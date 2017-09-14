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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8953895489558956>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:37

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Поки тільки планують крокодилів в Тису запустити)))

Тут є інша тема: дедалі частіше "перехід через кордон" обіцяють влаштувати родичі працівників ТЦК, а потім гроші отримують, а "ухилянтів" ловить ТЦК.

Во! Це свідчить про що?
Що корупція пересічних (тих, хто дає хабарі) фактично не має ніякого значення, впливу.
Головне -- щоб посадовці не брали, а виконували свої обов'язки згідно закону.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:38

  Xenon написав:
В Україні близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації, – нардеп Наталуха.

«З них заброньовано 565 тисяч, а до 1,5 млн можуть мати інвалідність».

Ей ви троє, ідітє обоє ко мнє, стой я тібя узнал
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:39

  холява написав:пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців ) , з урахуванням служби в ВСУ і з відповідними надбавками .
А ось вам треба замислитись , де ви візмете гроші як прийде срок .

На Ваш вік так вистачить, її забезпечують ті хто зараз платить податки, на наш вже ні (хоча це може і раніше скінчиться, і буде не актуально, як зможете понюхати мізки :mrgreen: ).
Особливо з врахуванням дикої депопуляції та виїзду старшокласників за кордон.

У близькому колі діти 16+ практично всі виїхали\виїдуть, в інтенсиві вчать іноземну мову, і тільки декілька 15-, поки не планують, і не вчать мову, але там зі знаннями все складно.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:40

  Успіх написав:
  холява написав:пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців )
В наш час - це нічого не означає!
Все можна виправити! :lol:

Тож - можливо все!© :lol:

Так що готуйте кишені поширше!))
Для пенсії з абрикос :D

Дик, коли в 90-ті пенсії були з *абрикос*, то і грошове забезпечення військовослужбовців теж приблизно з цього ж))

Так що кишені прийдеться готувати під абрикоси тоді може і всім.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:42

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:............
Я не скрываю, что на передке пока не был. Но не поверить, что я прошел учебку, нужно очень захотеть :)

Не переживайте, будет ещё и такое. :)
Вы просто редко пишете.


Пора уже понять, что те, кто попали на ноль, никогда здесь ничего не напишут. Те редкие минуты, когда включают телефон, лучше потратить на что-то более полезное.

В этой связи смешно выглядит круглосуточное присутствие некоторых особей, утверждающих о своей напряженной службе в ВСУ в этот момент.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:42

  vitaliiangel написав:я думаю военкомы могли бы поделиться своими доходами


Не можуть, це ж тоді Буковель стане закинутим захолустям для бомжів.
А там багато слух харчуються. У воєнкомів є чуйка кому не можна дорогу переходити.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Головне -- щоб посадовці не брали, а виконували свої обов'язки згідно закону.

Тоді ми ніколи не поборемо корупцію. Потрібно переписувати функції так, щоб посадовець не впливав одноосібно на рішення. Хороший приклад - ЗНО при вступі до ЗВО.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:50

  Дюрі-бачі написав:Тоді ми ніколи не поборемо корупцію. Потрібно переписувати функції так, щоб посадовець не впливав одноосібно на рішення. Хороший приклад - ЗНО при вступі до ЗВО.

ЗНО також обходиться, але трохи складніше і дорожче.
Деякі наближені, за півроку мають актуальні питання\відповіді і використовують їх на курсах підготовки до ЗНО, але це всіх причетних влаштовує, тому ломати не будуть...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:51

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:За полгода уже 300 тыс. призвали? :)

Роман Костенкою темпи мобілізації в травні

Это слова. Я как-то больше верю цифрам.

sashaqbl
Я думаю, останні дні буде сильний сплеск.

"останні дні" это сколько? Осталось уже 10 дней (вместе с сегодняшним).

Якої системи? Програми "резерв плюс"? Звісно, що обмеження є. Але прийняти пару десятків десятків запитів в секунду вона здатна, думаю. А це пару мільйонів на добу.

По ссылке https://www.mil.gov.ua/news/2024/07/03/2-miljoni-ukraincziv-onovili-svoi-dani-u-rezerv-katerina/ я ограничился цитатой Катерины Черногоренко.
Но там дальше есть фраза:
Оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.

И где-то встречал, что при оформлении в ЦНАПе, где, как понимаю, оформляют через тот же Резерв+, время может быть и полчаса из-за перегрузки системы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:52

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  _Mykola_ написав:
  холява написав:пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців ) , з урахуванням служби в ВСУ і з відповідними надбавками .
А ось вам треба замислитись , де ви візмете гроші як прийде срок .

На Ваш вік так вистачить, її забезпечують ті хто зараз платить податки, на наш вже ні (хоча це може і раніше скінчиться, і буде не актуально, як зможете понюхати мізки :mrgreen: ).
Особливо з врахуванням дикої депопуляції та виїзду старшокласників за кордон.

У близькому колі діти 16+ практично всі виїхали\виїдуть, в інтенсиві вчать іноземну мову, і тільки декілька 15-, поки не планують, і не вчать мову, але там зі знаннями все складно.


Ви ще не розглянули варіянт , що я працюю , що я можу вмерти у будь який час , наприклад обївшись абрикосом .
Ще варіянти є , успіх і віталька зараз розкриються у натхненні .
холява
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  #<1 ... 8953895489558956>
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