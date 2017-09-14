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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8939894089418942>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:Україна була ядерна держава, мають бути десятки (може навіть сотні) укріплених чи підземних військових об'єктів, які витримують ракетний удар.
це все теж "проє балі"?
бачив взорвані шахти та підземну інфраструктуру у кінці 90х,коли гриби збирали у лісах на Сумщині. Разоружєніє.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 19:59

  d44 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:Україна була ядерна держава, мають бути десятки (може навіть сотні) укріплених чи підземних військових об'єктів, які витримують ракетний удар.
це все теж "проє балі"?
бачив взорвані шахти та підземну інфраструктуру у кінці 90х,коли гриби збирали у лісах на Сумщині. Разоружєніє.
Штаты "друг Bóris" убедил, шо так спокойнее всем. И мировой войны больше не будет никогда, будет демократия и всьо такое...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 04 лип, 2024 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:00

  sergey_stasyuk555 написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:Проблеми є, на жаль клоуни їх погано вирішують.
А якщо їх не вирішувати, то є шанси втратити державу.

Можно вам тот же вопрос, что чуть выше я задал Дюрі-бачі - какие изменения, на ваш взгляд, нужны?


є варіант: спрямування всіх можливих ресурсів на власне озброєння:
Торік українські зброярі трикратно наростили виробництво – до $3 млрд. Чинні спроможності сектору вшестеро більші за бюджет на закупівлю зброї, розповідав міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у грудні.

Угу. И где взять эти ресурсы "на власне озброєння"?
Или вы думаете, что не дают "вшестеро більші за бюджет на закупівлю зброї", потому что их жалко? Было бы что давать, дали бы.

але кловани просто звикли до примітивного "будувати дороги" та піднімати собі зп...
Середній розмір нарахованої зарплати чиновників у державних органах України у травні склав 50,9 тисяч гривень, що на 32% перевищує показник січня.

Согласен, неправильно.
Но тут согласен с будивельником, когда он пишет, что если разделить доходы богатых на всех, то получатся копейки.
Так и тут. Такой рост зарплат чиновников (если это правда - вы ссылку не дали. а искать не буду) неправилен, но этих средств на "вшестеро більші за бюджет на закупівлю зброї" точно не хватит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:02

  ЛАД написав:Угу. И где взять эти ресурсы "на власне озброєння"?

менше красти і витрачати ці самі мільярди на шо попало.
це дуже просто і складно водночас ))

ти хоча б цифри співстав, всього в цьму році зелені просруть 100 млрд доларів,
з них 3 млрд на закупівлю зброї... це бюджет воюючої країни на грані виживання?
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Чет 04 лип, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:03

Можливо все - було б лише бажання!;)

  sashaqbl написав:І ще демобілізація. Хоча б через 48 місяців, і 36 для окремих категорій (по сімейному стану, стану здоров'я, хз, щоб зменшити кількість одночасно демобілізованих). Зміна моб віку на 22-50.
Еееееее, що за поступки?!
18-24міс. і не дня більше!

Я, навіть, як звільнюсь - і то буду топити(для інших/для справедливості) лише за 18-24міс!

Бо, на мій погляд(спостерігаючи 28міс. за своїми побратимами) - після року на фронті починаються у людей психологічні зміни! І, як правило, НЕ в кращу сторону!

І не треба говорити про "неможливо"!
Можливо все - було б лише бажання!©

За 28міс можна було вже двічі крутнути колесо ротації/дембеля!
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:05

Ніколи знову©

  flysoulfly написав:Штаты "друг Bóris" убедил, шо так спокойнее всем. И мировой войны больше не будет никогда, будет демократия и всьо такое...
#ашопляєсліда?© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:За 28міс можна було вже двічі крутнути колесо ротації/дембеля!

Ну от колесо починається крутити
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:08

  Успіх написав:
  flysoulfly написав:Штаты "друг Bóris" убедил, шо так спокойнее всем. И мировой войны больше не будет никогда, будет демократия и всьо такое...
#ашопляєсліда?© :mrgreen:

Ти визначись, воюювати, чи в СЗЧ ...

Бо еслі да, то до чого про СЗЧ ...
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:15

Гарно Реаліст написав. Реальність.

Валютний ринок в контексті ДС
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:Штаты "друг Bóris" убедил, шо так спокойнее всем. И мировой войны больше не будет никогда, будет демократия и всьо такое...

Cхиляюсь до того шо був "розділ" - взамін країн Балтії що відійшли Заходу, РФ отримала всю ядерку СРСР та "контрольні пакети акцій" (60%) в Україні та Біларусі.
Як це було у 1944 коли Сталін з Черчиллем ділили Європу див. "Угода про відсотки"
Можливо незалежність країн Балтії їх європейска "прописка" куплена за українську стратегічну зброю.
А українцям дали фіговий листок, але так увірували в нього, що почали розродавати існуючі запаси звичайної зброї
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