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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8940894189428943
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Послушал свежего Наталуху про экономбронирование
Даже оплаченную 20 тысячами, укебищную 50% квоту генштабисты хотят урезать до 35% .
Им надо средний класс "бахатих" загнать в армию, чтобы они за свои деньги, сбережения снабжали армию в которую понабирали людей больше чем есть оружия
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 22:36

  sergey_stasyuk555 написав:лише поодинокі ф-16 "проблєскнуть коротким лучіком надєжди".

фіолєтовими лучами (с) (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 23:05

  fox767676 написав:Послушал свежего Наталуху про экономбронирование
Даже оплаченную 20 тысячами, укебищную 50% квоту генштабисты хотят урезать до 35% .
Им надо средний класс "бахатих" загнать в армию, чтобы они за свои деньги, сбережения снабжали армию в которую понабирали людей больше чем есть оружия

Причому така можливість буде надана виключно "ухилянтам" - Ми цивільні і не можемо мати знань, як ротувати військових чи за яких підстав надавати змогу демобілізуватися.
"Цивільні", блін. А про те, що вони депутати і їх робота полягає в тому щоб приймати закони яких повинні дотримуватись всі в т.ч. і військові, і за необхідності ставити військових в адекватні рамки - він мабуть забув.

А так - звичайно, вигідніше середній клас який здатен платити і платив податки в рази більше за воєнпенсів, "пересічних", бюджетників та інших люмпенів - загнати в окопи, щоб вони проїдали свої заощадження та організовували волонтерську допомогу для своїх підрозділів та продовжували одного лише ПДВ сплачувати більше, ніж всі податки які платить бюджетник.

А тих хто справді здатен "наситити фронт технічними, матеріально-технічними засобами" - загнати в шараги (якщо дуже пощастить), нехай займаються розробкою цих самих засобів за миску рису 5-10% від реальної ринкової вартості їх праці.
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 23:45

  _Mykola_ написав:...............
Хабарів, так вийшло, не давав, екзамени\заліки не купував, навіть на воєнній кафедрі, здав екзамен без 50 баксів разом зі ще одним студентом зі ВСЬОГО взводу.
.............

Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда.
Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 23:50

  sergey_stasyuk555 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sergey_stasyuk555 написав:є варіант: спрямування всіх можливих ресурсів на власне озброєння:

ИМХО як тільки щось крупне організовують - прилітає ракета.
Ну і з електроенергією та працівниками проблеми величезні, які влада в упор не помічає. Тому більшість зброярів хіба що "освоїла" б гроші, але не збільшила випуск в 6 разів.

так, це реальна проблема.
але це ж не проблема частніка - фоп, який просто дрони в гаражі збирає...
Україна була ядерна держава, мають бути десятки (може навіть сотні) укріплених чи підземних військових об'єктів, які витримують ракетний удар.
це все теж "проє балі"?

за "просто освоїли" теж мають бути якість санкції, але ж там якщо почати розслідування можна вийти на себе ))

Были ракетные шахты и подземные КП.
Ни то, ни другое для производства не очень подходит. Подземных заводов не было - никто не рассчитывал на войну в духе 2 МВ.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 00:01

Шабуніна визнали непридатним до служби в армії через родимки, - матеріали суду
https://www.unian.ua/society/shabunina- ... 85686.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 00:05

  flysoulfly написав:
  Xenon написав:
путін заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року все ще актуальні та можуть бути основою для подальших переговорів

Він додав, що ці домовленості "повністю задовольняли" Україну на тому етапі переговорів.
:twisted: так и "Брестский мир" 1918 года тоже ж еще актуален, да. И всех "полностью удовлетворил". Ну раз их страна фактически день полного осознания просьора тех переговоров гордо празднует до сих пор (23февраля).

В общем-то дата 23 февраля можно считать случайная и никак не связана с Брестским миром.
Посмотрите хотя бы http://surl.li/denwiz.
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  #<1 ... 8940894189428943
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