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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 894489458946894789488949>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:18

путін заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року все ще актуальні та можуть бути основою для подальших переговорів

Він додав, що ці домовленості "повністю задовольняли" Україну на тому етапі переговорів.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:24

  _hunter написав:............
Я вам писал ровно на этот вопрос уже не в первый раз отвечаю: вы выбрали очень плохой пример.
Во-первых: это было +- 100 лет тому назад (округлил до целых)
Во-вторых: тогда "с подводной лодки" деваться было некуда - ну разве что через океан. В этот раз все сильно проще.

К сожалению или к счастью, не могу привести более свежий пример. Войны такого масштаба с участием развитых стран и на их территории или хотя бы рядом после 2 МВ просто не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  zxzx777 написав:Тобто, не всі у тцкашників "на олівці"? Є такі, що загубилися у глибинах обліково-архівних підвалів?

Ну так, важко казати за всіх, але з тих, кого знаю особисто, то в списку були 2 категорії:
1. Зняті колись з обліку, які досі на нього не встали та відстрочку не оформили.
2. Молодь віком 25-30 років.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 04 лип, 2024 18:27, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:25

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  whois2010 написав:(2,5 мільярди виділено на тому тижні на дороги у прифронтовій зоні щоб підвозити снаряди, яких нема, а-ха-ха) і жебракувати.

Байден, гдє снаряди! НАТА, гдє Ф-16?!!
Отаке :shock: - а я соромився написати свій сон, де ЧОМУСЬ теж не було нових снарядів, а підвезли знову "збирані по сусєках"🤦🏻🤦‍♂️🤦

Як так?©
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:27

  ЛАД написав:Всё это, конечно, играет какую-то роль, но не первую, и даже не третью.
Причины гораздо глубже, чем "хаки" президента. Союза боялись, но со Сталиным в военном френче и без галстука вели переговоры и подписывали очень серьёзные соглашения и поставляли оружие, потому что был интерес в полной победе.
С нами "интерес" тоже есть, но к сожалению, другого уровня.
И те же США поддерживали и более коррумпированные режимы.

ЛАД, лядь ... вот не можешь ты без пропаганды, парторг

Кто боялся Сталина в 1930-х годах ? Что ты несёшь ? )
США поставляли в Союз заводы под ключ - Магнитка, ГАЗ и т.д.

ДнепроГЭС - турбины Сименс

Но я уже увидел твой ответ - давайте ничего не менять, пусть как-то оно само порешается
Только ты забываешь главный момент, коррупция во время войны - это вообще недопустимо
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 04 лип, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:какие изменения, на ваш взгляд, нужны и что надо сделать, чтобы уйти от "совковой модели"?

1. Змінити ставлення до солдат. Вони не інструменти, а наймані працівники. Тому мають бути контракти з чіткими умовами (зокрема посада, щоб потім не слали артиллериста копати чи пілота штурмувати), оплатою (щоб потім не доказувати, що ти був на бойовому завданні) і терміном.
2. Змінити сценаристів ПреЗЕденту ("мобілізувати" Єрмака)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 04 лип, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:31

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:.................
Проблеми є, на жаль клоуни їх погано вирішують.
А якщо їх не вирішувати, то є шанси втратити державу.

Можно вам тот же вопрос, что чуть выше я задал Дюрі-бачі - какие изменения, на ваш взгляд, нужны?

В порядку пріоритетності:
1. Боротьба з корупцією(з ДБР тягнули більше року, 2 спроби протягнути гандонською більшістю ліві законопроекти під себе, зрештою європейці таки прогнули їх).
2. Рівність всіх перед законом(Тищенко, Содоль і т. д., це частково до попереднього пункту)
3. Якісний дипломатичний корпус замість клоунів
4. Створення умов для росту якісних офіцерів, звільнення і суди за явно неадекватні накази та дизінформацію керівництва.
5. Мобілізація: відміна броні для чиновників (принаймні не більше 25%, можна ротації на рік), і поліції(та ж історія), відповідальність ВЛК і воєнкомів за тих, кого вони ловлять, щоб була не тільки кількість, а й якість
6. Враховуючи що пройшло 5 років з часу обрання клоуна президентом, і з незаконних виборів до ВР теж майже 5, то було б непогано спробувати створити щось на кшталт уряду національної єдності, залучивши представників інших політичних сил(опираючись на соцопитування кількох авторитетних служб, наприклад).
P.S. Повісити Тищенка з Єрмаком

Со многим согласен. Самое радикальное и необходимое предложение, конечно, последнее. :)
Но как это всё заменит/ликвидирует нехватку оружия?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:36

  Xenon написав:
путін заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року все ще актуальні та можуть бути основою для подальших переговорів

Він додав, що ці домовленості "повністю задовольняли" Україну на тому етапі переговорів.
:twisted: так и "Брестский мир" 1918 года тоже ж еще актуален, да. И всех "полностью удовлетворил". Ну раз их страна фактически день полного осознания просьора тех переговоров гордо празднует до сих пор (23февраля).
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

34-річний актор 95-го кварталу Ханумак незрозуміло як виїхав з України в США

Актор заявив, що «‎нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком».
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:46

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Значно кращий варіант записати відео "якщо не буде змін, то через місяць половина марсіан піде додому". І головне щоб в ньому брали участь багато солдат (десятки батальйонів) та відомі люди: керівники Азову, 3-штурмової, Мадяр...
Знову ж таки підводимо все до того, що потрібний організатор всього цього.

Всюди потрібний організатор.... - без нього - ніяк! ;)

всі, хто може організувати, цього робити зараз не будуть. бо притомні люди розуміють, з чим треба впоратися спочатку...

печеньки ж на Майдані організували ... всьому свій час, тим часом новий потужний вкид ОП субстанції на вентилятор Карлсона
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 лип, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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