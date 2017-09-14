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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:46
sashaqbl написав: холява написав:
Як тебе почитаешь , то можно подумати, що в армії нема інших проблем , як в вашому відділенні .
Ну таке вже марево безглуздих вчинків , що аж дихання пережима .
Проблеми є, на жаль клоуни їх погано вирішують.
А якщо їх не вирішувати, то є шанси втратити державу.
Можно вам тот же вопрос, что чуть выше я задал Дюрі-бачі
- какие изменения, на ваш взгляд, нужны?
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:49
_hunter написав:
Во-первых: это было +- 100 лет тому назад (округлил до целых)
навіть сто років тому верхня межа моб.віку була нижча на 25 років за середню тривалість життя, а не дорівнювала їй
і загальносвітові тренди були на посилення соціальної спрямованості держави, а не "крутитесь самі як можете"
І так, всі були в одному човні, а не комусь - Монако, комусь - німецький соціал, комусь діточки в ЄС, а кому перекрслені окопами перспективи життя
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:51
_Mykola_ написав: холява написав:
пенсію мені встановили пожиттеву , згідно стажу(39 років і 11 місяців ) , з урахуванням служби в ВСУ і з відповідними надбавками .
А ось вам треба замислитись , де ви візмете гроші як прийде срок .
На Ваш вік так вистачить, її забезпечують ті хто зараз платить податки, на наш вже ні (хоча це може і раніше скінчиться, і буде не актуально, як зможете понюхати мізки
).
Особливо з врахуванням дикої депопуляції та виїзду старшокласників за кордон.
У близькому колі діти 16+ практично всі виїхали\виїдуть, в інтенсиві вчать іноземну мову, і тільки декілька 15-, поки не планують, і не вчать мову, але там зі знаннями все складно
.
Вот они и останутся, чтобы кормить вас. Получится плоховато. Но всегда есть выход - поднять пенс. возраст до 65-70-80 лет.
И, кстати, боюсь, что может не хватить даже на мой возраст.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:51
ЛАД написав: sashaqbl написав: холява написав:
Як тебе почитаешь , то можно подумати, що в армії нема інших проблем , як в вашому відділенні .
Ну таке вже марево безглуздих вчинків , що аж дихання пережима .
Проблеми є, на жаль клоуни їх погано вирішують.
А якщо їх не вирішувати, то є шанси втратити державу.
Можно вам тот же вопрос, что чуть выше я задал Дюрі-бачі
- какие изменения, на ваш взгляд, нужны?
Отвечу я, а ты прочитаешь1)
Перестать воровать2)
Ввести военную цензуру и убрать цензуру политическую3)
Убрать телемарафон, дать всем телеканалам доступ к эфиру4)
Перестать кошмарить неугодных мэров городов и городские советы5)
Снять с себя это грёбанное хаки и одеть костюмы6)
Не повышать налоги и акцизы7)
Сформировать правительство єдності со всеми политическими партиями, а не 5-6 "эффективных" менеджеров8)
Дипломатия, дипломатия и ещё раз дипломатия9)
Производство вооружений10)
Ермак должен заниматься скрепками
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 04 лип, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:53
whois2010 написав: холява написав: zxzx777 написав:
Уявіть, скільки соцвиплат/льгот треба буде після війни такій масі військових!!
Але турбооптимізаторів вже не спинити.
До пенсії надбавка пожиттєва , а ось з льготами по оплаті за комунальні і т. д . може і не пощастити . Все може бути .
Вже вголос кажуть: соціалці пздц. У 2025-27 роках мінімалку збільшувати не будуть. Деякі виплати приив'язані до мінімалки: розмір мінімальної пенсії, деякі виплати військвоим, допомога з безробіття. Тобто ціни виростуть мойо почтєниє як, а виплати будуть на рівні 2024.
Є і плюси: ЄСВ, штрафи та деякі податки, прив'язані до мінімалки, не виростуть
Вже що-що, а за участь у бойових діях ця соціальна група свій заслужений шматок пиріга візьме. Знайдеться і кому організувати, і кому пролобіювати, і кому масово підтримати.
Це зараз на них виїзджають...
А потім вони своє не віддадуть.
Цивільні ж пенси - електорат. Теж дуже не зекономиш.
Прокурори, чиновники і т.д. себе не обділять.
Підприємців теж сильніше вже нікуди доїти.
Як. Влада. Буде. Діяти?
Відповіді нема.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:53
buratinyo написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
............
Я не скрываю, что на передке пока не был. Но не поверить, что я прошел учебку, нужно очень захотеть
Не переживайте, будет ещё и такое. Вы просто редко пишете.
Пора уже понять, что те, кто попали на ноль, никогда здесь ничего не напишут. Те редкие минуты, когда включают телефон, лучше потратить на что-то более полезное.
В этой связи смешно выглядит круглосуточное присутствие некоторых особей, утверждающих о своей напряженной службе в ВСУ в этот момент.
Я написал не о нуле, а о "не поверить, что я прошел учебку".
И какое "полезное занятие" вы можете предложить на нуле?
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Додано: Чет 04 лип, 2024 18:00
ЛАД написав: sashaqbl написав: холява написав:
Як тебе почитаешь , то можно подумати, що в армії нема інших проблем , як в вашому відділенні .
Ну таке вже марево безглуздих вчинків , що аж дихання пережима .
Проблеми є, на жаль клоуни їх погано вирішують.
А якщо їх не вирішувати, то є шанси втратити державу.
Можно вам тот же вопрос, что чуть выше я задал Дюрі-бачі
- какие изменения, на ваш взгляд, нужны?
В порядку пріоритетності:
1. Боротьба з корупцією(з ДБР тягнули більше року, 2 спроби протягнути гандонською більшістю ліві законопроекти під себе, зрештою європейці таки прогнули їх).
2. Рівність всіх перед законом(Тищенко, Содоль і т. д., це частково до попереднього пункту)
3. Якісний дипломатичний корпус замість клоунів
4. Створення умов для росту якісних офіцерів, звільнення і суди за явно неадекватні накази та дизінформацію керівництва.
5. Мобілізація: відміна броні для чиновників (принаймні не більше 25%, можна ротації на рік), і поліції(та ж історія), відповідальність ВЛК і воєнкомів за тих, кого вони ловлять, щоб була не тільки кількість, а й якість
6. Враховуючи що пройшло 5 років з часу обрання клоуна президентом, і з незаконних виборів до ВР теж майже 5, то було б непогано спробувати створити щось на кшталт уряду національної єдності, залучивши представників інших політичних сил(опираючись на соцопитування кількох авторитетних служб, наприклад).
P.S. Повісити Тищенка з Єрмаком
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Додано: Чет 04 лип, 2024 18:05
🤯 На Івано-Франківщині ТЦК вдарили жінку син чи чоловік якої загинув на війні
Реакція місцевих не змусила на себе чекати.
Давайте, придумайте отмазки
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Бетон
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Додано: Чет 04 лип, 2024 18:12
Бетон написав:
Давайте, придумайте отмазки
хуле тут думать надо было найти 2го мужа и привести его в ТЦК
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Додано: Чет 04 лип, 2024 18:16
sashaqbl написав: ЛАД написав:
ікаво, як врятувати країну без зброї?
Лопатами Умерова? Гарна ідея, але навряд чи спрацює.
Коли немає зброї, то будь-яка влада нічого не вдіє.
Коли країна доволі швидко сповзає вниз в корупційних рейтингах, важко очікувати активної підтримки партнерів.
Коли президент протягом місяця умдряєтсья нахамити обом кандидатам в президенти найбільшої країни постачальника зброї - важко очікувати активні поставки зброї. Коли послами стають колишні генерали, прокурори і секс-тренери - ефективність дипломатії зашкалює. А наша квартальна хакі дипломатія - коли дібіли приходять на офіційні заходи в хакі - звісно ж викликає зачарування і бажання допомагати.
Очень жаль, что в истории невозможны эксперименты.
Интересно было бы почитать, что бы вы написали будь при влади Порошенко или кто-то ещё.
Ну нельзя же быть настолько наивным.
Нам не дають зброю из-за коррупции или "хакі на офіційних заходах".
Всё это, конечно, играет какую-то роль, но не первую, и даже не третью.Причины
гораздо глубже, чем "хаки" президента. Союза боялись, но со Сталиным в военном френче и без галстука вели переговоры и подписывали очень серьёзные соглашения и поставляли оружие, потому что был интерес
в полной победе.
С нами "интерес" тоже есть, но к сожалению, другого уровня.
И те же США поддерживали и более коррумпированные режимы.
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