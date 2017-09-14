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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:30
Бетон написав:
кстати, интересно, минировать западные границы будут или пока нет?
Поки тільки планують крокодилів в Тису запустити)))
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:32
Успіх написав:
Поки тільки планують крокодилів в Тису запустити)))
Тут є інша тема: дедалі частіше "перехід через кордон" обіцяють влаштувати родичі працівників ТЦК, а потім гроші отримують, а "ухилянтів" ловить ТЦК.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:33
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Поки тільки планують крокодилів в Тису запустити)))
Тут є інша тема: дедалі частіше "перехід через кордон" обіцяють влаштувати родичі працівників ТЦК, а потім гроші отримують, а "ухилянтів" ловить ТЦК.
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Shaman
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:33
ЛАД написав: sens написав:
...........
Підрахунок буде дещо інший - на останній день будуть новини про листи зі штрафами і в застосунку оновити дані забажають майже всі хто в Україні за весь час не отримував повістки і жахається штрафів і іншого примусу з боку держави
Посмотрим, как будет в последний день, но підрахунок буде той самий.
В последний день все желающие обновить данные не успеют при всём желании - пропускная способность системы ограничена.
По вопросу обновления данных:
ЦНАПы в Харькове - очередь уже на 22-24 июля.
ЦНАПы в Киеве - очередь уже на 3-4 августа.
ТЦК тоже перегружены дурной работой и тоже с очередями, но возможно чуть меньшими, чем у ЦНАПов. Есть случаи, количество неизвестно точное, когда обновившего данные в ТЦК уже оттуда не выпускают.
Остается электронная система. Она выдержала нагрузку первоначальную и скорее всего вытянет финишную, которая вероятно будет к 16 июля.
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buratinyo
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:33
Дюрі-бачі написав:
Тут є інша тема: дедалі частіше "перехід через кордон" обіцяють влаштувати родичі працівників ТЦК, а потім гроші отримують, а "ухилянтів" ловить ТЦК
Класна тема.
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sashaqbl
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:34
sashaqbl написав: vitaliiangel написав:
мин нет
то ви Бетону пропонуєте?
Какие-то личные ассоциации вас триггерят?
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:34
whois2010 написав:
Всі давно вже регочуть з потужних воєнов. Найбільший подив викликала зустріч чмоні в хакі з королем Британії. Ломають усі правила та норми етикету через коліно) Ремби, хижаки, техаські рейнджери і термінатори водночас. Куди дивиться служба протоколу, іміджмейкери, радники - хз. Хоча по загальній якості влади, зрозуміло, що там за персоналії зібрані.
greenpeace
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 04 лип, 2024 16:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:34
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Поки тільки планують крокодилів в Тису запустити)))
Тут є інша тема: дедалі частіше "перехід через кордон" обіцяють влаштувати родичі працівників ТЦК, а потім гроші отримують, а "ухилянтів" ловить ТЦК.
Ухилянт під прикриттям, новий вос мажорний
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:36
холява написав:
пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців )
В наш час - це нічого не означає!
Все можна виправити!
Тож - можливо все!©
Так що готуйте кишені поширше!))
Для пенсії з абрикос
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:37
buratinyo написав:
ТЦК тоже перегружены дурной работой
І не кажіть, я напевно забув тут написати продовження історії. Нагадаю початок: на основі наказу голови ТЦК, університет видав наказ на всім працівникам оновити дані. А потім виявилось, що ТЦК додав до наказу список десь з 20% тих працівників, чиї дані їм треба оновити, а 80% пішло "займати чергу". Добре що хоч розібрались і за 2 дні університет змінив наказ і таки додав список кому треба оновлювати, а кому - ні...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 04 лип, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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