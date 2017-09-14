холява написав:пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців ) , з урахуванням служби в ВСУ і з відповідними надбавками . А ось вам треба замислитись , де ви візмете гроші як прийде срок .
На Ваш вік так вистачить, її забезпечують ті хто зараз платить податки, на наш вже ні (хоча це може і раніше скінчиться, і буде не актуально, як зможете понюхати мізки ). Особливо з врахуванням дикої депопуляції та виїзду старшокласників за кордон.
У близькому колі діти 16+ практично всі виїхали\виїдуть, в інтенсиві вчать іноземну мову, і тільки декілька 15-, поки не планують, і не вчать мову, але там зі знаннями все складно.
Дюрі-бачі написав:Тоді ми ніколи не поборемо корупцію. Потрібно переписувати функції так, щоб посадовець не впливав одноосібно на рішення. Хороший приклад - ЗНО при вступі до ЗВО.
ЗНО також обходиться, але трохи складніше і дорожче. Деякі наближені, за півроку мають актуальні питання\відповіді і використовують їх на курсах підготовки до ЗНО, але це всіх причетних влаштовує, тому ломати не будуть...
холява написав:пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців ) , з урахуванням служби в ВСУ і з відповідними надбавками . А ось вам треба замислитись , де ви візмете гроші як прийде срок .
На Ваш вік так вистачить, її забезпечують ті хто зараз платить податки, на наш вже ні (хоча це може і раніше скінчиться, і буде не актуально, як зможете понюхати мізки ). Особливо з врахуванням дикої депопуляції та виїзду старшокласників за кордон.
У близькому колі діти 16+ практично всі виїхали\виїдуть, в інтенсиві вчать іноземну мову, і тільки декілька 15-, поки не планують, і не вчать мову, але там зі знаннями все складно.
Ви ще не розглянули варіянт , що я працюю , що я можу вмерти у будь який час , наприклад обївшись абрикосом . Ще варіянти є , успіх і віталька зараз розкриються у натхненні .