холява написав:пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців ) , з урахуванням служби в ВСУ і з відповідними надбавками . А ось вам треба замислитись , де ви візмете гроші як прийде срок .
На Ваш вік так вистачить, її забезпечують ті хто зараз платить податки, на наш вже ні (хоча це може і раніше скінчиться, і буде не актуально, як зможете понюхати мізки ). Особливо з врахуванням дикої депопуляції та виїзду старшокласників за кордон.
У близькому колі діти 16+ практично всі виїхали\виїдуть, в інтенсиві вчать іноземну мову, і тільки декілька 15-, поки не планують, і не вчать мову, але там зі знаннями все складно.
От чесно -- довгострокові перспективи в країні не можу уявити навіть приблизно... І по суті ніхто про них не говорить... Максимум мантра, віра -- все буде добре.
Яле яке нах добре? Якщо загальне виборче право залишиться ... і пенси бідні залишаться, і домінування їх залишиться, і відповідно у владі вже очевидно, що нічого кардинально не зміниться. Ще додасться млн.+ учасників війни... І проблема не стільки в тому, що на них треба додаткові ресурси, а в тому, що вони почнуть бодатися за своє місце, за свій шматок пиріга.
Рішення тільки виключно в іноземних інвестиціях та політичному заході Заходу зробити з України хоч фортецю, хоч вітрину, хоч 2 в 1. Але вони обрали стратегію --- поки конь тягне, годуватимемо... Тобто в найкращому випадку так і залишать -- по мінімуму оте 2в1.
detroytred написав:Головне -- щоб посадовці не брали, а виконували свої обов'язки згідно закону.
Тоді ми ніколи не поборемо корупцію. Потрібно переписувати функції так, щоб посадовець не впливав одноосібно на рішення. Хороший приклад - ЗНО при вступі до ЗВО.
Дуже страно . Всі пишуть про боротьбу з корупціей .
Почитайте , послухайте всі готові дати гроші щоб поїхати , щоб не забрали в ЗСУ , нирки продати але щоб не попасти захищати Батьківщину . По подвалах гумових жінок насилувати . Скулити будь де аби шо , НО самому запропонувати гроші щоб якось вирішити питання , а потім прийти сісти за комп і написати УСЮДИ корупція .
Міністерство соціальної політики планує "переглянути філософію" соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки. На жаль, за роки Незалежності, а також успадковано з Радянського Союзу, ми взяли на себе величезу кількість надмірних соціальних зобов’язань, щодо соціальних виплат ... Це величезні кошти, які потрібно оптимізувати. Тому що в рамках росту (кількості, – ред.) людей, які є на межі бідності, та інших вразливих груп ми не можемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки. Ми повинні його оптимізувати та робити максимально адресним. Тому ми працюємо над тим, щоб переглянути філософію соцвиплат.
Тут все можна розбирати на цитати: філософія соцвиплат, кошти, які потрібно оптимізувати, соціальні зобов'язаня, не підтверджені фінансовим ресурсом...
Як же вже хочеться, щоб усе це на*бнулося та роздавило зе-владу, зе-виборців, турбостарців на форумі. Щоб кожен відчув на собі. Готую евакуаційний план для родини.
А тут на форумі дехто впевнений, що проблеми з виплатами військовим просто тимчасові. Уявіть, скільки соцвиплат/льгот треба буде після війни такій масі військових!! Але турбооптимізаторів вже не спинити.
whois2010 написав:треба за аксіому прийняти, що зе-влада намагається зруйнувати країну,
Не вірю (с) Зе влада хоче спасти країну, просто не знає як. Це як би мене посадити за штурвал літака, що падає, а я почав натискати всі кнопки без розуміння наслідків.
Дуже цікаво, як врятувати країну без зброї? Лопатами Умерова? Гарна ідея, але навряд чи спрацює. Коли немає зброї, то будь-яка влада нічого не вдіє. Трохи вище whois2010 навів слова Зеленського. І що він може/повинен робити в такій ситуації, коли "У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 лип, 2024 17:13, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:ЗНО також обходиться, але трохи складніше і дорожче. Деякі наближені, за півроку мають актуальні питання\відповіді і використовують
за півроку не знаю, но мабуть що а за добу, так був досвід на випускних у кінці 90-х, коли ванга з родини високоповажних повідомила класу про номер білету що "випаде завтра на лохотроні у прямому ефірі"