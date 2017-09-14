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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 лип, 2024 22:31
Послушал свежего Наталуху про экономбронирование
Даже оплаченную 20 тысячами, укебищную 50% квоту генштабисты хотят урезать до 35% .
Им надо средний класс "бахатих" загнать в армию, чтобы они за свои деньги, сбережения снабжали армию в которую понабирали людей больше чем есть оружия
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fox767676
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Додано: Чет 04 лип, 2024 22:36
sergey_stasyuk555 написав:
лише поодинокі ф-16 "проблєскнуть коротким лучіком надєжди".
фіолєтовими лучами (с) (тм)
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flyman
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