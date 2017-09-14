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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 лип, 2024 18:47
detroytred написав:
От чесно -- довгострокові перспективи в країні не можу уявити навіть приблизно...
І по суті ніхто про них не говорить...
Максимум мантра, віра -- все буде добре.
Яле яке нах добре? Якщо загальне виборче право залишиться ... і пенси бідні залишаться, і домінування їх залишиться, і відповідно у владі вже очевидно, що нічого кардинально не зміниться.
Ще додасться млн.+ учасників війни...
І проблема не стільки в тому, що на них треба додаткові ресурси, а в тому, що вони почнуть бодатися за своє місце, за свій шматок пиріга.
Рішення тільки виключно в іноземних інвестиціях та політичному заході Заходу зробити з України хоч фортецю, хоч вітрину, хоч 2 в 1.
Але вони обрали стратегію --- поки конь тягне, годуватимемо...
Тобто в найкращому випадку так і залишать -- по мінімуму оте 2в1.
Моє бачення, що якщо ми зможемо залишитися хоча б на рівні життя Північної Македонії і пенсійної системи Грузії то це буде реальний Успіх.
Зараз від повного виїзду сім'ю тримаю я, якщо так станеться, що у війську холява понюхає мозги, то на такий випадок рішення вже прийнято, ті хто ще зараз в Україні також їдуть, щоб у дітей був шанс на нормальне життя. Не патріотично?
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Додано: Чет 04 лип, 2024 18:49
ЛАД
Вы сегодня обижались на Hotab"а, может, он высказался чересчур прямолинейно, но по сути он был прав.
Він там ще й невдоволений був?!!! Там треба лікування, а не невдоволення.
Питали за ангари під Ф16..
він все ж ширший по розмаху крила на 2м від Міг21. Бачити ангари під Міг21 (а навіть більше Су7) доводилось , але ясно що без літака всередині , щоб зрозуміти, чи є там зайві 2 метри по бокам.
Думаю не варіант. Треба на аеродромі
1. Багатоешелонова ППО , типу як Петріот, але ще і ті, хто буде прикривати Петріоти.
2. Велику частину стоянок закривати масксітками, щоб не було зрозуміло де саме літак , де макет, де списаний радянський літак
3 Сотню-другу бійців ССО, хто буде ловити ДРГ навколо аеродрому.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 18:55
whois2010 написав:
..........
Я вам зара розповім, що можна було зробити: взяти в оренду чи викупити у Румунії, Болгарії, Польщі 100 гектарів землі, побудувати заводи та виготовляти дрони, снаряди, набої, ракети, міномети та таке інше. Третій рік повномасштабної війни. Час було вдосталь. Але ж зе-влада хоче пиздити на будівництві (2,5 мільярди виділено на тому тижні на дороги у прифронтовій зоні щоб підвозити снаряди, яких нема, а-ха-ха) і жебракувати.
Байден, гдє снаряди! НАТА, гдє Ф-16?!!
"Где деньги, Зин?"
Вы не интересовались, сколько стоит построить завод для изготовления "снарядів, набоїв, ракет, мінометів"?
Для "набоїв", конечно, подешевле, но почему-то не построили и в 2015-2019. И не в "Румунії, Болгарії, Польщі".
А F-16 или Патриоты для нас сегодня вообще фантастика. А они очень нужны. Да и ещё очень многое. Так что к "Байдену и НАТЕ" вопросы остаются.
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ЛАД
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Додано: Чет 04 лип, 2024 18:58
_Mykola_ написав:
..........
Моє бачення, що якщо ми зможемо залишитися хоча б на рівні життя Північної Македонії і пенсійної системи Грузії то це буде реальний Успіх.
Зараз від повного виїзду сім'ю тримаю я, якщо так станеться, що у війську холява понюхає мозги, то на такий випадок рішення вже прийнято, ті хто ще зараз в Україні також їдуть, щоб у дітей був шанс на нормальне життя. Не патріотично?
Может, и непатриотично, но, к сожалению, вполне объективно и рационально.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 18:59
холява написав:
Всі пишуть про боротьбу з корупціей .
Почитайте , послухайте всі готові дати гроші щоб поїхати , щоб не забрали в ЗСУ , нирки продати але щоб не попасти захищати Батьківщину . По подвалах гумових жінок насилувати .
Скулити будь де аби шо , НО самому запропонувати гроші щоб якось вирішити питання , а потім прийти сісти за комп і написати УСЮДИ корупція .
Хабарів, так вийшло, не давав, екзамени\заліки не купував, навіть на воєнній кафедрі, здав екзамен без 50 баксів разом зі ще одним студентом зі ВСЬОГО взводу.
Але дивлюсь на те що відбувається і, головне, як відбувається... Як так склалося що за два з половиною роки все перевернулося і, вже відбили бажання щоб діти росли тут?
Якось недавно від простої продавчині почув, війна для нас надіслана Богом за те які люди с;;;ми стали, і за це очищення нам треба заплатити таку страшну ціну.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 18:59
ЛАД написав:
Со многим согласен. Самое радикальное и необходимое предложение, конечно, последнее.
Но как это всё заменит/ликвидирует нехватку оружия?
В Джека Лондона є оповідання про боксера "Мексиканець". Ми зараз на місці того боксера, і будь які пройоби влади трактуються не на нашу користь.
Деякі з цих пунктів прямо посилили б бажання партнерів допомагати. Деякі знизили б напругу і покращили ситуацію з людьми, що в свою чергу посилило б бажання допомагати. Звісно, всіх проблем би не вирішило, але ситуацію би точно покращило
І ще демобілізація. Хоча б через 48 місяців, і 36 для окремих категорій (по сімейному стану, стану здоров'я, хз, щоб зменшити кількість одночасно демобілізованих). Зміна моб віку на 22-50.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:01
_Mykola_
які люди с;;;ми стали, і за це очищення нам треба заплатити таку страшну ціну.
Є шанс замість очищення - жити під ще більшими с..ми
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Hotab
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:03
ЛАД написав: whois2010 написав:
..........
Я вам зара розповім, що можна було зробити: взяти в оренду чи викупити у Румунії, Болгарії, Польщі 100 гектарів землі, побудувати заводи та виготовляти дрони, снаряди, набої, ракети, міномети та таке інше. Третій рік повномасштабної війни. Час було вдосталь. Але ж зе-влада хоче пиздити на будівництві (2,5 мільярди виділено на тому тижні на дороги у прифронтовій зоні щоб підвозити снаряди, яких нема, а-ха-ха) і жебракувати.
Байден, гдє снаряди! НАТА, гдє Ф-16?!!
"Где деньги, Зин?"
Вы не интересовались, сколько стоит построить завод для изготовления "снарядів, набоїв, ракет, мінометів"?
Для "набоїв", конечно, подешевле, но почему-то не построили и в 2015-2019
. И не в "Румунії, Болгарії, Польщі".
Помним, помним, это Порошенко виноват.
И по фиг, что Зеленский у власти с 2019 года, который сворачивал все военные программы
В том числе, ракетные
"Я увидел в глазах Путина мир"
"В моей голове война окончена"
А сейчас уже 2024 год
ЛАД написав:
А F-16 или Патриоты для нас сегодня вообще фантастика. А они очень нужны. Да и ещё очень многое. Так что к "Байдену и НАТЕ" вопросы остаются.
Парторг, такой парторг
Виноваты все, только не его любимый Бубочка
А следующий шаг какой от тебя ?
Ну раз Запад нам не помогает, то давайте сдаваться России
Ты этот нарратив уже продвигаешь
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:11
ЛАД написав: whois2010 написав:
..........
Я вам зара розповім, що можна було зробити: взяти в оренду чи викупити у Румунії, Болгарії, Польщі 100 гектарів землі, побудувати заводи та виготовляти дрони, снаряди, набої, ракети, міномети та таке інше. Третій рік повномасштабної війни. Час було вдосталь. Але ж зе-влада хоче пиздити на будівництві (2,5 мільярди виділено на тому тижні на дороги у прифронтовій зоні щоб підвозити снаряди, яких нема, а-ха-ха) і жебракувати.
Байден, гдє снаряди! НАТА, гдє Ф-16?!!
"Где деньги, Зин?"
Вы не интересовались, сколько стоит построить завод для изготовления "снарядів, набоїв, ракет, мінометів"?
Для "набоїв", конечно, подешевле, но почему-то не построили и в 2015-2019. И не в "Румунії, Болгарії, Польщі".
А F-16 или Патриоты для нас сегодня вообще фантастика. А они очень нужны. Да и ещё очень многое. Так что к "Байдену и НАТЕ" вопросы остаются.
До 2022 року не давали по 5 млрд. долл США щомісячно. Поцікавтесь ще скільки коштують верстати/робоча сила/виробничі приміщення в Україні. Тесла побудували Гігафабрику (з роботами ітд надсучасну) під Берліном за 2 млрд долл США!
Та і Ф-16 дуже застарілий літак, можно було би і збирати на Антонова по старим кресленням + відносно України начебто не накладені санкції на усілякі системи/запчастини які тяжко повторити.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:11
Hotab написав:_Mykola_
які люди с;;;ми стали, і за це очищення нам треба заплатити таку страшну ціну.
Є шанс замість очищення - жити під ще більшими с..ми
Вже трохи писали про це, з точки зору пересічного і в яку сторону йдемо.
Напрям прямо скажемо чуток краще від напряму російського корабля, але це поки що, чи зійдемо з цієї глісади і зробимо необхідний віраж, не впевнений.
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