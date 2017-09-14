Дюрі-бачі написав:Успіх так, нажаль влада обрала совкову модель: Ви для них вже не люди, а просто інструменти, такі ж як і танки... І щось змінити, нажаль, я бачу тільки 3 шляхи: 1. Малоймовірний. Наказ із Вашингтону / Лондону / Брюсселя. Не знаю навіщо їм давати його. 2. Шкідливий. Військовий переворот. 3. Найбільш дієвий. Розгон медійного хайпу з вимогами змін. Чесне слово навіть від Пригожина було більше хайпу ніж від ЗСУ... Ваші б історії про марсіян, тільки не на форумі розказувати, а хоча б в Стерненка на каналі.
Вы стали часто писать про "совкову модель", вину влади и необходимость изменений. Критика, наверное, правильная, но выскажитесь, какие изменения, на ваш взгляд, нужны и что надо сделать, чтобы уйти от "совковой модели"? Во 2 МВ у Запада была другая модель и в чём вы видите отличия? Я такой вопрос задаю на форуме не в первый раз разным людям. Но в ответ тишина.
Уявіть, скільки соцвиплат/льгот треба буде після війни такій масі військових!! Але турбооптимізаторів вже не спинити.
До пенсії надбавка пожиттєва , а ось з льготами по оплаті за комунальні і т. д . може і не пощастити . Все може бути .
Вже вголос кажуть: соціалці пздц. У 2025-27 роках мінімалку збільшувати не будуть. Деякі виплати приив'язані до мінімалки: розмір мінімальної пенсії, деякі виплати військвоим, допомога з безробіття. Тобто ціни виростуть мойо почтєниє як, а виплати будуть на рівні 2024. Є і плюси: ЄСВ, штрафи та деякі податки, прив'язані до мінімалки, не виростуть
Дюрі-бачі написав:Успіх так, нажаль влада обрала совкову модель: Ви для них вже не люди, а просто інструменти, такі ж як і танки... І щось змінити, нажаль, я бачу тільки 3 шляхи: 1. Малоймовірний. Наказ із Вашингтону / Лондону / Брюсселя. Не знаю навіщо їм давати його. 2. Шкідливий. Військовий переворот. 3. Найбільш дієвий. Розгон медійного хайпу з вимогами змін. Чесне слово навіть від Пригожина було більше хайпу ніж від ЗСУ... Ваші б історії про марсіян, тільки не на форумі розказувати, а хоча б в Стерненка на каналі.
Вы стали часто писать про "совкову модель", вину влади и необходимость изменений. Критика, наверное, правильная, но выскажитесь, какие изменения, на ваш взгляд, нужны и что надо сделать, чтобы уйти от "совковой модели"? Во 2 МВ у Запада была другая модель и в чём вы видите отличия? Я такой вопрос задаю на форуме не в первый раз разным людям. Но в ответ тишина.
Я вам писал ровно на этот вопрос уже не в первый раз отвечаю: вы выбрали очень плохой пример. Во-первых: это было +- 100 лет тому назад (округлил до целых) Во-вторых: тогда "с подводной лодки" деваться было некуда - ну разве что через океан. В этот раз все сильно проще.
Shaman написав:всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку..
Ну тоді тільки й залишається Успіху писати на форумі, а мільйонам українців - ухилятись, щоб не довелось теж так писати.
Если "мільйони українців" будут и дальше успешно ухилятись, то закончится так же печально, как в некоторых других ваших вариантах. О чём вы сами писали. Как-то ваши посты, на мой взгляд, противоречат друг другу.
detroytred написав:Головне -- щоб посадовці не брали, а виконували свої обов'язки згідно закону.
Тоді ми ніколи не поборемо корупцію. Потрібно переписувати функції так, щоб посадовець не впливав одноосібно на рішення. Хороший приклад - ЗНО при вступі до ЗВО.
Дуже страно . Всі пишуть про боротьбу з корупціей .
Почитайте , послухайте всі готові дати гроші щоб поїхати , щоб не забрали в ЗСУ , нирки продати але щоб не попасти захищати Батьківщину . По подвалах гумових жінок насилувати . Скулити будь де аби шо , НО самому запропонувати гроші щоб якось вирішити питання , а потім прийти сісти за комп і написати УСЮДИ корупція .
Загугліть "теорія розбитих вікон".
Це нормально, що серед розбитих вікон пересічні ведуть себе отак. Які і вікна.
Ключове ж там --- хто оті вікна застеклив? Хто їх повинен застеклити? Тобто змінити умови на такі, щоб оті пересічні змінили свою поведінку.
З.и. а ви і Ко з комуняцькими наративами --- ти (пересічний) повинен бути чесним відповідальним тощо пійонером (будівельником гарного суспільства); почни з себе.
buratinyo написав:ТЦК тоже перегружены дурной работой
І не кажіть, я напевно забув тут написати продовження історії. Нагадаю початок: на основі наказу голови ТЦК, університет видав наказ на всім працівникам оновити дані. А потім виявилось, що ТЦК додав до наказу список десь з 20% тих працівників, чиї дані їм треба оновити, а 80% пішло "займати чергу". Добре що хоч розібрались і за 2 дні університет змінив наказ і таки додав список кому треба оновлювати, а кому - ні...
Тобто, не всі у тцкашників "на олівці"? Є такі, що загубилися у глибинах обліково-архівних підвалів?
Shaman написав:всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку..
Ну тоді тільки й залишається Успіху писати на форумі, а мільйонам українців - ухилятись, щоб не довелось теж так писати.
Если "мільйони українців" будут и дальше успешно ухилятись, то закончится так же печально, как в некоторых других ваших вариантах. О чём вы сами писали. Как-то ваши посты, на мой взгляд, противоречат друг другу.
Ну Вам з дивану то легко філософствувати і посилати мільйони українців на фронт. Що можна очікувати від парторгу?
Дюрі-бачі написав:Успіх так, нажаль влада обрала совкову модель: Ви для них вже не люди, а просто інструменти, такі ж як і танки... І щось змінити, нажаль, я бачу тільки 3 шляхи: 1. Малоймовірний. Наказ із Вашингтону / Лондону / Брюсселя. Не знаю навіщо їм давати його. 2. Шкідливий. Військовий переворот. 3. Найбільш дієвий. Розгон медійного хайпу з вимогами змін. Чесне слово навіть від Пригожина було більше хайпу ніж від ЗСУ... Ваші б історії про марсіян, тільки не на форумі розказувати, а хоча б в Стерненка на каналі.
Вы стали часто писать про "совкову модель", вину влади и необходимость изменений. Критика, наверное, правильная, но выскажитесь, какие изменения, на ваш взгляд, нужны и что надо сделать, чтобы уйти от "совковой модели"? Во 2 МВ у Запада была другая модель и в чём вы видите отличия? Я такой вопрос задаю на форуме не в первый раз разным людям. Но в ответ тишина.
Потому что, те кто тебе отвечают, ты потом в ЧС закидываешь и тогда - да, в ответ тишина ))