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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:20
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
За 28міс можна було вже двічі крутнути колесо ротації/дембеля!
Ну от колесо починається крутити
Та де там!
Починають лише будувати то колесо))
Аж через 28міс 🤦🏻 лише починають будувати! 🤦🤦🏻🤦♂️
Навіть 36міс і то деяким солдатам психічний стан покращило б!
Але ж навіть і їх побоялись(?) прийняти🤦🏻
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Успіх
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:24
Виробничі можливості України втричі більші, ніж цьогорічний бюджет на закупівлю озброєння для ЗСУ Україна у 2024 році має 6 млрд доларів на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників.
поправка: в цьому році на відміну від 2023 - 6 млрд на зброю, але це включно з іноземними закупівлями.
5-7% від наявних коштів тратимо на зброю, реально є віра в якусь там перемогу?
просто для порівняння військові витрати рашки:
Міністерство фінансів РФ очікує, що військові витрати сягнуть 32,5 трлн рублів (254 мільярди доларів) у 2024 році.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:26
Долярчик, саме ти привів цю владу. Ти і тобі подібні
Тому, не потрібно робити вигляд, що це не ти і ти до цього не маєшь жодного відношення
Не потрібно стидліво натягувати спідницю на коліна на прийому у венеролога
Перший шаг до вирішення проблеми - це визнання проблеми
Другий шаг до вирішення проблеми - це визнання, хто зробив проблему
Без цього, вирішення проблеми не буде ніколи
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pesikot
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:26
Сталін частково дотримав своєї обіцянки щодо Греції, але не дотримав відносно Румунії, Болгарії та Угорщини, які стали однопартійними комуністичними державами без будь-якого британського впливу. Югославія стала неприєднаною комуністичною державою з дуже обмеженим радянським або британським впливом. Велика Британія підтримала грецькі урядові сили у громадянській війні, але згідно з угодою Радянський Союз не допоміг комуністичним повстанцям зброєю та військовою підтримкою[10] однак дипломатично підтримував в Радбезі ООН.
Проект цієї угоди, який належало скласти ще в 1944 році, з'явився за дивних обставин, коли його нібито було перехоплено в 1943 році і він потрапив до рук спецслужб іспанського диктатора Франсиско Франко. Це згадував генерал Франсиско Хордана у знаменитій промові, яку він виголосив у квітні 1943 року у Барселоні.[11]
Країни Відсотки СРСР Відсотки СК
Болгарія 75 % 25 %
Греція 10 % 90 %
Угорщина 50 % 50 %
Румунія 90 % 10 %
Югославія Югославія 50 % 50 %
А нащі самоєди зараз би казали що Румунію відійшла до совка, тому що там забагато вати було, а греки - молодці (хоча там комуністичний вплив до 1947 був набагато сильніший ніж в Румунії)
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fox767676
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:29
vitaliiangel написав:
Чтобы бойцы не слали женам и любовницам деньги в НБУ решили ограничить р2р переводы с карты на картуviewtopic.php?p=5744309#p5744309
Я думаю следующий шаг не успел потратить заработанное, через месяц деньги аннулируются. Шоб не копили
IBAN ніхто не відміняв. Ці обмеження пересічному ніяким боком. Ну а хто звик в чорну вести бізнес - трошки помучається, доведеться багато карток залучати.
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kyk
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:53
Сьогодні прочитала кацапське повідомлення:
"На севере Харьковской обл. почти полностью взято село Сотницкий Казачок на Золочевском направлении. Неделю назад Госпогранслужба Украины заявляла, что российские ДРГ заходили в этот населенный пункт, но ушли..."
Не знаю, чи правда, але пригадалось те, про що говорила місяць тому:
Добавлено: Пт 31 май, 2024 18:54
fler писал(а):
Кацапня почала наступ на Золочів (північ Харківс.обл). Відповідно, Україна посилила той напрямок, відправили підкріплення (і людей, і зброю).
Мої співчуття ЛАД, Shaman, buratinyo та ін.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 21:03
Успіх написав: flysoulfly написав:
Штаты "друг Bóris" убедил, шо так спокойнее всем. И мировой войны больше не будет никогда
, будет демократия и всьо такое...
#ашопляєсліда?©
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#хуженебудєт
#лишбинебарига
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_Mykola_
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Додано: Чет 04 лип, 2024 21:12
_Mykola_ написав: Успіх написав: flysoulfly написав:
Штаты "друг Bóris" убедил, шо так спокойнее всем. И мировой войны больше не будет никогда
, будет демократия и всьо такое...
#ашопляєсліда?©
#хотьпаржом
#хуженебудєт
#лишбинебарига
Нарешті на заслуженому відпочинку від форуму. Це ж триндець приклинило хлопака оцим Слєпаковим. Пісні років 5 мінімум, відкрив для себе від службового старлінка нарешті і давай носитись зі ступою..
Ех Микола. Розстроіли ви, що навіть ви вже думаєте про релокацію. ((
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Hotab
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Додано: Чет 04 лип, 2024 21:13
_Mykola_ написав:
#хотьпаржом
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#лишбинебарига
# як оказалось там теж не було ніяких фортифікацій та укріплень.
я просто в шоці від провалу фронту при максимальній підтримці союзників і при реальному посиленні мобілізації.
виходить так, що далі тільки гірше...
лише поодинокі ф-16 "проблєскнуть коротким лучіком надєжди".
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