав список кому треба оновлювати, а кому - ні...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 04 лип, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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