Патріотизм - це любов...
Абсолютно добровільне власне почуття.
Відсутність в когось або в себе любові осуджувати ніззя.
А от наявність - потрібно вітати.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 19:25
Патріотизм - це любов...
Абсолютно добровільне власне почуття.
Відсутність в когось або в себе любові осуджувати ніззя.
А от наявність - потрібно вітати.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 лип, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лип, 2024 19:26
Обломчик тем кто отрезал себе кисть перед посещением ВЛК
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 лип, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лип, 2024 19:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ИМХО як тільки щось крупне організовують - прилітає ракета.
Ну і з електроенергією та працівниками проблеми величезні, які влада в упор не помічає. Тому більшість зброярів хіба що "освоїла" б гроші, але не збільшила випуск в 6 разів.
Додано: Чет 04 лип, 2024 19:31
vitaliiangel
ТГ-канал ссылается на ТГ-канал, где ссылаются на сайт ... где пишут вроде правильно, но потом ссылаются на "Исландию" Петрова и Иванова, которые ранее работали на Медведчука, а теперь на Ермака ...
И Виталька, который всё это сюда притащил ...
Занавес ...
Додано: Чет 04 лип, 2024 19:36
Всі все чудово розуміють, але ж прикидаються....
В граніт!©
Викарбувати на стіні/дверях ВР!
Правильно!
От інша річ солдати - зовсім не хочуть, щоб їхні сини/доньки росли з татком!
Не хочуть бачити своїх дружин і батьків!
І, взагалі, люблять РОКАМИ сидіти в окопах/бліндаЖАХ, одним словом - люблять сидіти в сирій землі, та й ще й так люблять, що багато хто і залишається в ній
Додано: Чет 04 лип, 2024 19:37
так, це реальна проблема.
але це ж не проблема частніка - фоп, який просто дрони в гаражі збирає...
Україна була ядерна держава, мають бути десятки (може навіть сотні) укріплених чи підземних військових об'єктів, які витримують ракетний удар.
це все теж "проє балі"?
за "просто освоїли" теж мають бути якість санкції, але ж там якщо почати розслідування можна вийти на себе ))
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Чет 04 лип, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лип, 2024 19:40
Та какой занавес...
Иванов, который в лнр в 2014 приговорен с конфискацие (в натуре) луганской квартиры, - на Медведчука?
Просто у него всегда был несколько своеобразный взляд на вещи. И его от русни тошнило еще когда это вообще не было мэйнстримом
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 04 лип, 2024 19:46, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 04 лип, 2024 19:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 лип, 2024 19:46
Як всі, то всі!©
Додано: Чет 04 лип, 2024 19:49
До 2022 не было и таких затрат на армию.
И численность была значительно ниже, и зарплаты в армии. Да и ещё много расходов.
Или вы думаете, что мы от этих "5 млрд. долл США щомісячно" богатеем?
"санкції на усілякі системи/запчастини не накладені", но, во-первых, нам никто не давал "старі креслення", а, во-вторых, вы напрасно думаете, что даже на существующем авиазаводе так просто, легко и дёшево организовать выпуск совершенно нового (для нас) самолёта.
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