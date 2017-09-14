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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 895489558956895789588959>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:54

  Дюрі-бачі написав:Хороший приклад - ЗНО при вступі до ЗВО.
хороший он же и единственный.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:55

  холява написав:що я можу вмерти у будь який час , наприклад обївшись абрикосом .
Ще варіянти є , успіх і віталька зараз розкриються у натхненні
я вам не желаю смерти, или чего то дурного. Мне от такого не легчает. А вот хорошего настроения желаю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 лип, 2024 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:56

  _Mykola_ написав:
  холява написав:пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців ) , з урахуванням служби в ВСУ і з відповідними надбавками .
А ось вам треба замислитись , де ви візмете гроші як прийде срок .

На Ваш вік так вистачить, її забезпечують ті хто зараз платить податки, на наш вже ні (хоча це може і раніше скінчиться, і буде не актуально, як зможете понюхати мізки :mrgreen: ).
Особливо з врахуванням дикої депопуляції та виїзду старшокласників за кордон.

У близькому колі діти 16+ практично всі виїхали\виїдуть, в інтенсиві вчать іноземну мову, і тільки декілька 15-, поки не планують, і не вчать мову, але там зі знаннями все складно.


От чесно -- довгострокові перспективи в країні не можу уявити навіть приблизно...
І по суті ніхто про них не говорить...
Максимум мантра, віра -- все буде добре.

Яле яке нах добре? Якщо загальне виборче право залишиться ... і пенси бідні залишаться, і домінування їх залишиться, і відповідно у владі вже очевидно, що нічого кардинально не зміниться.
Ще додасться млн.+ учасників війни...
І проблема не стільки в тому, що на них треба додаткові ресурси, а в тому, що вони почнуть бодатися за своє місце, за свій шматок пиріга.

Рішення тільки виключно в іноземних інвестиціях та політичному заході Заходу зробити з України хоч фортецю, хоч вітрину, хоч 2 в 1.
Але вони обрали стратегію --- поки конь тягне, годуватимемо...
Тобто в найкращому випадку так і залишать -- по мінімуму оте 2в1.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:01

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Головне -- щоб посадовці не брали, а виконували свої обов'язки згідно закону.

Тоді ми ніколи не поборемо корупцію. Потрібно переписувати функції так, щоб посадовець не впливав одноосібно на рішення. Хороший приклад - ЗНО при вступі до ЗВО.



Дуже страно .
Всі пишуть про боротьбу з корупціей .

Почитайте , послухайте всі готові дати гроші щоб поїхати , щоб не забрали в ЗСУ , нирки продати але щоб не попасти захищати Батьківщину . По подвалах гумових жінок насилувати .
Скулити будь де аби шо , НО самому запропонувати гроші щоб якось вирішити питання , а потім прийти сісти за комп і написати УСЮДИ корупція .
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:05

  flyman написав:
  Xenon написав:
В Україні близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації, – нардеп Наталуха.

«З них заброньовано 565 тисяч, а до 1,5 млн можуть мати інвалідність».

Ей ви троє, ідітє обоє ко мнє, стой я тібя узнал

все проще: чудотворнная влк и отмена брони "задним числом"...
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:07

  vitaliiangel написав:
  холява написав:що я можу вмерти у будь який час , наприклад обївшись абрикосом .
Ще варіянти є , успіх і віталька зараз розкриються у натхненні
я вам не желаю смерти, или чего то дурного. Мне от такого не легчает. А вот хорошего настроения желаю.


Зараз піду до абрікос і наїмся до нестями , бо вже і сусідам віддавав , і вивозив задарма , і закопував і варення варив , а йому і края нема .

І я вам бажаю здоровья .
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:08

  whois2010 написав:
Міністерство соціальної політики планує "переглянути філософію" соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки.
На жаль, за роки Незалежності, а також успадковано з Радянського Союзу, ми взяли на себе величезу кількість надмірних соціальних зобов’язань, щодо соціальних виплат ...
Це величезні кошти, які потрібно оптимізувати. Тому що в рамках росту (кількості, – ред.) людей, які є на межі бідності, та інших вразливих груп ми не можемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки. Ми повинні його оптимізувати та робити максимально адресним. Тому ми працюємо над тим, щоб переглянути філософію соцвиплат.

Тут все можна розбирати на цитати: філософія соцвиплат, кошти, які потрібно оптимізувати, соціальні зобов'язаня, не підтверджені фінансовим ресурсом...

Як же вже хочеться, щоб усе це на*бнулося та роздавило зе-владу, зе-виборців, турбостарців на форумі. Щоб кожен відчув на собі. Готую евакуаційний план для родини.


А тут на форумі дехто впевнений, що проблеми з виплатами військовим просто тимчасові. :mrgreen:
Уявіть, скільки соцвиплат/льгот треба буде після війни такій масі військових!!
Але турбооптимізаторів вже не спинити.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:10

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Головне -- щоб посадовці не брали, а виконували свої обов'язки згідно закону.

Тоді ми ніколи не поборемо корупцію. Потрібно переписувати функції так, щоб посадовець не впливав одноосібно на рішення. Хороший приклад - ЗНО при вступі до ЗВО.

Згоден. Це найкращий варіант.
Я звернув увагу, що пересічні не є перешкодою для вирішення проблеми.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:12

  Дюрі-бачі написав:
  whois2010 написав:треба за аксіому прийняти, що зе-влада намагається зруйнувати країну,

Не вірю (с) Зе влада хоче спасти країну, просто не знає як. Це як би мене посадити за штурвал літака, що падає, а я почав натискати всі кнопки без розуміння наслідків.

Дуже цікаво, як врятувати країну без зброї?
Лопатами Умерова? Гарна ідея, але навряд чи спрацює.
Коли немає зброї, то будь-яка влада нічого не вдіє.
Трохи вище whois2010 навів слова Зеленського. І що він може/повинен робити в такій ситуації, коли "У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 лип, 2024 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:ЗНО також обходиться, але трохи складніше і дорожче.
Деякі наближені, за півроку мають актуальні питання\відповіді і використовують


за півроку не знаю, но мабуть що
а за добу, так був досвід на випускних у кінці 90-х, коли ванга з родини високоповажних повідомила класу про номер білету що "випаде завтра на лохотроні у прямому ефірі"
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