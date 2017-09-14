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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8940894189428943>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:20

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:За 28міс можна було вже двічі крутнути колесо ротації/дембеля!

Ну от колесо починається крутити

Та де там!
Починають лише будувати то колесо))
Аж через 28міс 🤦🏻 лише починають будувати! 🤦🤦🏻🤦‍♂️


Навіть 36міс і то деяким солдатам психічний стан покращило б!
Але ж навіть і їх побоялись(?) прийняти🤦🏻
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:24

Виробничі можливості України втричі більші, ніж цьогорічний бюджет на закупівлю озброєння для ЗСУ Україна у 2024 році має 6 млрд доларів на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників.

поправка: в цьому році на відміну від 2023 - 6 млрд на зброю, але це включно з іноземними закупівлями.
5-7% від наявних коштів тратимо на зброю, реально є віра в якусь там перемогу?

просто для порівняння військові витрати рашки:
Міністерство фінансів РФ очікує, що військові витрати сягнуть 32,5 трлн рублів (254 мільярди доларів) у 2024 році.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:26


Долярчик, саме ти привів цю владу. Ти і тобі подібні

Тому, не потрібно робити вигляд, що це не ти і ти до цього не маєшь жодного відношення

Не потрібно стидліво натягувати спідницю на коліна на прийому у венеролога

Перший шаг до вирішення проблеми - це визнання проблеми
Другий шаг до вирішення проблеми - це визнання, хто зробив проблему

Без цього, вирішення проблеми не буде ніколи
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сталін частково дотримав своєї обіцянки щодо Греції, але не дотримав відносно Румунії, Болгарії та Угорщини, які стали однопартійними комуністичними державами без будь-якого британського впливу. Югославія стала неприєднаною комуністичною державою з дуже обмеженим радянським або британським впливом. Велика Британія підтримала грецькі урядові сили у громадянській війні, але згідно з угодою Радянський Союз не допоміг комуністичним повстанцям зброєю та військовою підтримкою[10] однак дипломатично підтримував в Радбезі ООН.

Проект цієї угоди, який належало скласти ще в 1944 році, з'явився за дивних обставин, коли його нібито було перехоплено в 1943 році і він потрапив до рук спецслужб іспанського диктатора Франсиско Франко. Це згадував генерал Франсиско Хордана у знаменитій промові, яку він виголосив у квітні 1943 року у Барселоні.[11]

Країни Відсотки СРСР Відсотки СК
Болгарія 75 % 25 %
Греція 10 % 90 %
Угорщина 50 % 50 %
Румунія 90 % 10 %
Югославія Югославія 50 % 50 %


А нащі самоєди зараз би казали що Румунію відійшла до совка, тому що там забагато вати було, а греки - молодці (хоча там комуністичний вплив до 1947 був набагато сильніший ніж в Румунії)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:29

  vitaliiangel написав:Чтобы бойцы не слали женам и любовницам деньги в НБУ решили ограничить р2р переводы с карты на карту
viewtopic.php?p=5744309#p5744309

Я думаю следующий шаг не успел потратить заработанное, через месяц деньги аннулируются. Шоб не копили

IBAN ніхто не відміняв. Ці обмеження пересічному ніяким боком. Ну а хто звик в чорну вести бізнес - трошки помучається, доведеться багато карток залучати.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:53

Сьогодні прочитала кацапське повідомлення:
"На севере Харьковской обл. почти полностью взято село Сотницкий Казачок на Золочевском направлении. Неделю назад Госпогранслужба Украины заявляла, что российские ДРГ заходили в этот населенный пункт, но ушли..."
Не знаю, чи правда, але пригадалось те, про що говорила місяць тому:
Добавлено: Пт 31 май, 2024 18:54
fler писал(а):
Кацапня почала наступ на Золочів (північ Харківс.обл). Відповідно, Україна посилила той напрямок, відправили підкріплення (і людей, і зброю).
Мої співчуття ЛАД, Shaman, buratinyo та ін.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:03

  Успіх написав:
  flysoulfly написав:Штаты "друг Bóris" убедил, шо так спокойнее всем. И мировой войны больше не будет никогда, будет демократия и всьо такое...
#ашопляєсліда?© :mrgreen:

#хотьпаржом
#хуженебудєт
#лишбинебарига
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:12

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:
  flysoulfly написав:Штаты "друг Bóris" убедил, шо так спокойнее всем. И мировой войны больше не будет никогда, будет демократия и всьо такое...
#ашопляєсліда?© :mrgreen:

#хотьпаржом
#хуженебудєт
#лишбинебарига

Нарешті на заслуженому відпочинку від форуму. Це ж триндець приклинило хлопака оцим Слєпаковим. Пісні років 5 мінімум, відкрив для себе від службового старлінка нарешті і давай носитись зі ступою.. :roll:

Ех Микола. Розстроіли ви, що навіть ви вже думаєте про релокацію. ((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:13

  _Mykola_ написав:#хотьпаржом
#хуженебудєт
#лишбинебарига

# як оказалось там теж не було ніяких фортифікацій та укріплень.
я просто в шоці від провалу фронту при максимальній підтримці союзників і при реальному посиленні мобілізації.
виходить так, що далі тільки гірше...
лише поодинокі ф-16 "проблєскнуть коротким лучіком надєжди".
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 22:21

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:..........
Я вам зара розповім, що можна було зробити: взяти в оренду чи викупити у Румунії, Болгарії, Польщі 100 гектарів землі, побудувати заводи та виготовляти дрони, снаряди, набої, ракети, міномети та таке інше. Третій рік повномасштабної війни. Час було вдосталь. Але ж зе-влада хоче пиздити на будівництві (2,5 мільярди виділено на тому тижні на дороги у прифронтовій зоні щоб підвозити снаряди, яких нема, а-ха-ха) і жебракувати.

Байден, гдє снаряди! НАТА, гдє Ф-16?!!

"Где деньги, Зин?"
Вы не интересовались, сколько стоит построить завод для изготовления "снарядів, набоїв, ракет, мінометів"?
Для "набоїв", конечно, подешевле, но почему-то не построили и в 2015-2019. И не в "Румунії, Болгарії, Польщі".
А F-16 или Патриоты для нас сегодня вообще фантастика. А они очень нужны. Да и ещё очень многое. Так что к "Байдену и НАТЕ" вопросы остаются.


гарна спроба перевести стрілки. але ж... в 15-19хх нам такий завод якось і не був потрібний. а став дуже потрібний аж в 22му. і з того часу дійсно пройшло 2.5 роки і ніх... нічого. тільки ниття, що хтось щось не дає. ну як вміють, хто на шо вчився.
wild.tomcat
 
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