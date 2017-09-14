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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:19
ЛАД написав: sashaqbl написав:
Проблеми є, на жаль клоуни їх погано вирішують.
А якщо їх не вирішувати, то є шанси втратити державу.
Можно вам тот же вопрос, что чуть выше я задал Дюрі-бачі
- какие изменения, на ваш взгляд, нужны?
є варіант: спрямування всіх можливих ресурсів на власне озброєння:
Торік українські зброярі трикратно наростили виробництво – до $3 млрд. Чинні спроможності сектору вшестеро більші за бюджет на закупівлю зброї, розповідав міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у грудні.
але кловани просто звикли до примітивного "будувати дороги" та піднімати собі зп...
Середній розмір нарахованої зарплати чиновників у державних органах України у травні склав 50,9 тисяч гривень, що на 32% перевищує показник січня.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:25
_Mykola_ написав:
Не патріотично?
Патріотизм - це любов...
Абсолютно добровільне власне почуття.
Відсутність в когось або в себе любові осуджувати ніззя.
А от наявність - потрібно вітати.
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:26
Обломчик тем кто отрезал себе кисть перед посещением ВЛК
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:27
sergey_stasyuk555 написав:
є варіант: спрямування всіх можливих ресурсів на власне озброєння:
ИМХО як тільки щось крупне організовують - прилітає ракета.
Ну і з електроенергією та працівниками проблеми величезні, які влада в упор не помічає. Тому більшість зброярів хіба що "освоїла" б гроші, але не збільшила випуск в 6 разів.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:31
vitaliiangel
ТГ-канал ссылается на ТГ-канал, где ссылаются на сайт ... где пишут вроде правильно, но потом ссылаются на "Исландию" Петрова и Иванова, которые ранее работали на Медведчука, а теперь на Ермака ...
И Виталька, который всё это сюда притащил ...
Занавес ...
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:36
Дюрі-бачі написав:
1. Змінити ставлення до солдат. Вони не інструменти, а наймані працівники. Тому мають бути контракти з чіткими умовами (зокрема посада, щоб потім не слали артиллериста копати чи пілота штурмувати), оплатою (щоб потім не доказувати, що ти був на бойовому завданні) і терміном.
2. Змінити сценаристів ПреЗЕденту ("мобілізувати" Єрмака)
В граніт!©
Викарбувати на стіні/дверях ВР!
Бетон написав:
34-річний актор 95-го кварталу Ханумак незрозуміло як виїхав з України в США
Актор заявив, що «нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком»
.
Правильно!
От інша річ солдати - зовсім не хочуть, щоб їхні сини/доньки росли з татком!
Не хочуть бачити своїх дружин і батьків!
І, взагалі, люблять РОКАМИ сидіти в окопах/бліндаЖАХ, одним словом - люблять сидіти в сирій землі, та й ще й так люблять, що багато хто і залишається в ній
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:37
Дюрі-бачі написав: sergey_stasyuk555 написав:
є варіант: спрямування всіх можливих ресурсів на власне озброєння:
ИМХО як тільки щось крупне організовують - прилітає ракета.
Ну і з електроенергією та працівниками проблеми величезні, які влада в упор не помічає. Тому більшість зброярів хіба що "освоїла" б гроші, але не збільшила випуск в 6 разів.
так, це реальна проблема.
але це ж не проблема частніка - фоп, який просто дрони в гаражі збирає...
Україна була ядерна держава, мають бути десятки (може навіть сотні) укріплених чи підземних військових об'єктів, які витримують ракетний удар.
це все теж "проє балі"?
за "просто освоїли" теж мають бути якість санкції, але ж там якщо почати розслідування можна вийти на себе ))
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555
в Чет 04 лип, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:40
pesikot написав:vitaliiangel
ТГ-канал ссылается на ТГ-канал, где ссылаются на сайт ... где пишут вроде правильно, но потом ссылаются на "Исландию" Петрова и Иванова, которые ранее работали на Медведчука, а теперь на Ермака ...
И Виталька, который всё это сюда притащил ...
Занавес ...
Та какой занавес...
Иванов, который в лнр в 2014 приговорен с конфискацие (в натуре) луганской квартиры, - на Медведчука?
Просто у него всегда был несколько своеобразный взляд на вещи. И его от русни тошнило еще когда это вообще не было мэйнстримом
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 04 лип, 2024 19:46, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:41
sergey_stasyuk555 написав:
це все теж
звісно.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:46
vitaliiangel написав:
Обломчик тем кто отрезал себе кисть перед посещением ВЛК
Правильно!
А то он які хитрі - 2 палця собі чік і СВОБОДА!
Е, нііііі - так не піде!
І не вздумайте суїцидити, хитрунці!
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