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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89388939894089418942>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:01

_Mykola_

які люди с;;;ми стали, і за це очищення нам треба заплатити таку страшну ціну.


Є шанс замість очищення - жити під ще більшими с..ми
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:03

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:..........
Я вам зара розповім, що можна було зробити: взяти в оренду чи викупити у Румунії, Болгарії, Польщі 100 гектарів землі, побудувати заводи та виготовляти дрони, снаряди, набої, ракети, міномети та таке інше. Третій рік повномасштабної війни. Час було вдосталь. Але ж зе-влада хоче пиздити на будівництві (2,5 мільярди виділено на тому тижні на дороги у прифронтовій зоні щоб підвозити снаряди, яких нема, а-ха-ха) і жебракувати.

Байден, гдє снаряди! НАТА, гдє Ф-16?!!

"Где деньги, Зин?"
Вы не интересовались, сколько стоит построить завод для изготовления "снарядів, набоїв, ракет, мінометів"?
Для "набоїв", конечно, подешевле, но почему-то не построили и в 2015-2019. И не в "Румунії, Болгарії, Польщі".

Помним, помним, это Порошенко виноват.
И по фиг, что Зеленский у власти с 2019 года, который сворачивал все военные программы
В том числе, ракетные

"Я увидел в глазах Путина мир"
"В моей голове война окончена"

А сейчас уже 2024 год
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 04 лип, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:11

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:..........
Я вам зара розповім, що можна було зробити: взяти в оренду чи викупити у Румунії, Болгарії, Польщі 100 гектарів землі, побудувати заводи та виготовляти дрони, снаряди, набої, ракети, міномети та таке інше. Третій рік повномасштабної війни. Час було вдосталь. Але ж зе-влада хоче пиздити на будівництві (2,5 мільярди виділено на тому тижні на дороги у прифронтовій зоні щоб підвозити снаряди, яких нема, а-ха-ха) і жебракувати.

Байден, гдє снаряди! НАТА, гдє Ф-16?!!

"Где деньги, Зин?"
Вы не интересовались, сколько стоит построить завод для изготовления "снарядів, набоїв, ракет, мінометів"?
Для "набоїв", конечно, подешевле, но почему-то не построили и в 2015-2019. И не в "Румунії, Болгарії, Польщі".
А F-16 или Патриоты для нас сегодня вообще фантастика. А они очень нужны. Да и ещё очень многое. Так что к "Байдену и НАТЕ" вопросы остаются.

До 2022 року не давали по 5 млрд. долл США щомісячно. Поцікавтесь ще скільки коштують верстати/робоча сила/виробничі приміщення в Україні. Тесла побудували Гігафабрику (з роботами ітд надсучасну) під Берліном за 2 млрд долл США!
Та і Ф-16 дуже застарілий літак, можно було би і збирати на Антонова по старим кресленням + відносно України начебто не накладені санкції на усілякі системи/запчастини які тяжко повторити.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:11

  Hotab написав:_Mykola_

які люди с;;;ми стали, і за це очищення нам треба заплатити таку страшну ціну.


Є шанс замість очищення - жити під ще більшими с..ми

Вже трохи писали про це, з точки зору пересічного і в яку сторону йдемо.
Напрям прямо скажемо чуток краще від напряму російського корабля, але це поки що, чи зійдемо з цієї глісади і зробимо необхідний віраж, не впевнений. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:19

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:Проблеми є, на жаль клоуни їх погано вирішують.
А якщо їх не вирішувати, то є шанси втратити державу.

Можно вам тот же вопрос, что чуть выше я задал Дюрі-бачі - какие изменения, на ваш взгляд, нужны?


є варіант: спрямування всіх можливих ресурсів на власне озброєння:
Торік українські зброярі трикратно наростили виробництво – до $3 млрд. Чинні спроможності сектору вшестеро більші за бюджет на закупівлю зброї, розповідав міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у грудні.


але кловани просто звикли до примітивного "будувати дороги" та піднімати собі зп...
Середній розмір нарахованої зарплати чиновників у державних органах України у травні склав 50,9 тисяч гривень, що на 32% перевищує показник січня.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:25

  _Mykola_ написав: Не патріотично?

Патріотизм - це любов...
Абсолютно добровільне власне почуття.

Відсутність в когось або в себе любові осуджувати ніззя.
А от наявність - потрібно вітати.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 лип, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:є варіант: спрямування всіх можливих ресурсів на власне озброєння:

ИМХО як тільки щось крупне організовують - прилітає ракета.
Ну і з електроенергією та працівниками проблеми величезні, які влада в упор не помічає. Тому більшість зброярів хіба що "освоїла" б гроші, але не збільшила випуск в 6 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:37

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_stasyuk555 написав:є варіант: спрямування всіх можливих ресурсів на власне озброєння:

ИМХО як тільки щось крупне організовують - прилітає ракета.
Ну і з електроенергією та працівниками проблеми величезні, які влада в упор не помічає. Тому більшість зброярів хіба що "освоїла" б гроші, але не збільшила випуск в 6 разів.

так, це реальна проблема.
але це ж не проблема частніка - фоп, який просто дрони в гаражі збирає...
Україна була ядерна держава, мають бути десятки (може навіть сотні) укріплених чи підземних військових об'єктів, які витримують ракетний удар.
це все теж "проє балі"?

за "просто освоїли" теж мають бути якість санкції, але ж там якщо почати розслідування можна вийти на себе ))
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Чет 04 лип, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:це все теж
звісно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:49

  BIGor написав:............
До 2022 року не давали по 5 млрд. долл США щомісячно. Поцікавтесь ще скільки коштують верстати/робоча сила/виробничі приміщення в Україні. Тесла побудували Гігафабрику (з роботами ітд надсучасну) під Берліном за 2 млрд долл США!
Та і Ф-16 дуже застарілий літак, можно було би і збирати на Антонова по старим кресленням + відносно України начебто не накладені санкції на усілякі системи/запчастини які тяжко повторити.

До 2022 не было и таких затрат на армию.
И численность была значительно ниже, и зарплаты в армии. Да и ещё много расходов.
Или вы думаете, что мы от этих "5 млрд. долл США щомісячно" богатеем?
"санкції на усілякі системи/запчастини не накладені", но, во-первых, нам никто не давал "старі креслення", а, во-вторых, вы напрасно думаете, что даже на существующем авиазаводе так просто, легко и дёшево организовать выпуск совершенно нового (для нас) самолёта.
ЛАД
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