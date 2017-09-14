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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89558956895789588959>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:23

  zxzx777 написав:

Уявіть, скільки соцвиплат/льгот треба буде після війни такій масі військових!!
Але турбооптимізаторів вже не спинити.


До пенсії надбавка пожиттєва , а ось з льготами по оплаті за комунальні і т. д . може і не пощастити . Все може бути .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:28

  Дюрі-бачі написав:Успіх так, нажаль влада обрала совкову модель: Ви для них вже не люди, а просто інструменти, такі ж як і танки...
І щось змінити, нажаль, я бачу тільки 3 шляхи:
1. Малоймовірний. Наказ із Вашингтону / Лондону / Брюсселя. Не знаю навіщо їм давати його.
2. Шкідливий. Військовий переворот.
3. Найбільш дієвий. Розгон медійного хайпу з вимогами змін. Чесне слово навіть від Пригожина було більше хайпу ніж від ЗСУ... Ваші б історії про марсіян, тільки не на форумі розказувати, а хоча б в Стерненка на каналі.

Вы стали часто писать про "совкову модель", вину влади и необходимость изменений.
Критика, наверное, правильная, но выскажитесь, какие изменения, на ваш взгляд, нужны и что надо сделать, чтобы уйти от "совковой модели"?
Во 2 МВ у Запада была другая модель и в чём вы видите отличия?
Я такой вопрос задаю на форуме не в первый раз разным людям. Но в ответ тишина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:33

  ЛАД написав:По ссылке https://www.mil.gov.ua/news/2024/07/03/2-miljoni-ukraincziv-onovili-svoi-dani-u-rezerv-katerina/ я ограничился цитатой Катерины Черногоренко.
Но там дальше есть фраза:
Оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці — ЦНАПи, на третьому — ТЦК та СП.

И где-то встречал, что при оформлении в ЦНАПе, где, как понимаю, оформляют через тот же Резерв+, время может быть и полчаса из-за перегрузки системы.

Да ладно, обновлял через Резерв+

На всё, от запуска, идентификации, получения данных - несколько минут
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:35

  холява написав:
  zxzx777 написав:

Уявіть, скільки соцвиплат/льгот треба буде після війни такій масі військових!!
Але турбооптимізаторів вже не спинити.


До пенсії надбавка пожиттєва , а ось з льготами по оплаті за комунальні і т. д . може і не пощастити . Все може бути .

Вже вголос кажуть: соціалці пздц. У 2025-27 роках мінімалку збільшувати не будуть. Деякі виплати приив'язані до мінімалки: розмір мінімальної пенсії, деякі виплати військвоим, допомога з безробіття. Тобто ціни виростуть мойо почтєниє як, а виплати будуть на рівні 2024.
Є і плюси: ЄСВ, штрафи та деякі податки, прив'язані до мінімалки, не виростуть
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:36

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх так, нажаль влада обрала совкову модель: Ви для них вже не люди, а просто інструменти, такі ж як і танки...
І щось змінити, нажаль, я бачу тільки 3 шляхи:
1. Малоймовірний. Наказ із Вашингтону / Лондону / Брюсселя. Не знаю навіщо їм давати його.
2. Шкідливий. Військовий переворот.
3. Найбільш дієвий. Розгон медійного хайпу з вимогами змін. Чесне слово навіть від Пригожина було більше хайпу ніж від ЗСУ... Ваші б історії про марсіян, тільки не на форумі розказувати, а хоча б в Стерненка на каналі.

Вы стали часто писать про "совкову модель", вину влади и необходимость изменений.
Критика, наверное, правильная, но выскажитесь, какие изменения, на ваш взгляд, нужны и что надо сделать, чтобы уйти от "совковой модели"?
Во 2 МВ у Запада была другая модель и в чём вы видите отличия?
Я такой вопрос задаю на форуме не в первый раз разным людям. Но в ответ тишина.

Я вам писал ровно на этот вопрос уже не в первый раз отвечаю: вы выбрали очень плохой пример.
Во-первых: это было +- 100 лет тому назад (округлил до целых)
Во-вторых: тогда "с подводной лодки" деваться было некуда - ну разве что через океан. В этот раз все сильно проще.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:37

  Дюрі-бачі написав:..
  Shaman написав:всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку..

Ну тоді тільки й залишається Успіху писати на форумі, а мільйонам українців - ухилятись, щоб не довелось теж так писати.

Если "мільйони українців" будут и дальше успешно ухилятись, то закончится так же печально, как в некоторых других ваших вариантах. О чём вы сами писали.
Как-то ваши посты, на мой взгляд, противоречат друг другу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:42

  холява написав:
  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Головне -- щоб посадовці не брали, а виконували свої обов'язки згідно закону.

Тоді ми ніколи не поборемо корупцію. Потрібно переписувати функції так, щоб посадовець не впливав одноосібно на рішення. Хороший приклад - ЗНО при вступі до ЗВО.



Дуже страно .
Всі пишуть про боротьбу з корупціей .

Почитайте , послухайте всі готові дати гроші щоб поїхати , щоб не забрали в ЗСУ , нирки продати але щоб не попасти захищати Батьківщину . По подвалах гумових жінок насилувати .
Скулити будь де аби шо , НО самому запропонувати гроші щоб якось вирішити питання , а потім прийти сісти за комп і написати УСЮДИ корупція .

Загугліть "теорія розбитих вікон".

Це нормально, що серед розбитих вікон пересічні ведуть себе отак. Які і вікна.

Ключове ж там --- хто оті вікна застеклив? Хто їх повинен застеклити?
Тобто змінити умови на такі, щоб оті пересічні змінили свою поведінку.

З.и. а ви і Ко з комуняцькими наративами --- ти (пересічний) повинен бути чесним відповідальним тощо пійонером (будівельником гарного суспільства); почни з себе.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:42

  Дюрі-бачі написав:
  buratinyo написав:ТЦК тоже перегружены дурной работой

І не кажіть, я напевно забув тут написати продовження історії. Нагадаю початок: на основі наказу голови ТЦК, університет видав наказ на всім працівникам оновити дані. А потім виявилось, що ТЦК додав до наказу список десь з 20% тих працівників, чиї дані їм треба оновити, а 80% пішло "займати чергу". Добре що хоч розібрались і за 2 дні університет змінив наказ і таки додав список кому треба оновлювати, а кому - ні...


Тобто, не всі у тцкашників "на олівці"? Є такі, що загубилися у глибинах обліково-архівних підвалів?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:44

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:..
  Shaman написав:всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку..

Ну тоді тільки й залишається Успіху писати на форумі, а мільйонам українців - ухилятись, щоб не довелось теж так писати.

Если "мільйони українців" будут и дальше успешно ухилятись, то закончится так же печально, как в некоторых других ваших вариантах. О чём вы сами писали.
Как-то ваши посты, на мой взгляд, противоречат друг другу.

Ну Вам з дивану то легко філософствувати і посилати мільйони українців на фронт. Що можна очікувати від парторгу?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:46

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх так, нажаль влада обрала совкову модель: Ви для них вже не люди, а просто інструменти, такі ж як і танки...
І щось змінити, нажаль, я бачу тільки 3 шляхи:
1. Малоймовірний. Наказ із Вашингтону / Лондону / Брюсселя. Не знаю навіщо їм давати його.
2. Шкідливий. Військовий переворот.
3. Найбільш дієвий. Розгон медійного хайпу з вимогами змін. Чесне слово навіть від Пригожина було більше хайпу ніж від ЗСУ... Ваші б історії про марсіян, тільки не на форумі розказувати, а хоча б в Стерненка на каналі.

Вы стали часто писать про "совкову модель", вину влади и необходимость изменений.
Критика, наверное, правильная, но выскажитесь, какие изменения, на ваш взгляд, нужны и что надо сделать, чтобы уйти от "совковой модели"?
Во 2 МВ у Запада была другая модель и в чём вы видите отличия?
Я такой вопрос задаю на форуме не в первый раз разным людям. Но в ответ тишина.

Потому что, те кто тебе отвечают, ты потом в ЧС закидываешь и тогда - да, в ответ тишина ))
pesikot
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  #<1 ... 89558956895789588959>
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