Послушал свежего Наталуху про экономбронирование Даже оплаченную 20 тысячами, укебищную 50% квоту генштабисты хотят урезать до 35% . Им надо средний класс "бахатих" загнать в армию, чтобы они за свои деньги, сбережения снабжали армию в которую понабирали людей больше чем есть оружия
fox767676 написав:Послушал свежего Наталуху про экономбронирование Даже оплаченную 20 тысячами, укебищную 50% квоту генштабисты хотят урезать до 35% . Им надо средний класс "бахатих" загнать в армию, чтобы они за свои деньги, сбережения снабжали армию в которую понабирали людей больше чем есть оружия
А так - звичайно, вигідніше середній клас який здатен платити і платив податки в рази більше за воєнпенсів, "пересічних", бюджетників та інших люмпенів - загнати в окопи, щоб вони проїдали свої заощадження та організовували волонтерську допомогу для своїх підрозділів та продовжували одного лише ПДВ сплачувати більше, ніж всі податки які платить бюджетник.
А тих хто справді здатен "наситити фронт технічними, матеріально-технічними засобами" - загнати в шараги (якщо дуже пощастить), нехай займаються розробкою цих самих засобів за миску рису 5-10% від реальної ринкової вартості їх праці.
_Mykola_ написав:............... Хабарів, так вийшло, не давав, екзамени\заліки не купував, навіть на воєнній кафедрі, здав екзамен без 50 баксів разом зі ще одним студентом зі ВСЬОГО взводу. .............
Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда. Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.
sergey_stasyuk555 написав:є варіант: спрямування всіх можливих ресурсів на власне озброєння:
ИМХО як тільки щось крупне організовують - прилітає ракета. Ну і з електроенергією та працівниками проблеми величезні, які влада в упор не помічає. Тому більшість зброярів хіба що "освоїла" б гроші, але не збільшила випуск в 6 разів.
так, це реальна проблема. але це ж не проблема частніка - фоп, який просто дрони в гаражі збирає... Україна була ядерна держава, мають бути десятки (може навіть сотні) укріплених чи підземних військових об'єктів, які витримують ракетний удар. це все теж "проє балі"?
за "просто освоїли" теж мають бути якість санкції, але ж там якщо почати розслідування можна вийти на себе ))
Были ракетные шахты и подземные КП. Ни то, ни другое для производства не очень подходит. Подземных заводов не было - никто не рассчитывал на войну в духе 2 МВ.
путін заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року все ще актуальні та можуть бути основою для подальших переговорів
Він додав, що ці домовленості "повністю задовольняли" Україну на тому етапі переговорів.
так и "Брестский мир" 1918 года тоже ж еще актуален, да. И всех "полностью удовлетворил". Ну раз их страна фактически день полного осознания просьора тех переговоров гордо празднует до сих пор (23февраля).
В общем-то дата 23 февраля можно считать случайная и никак не связана с Брестским миром. Посмотрите хотя бы http://surl.li/denwiz.
ЛАД написав:Угу. И где взять эти ресурсы "на власне озброєння"?
менше красти і витрачати ці самі мільярди на шо попало. це дуже просто і складно водночас ))
ти хоча б цифри співстав, всього в цьму році зелені просруть 100 млрд доларів, з них 3 млрд на закупівлю зброї... це бюджет воюючої країни на грані виживання?
1. Пожалуйста, на Вы. 2. Замечание, конечно, ценное и очень конструктивное.
В целом, доходы государственного бюджета установили на уровне 1,768 трлн грн, расходы 3,35 трлн грн.
По сегодняшнему курсу 3,35 трлн грн это не 100 млрд долл., а примерно 84 млрд. Но не будем цепляться к "мелочам". При этом
Финансирование государственного бюджета будет производиться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн)
Цитаты отсюда - http://surl.li/wetqmm Вы считаете, что нам дают эти 1,67 трлн. грн, т.е. грубо 40 млрд. долл. на "просруть"? Вы такого плохого мнения о наших "партнёрах"? Для того, чтобы так утверждать, попробуйте проанализировать бюджет и после этого скажете, какие статьи следует урезать, чтобы увеличить "закупівлю зброї". Да, добавлю, при этом рассчитывали, что "реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,6%". Сегодня прогнозы заметно ниже.
sens написав:Доречі щодо Резерв - на роботі , роботодавці намагаються уникнути штрафів і обіцяють надати бронь якщо спочатку оновлять дані робітники. Ось звідки росте відсоток оновлення. Щодо відсутності бронювання - можуть від тцк не підтвердити .
На роботі спочатку ховрашкам прочесали по вухам хто не оновить дані і не пройде ВЛК -броні не буде. Тому поки ще не закінчилася броня, рекомендували бігти до коновалів в поліклініку (яка має право ту ВЛК проводити)проходити. Запис на дату на місяць вперед. Спочатку хоч якась видимість ,,медкомісії,, була. Зараз навіть аналізи крові не роблять нічого. Приніс флюорографію, чотири врача за кілька днів у черзі ,,придатний,,-влк пройшов. Направлення на ВЛК стояти в черзі, самому брати в ТЦК. Чудаку 60 років виповнилося, сидів в тцк в черзі щоб знятися з обліку. То деяких ,,пасажирів,, виводили у внутрішній двір очікувати у супроводі охорони з калашем відправки о 18 годині на навчальний центр. Мабуть патріоти-добровольці. Зараз усі повинні на роботу принести розпечатані листи з оновленими даними з Резерв+, або з ЦНАПУ. Проціджують через мілке сито. PS ВЛК вже не вимагають.
Після 16.07 виникне цікавий момент: на що спрямує свої зусилля ТЦК -- на законослухняних громадян, які оновили свої дані згідно нового закону про 60 днів, чи на тих, хто не зробить цього? Перші доступніші -- самі надали свої актуальні дані, продемонстрували свою згоду та настрій. З другими більш проблем... І за наявності достатньої кількості перших про ухилянтів (по оновленню даних) в принципі можна навіть просто забути на деякий час, а вирішувати питання комплектації за рахунок перших, не гаючи час на ухилянтів.
Але якщо станеться так, то другі будуть просто реготіти з перших... Правда, ще є ймовірність, що обидва процеси можуть йти паралельно і з однаковим розподілом зусиль.
О первых они сейчас ничего кроме ИНН не знают а вторые сами дадут им базу е-мейлов куда потом будут слать приглашения на рассмотрение дела, потому что в КОАП автоматическое вынесение штрафа возможно только при нарушении ПДД
Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення
Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України.
При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, крім випадків накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 132-2 цього Кодексу, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).
whois2010 написав:.......... Я вам зара розповім, що можна було зробити: взяти в оренду чи викупити у Румунії, Болгарії, Польщі 100 гектарів землі, побудувати заводи та виготовляти дрони, снаряди, набої, ракети, міномети та таке інше. Третій рік повномасштабної війни. Час було вдосталь. Але ж зе-влада хоче пиздити на будівництві (2,5 мільярди виділено на тому тижні на дороги у прифронтовій зоні щоб підвозити снаряди, яких нема, а-ха-ха) і жебракувати.
Байден, гдє снаряди! НАТА, гдє Ф-16?!!
"Где деньги, Зин?" Вы не интересовались, сколько стоит построить завод для изготовления "снарядів, набоїв, ракет, мінометів"? Для "набоїв", конечно, подешевле, но почему-то не построили и в 2015-2019. И не в "Румунії, Болгарії, Польщі". А F-16 или Патриоты для нас сегодня вообще фантастика. А они очень нужны. Да и ещё очень многое. Так что к "Байдену и НАТЕ" вопросы остаются.
гарна спроба перевести стрілки. але ж... в 15-19хх нам такий завод якось і не був потрібний. а став дуже потрібний аж в 22му. і з того часу дійсно пройшло 2.5 роки і ніх... нічого. тільки ниття, що хтось щось не дає. ну як вміють, хто на шо вчився.
Я не перевожу стрелки, и это не в упрёк Порошенко. Просто к тому, что если это не сделано и при нём, то, наверное, есть какие-то объективные причины. Ну а "в 15-19хх нам такий завод якось і не був потрібний"... Хоть откровенные глупости не говорите. "Армовир" помните? Бывает армия без патронов? Без ракет плохо, но бывает. Без патронов армии точно не бывает. И в "15-19хх" тоже воевали. И как раз без ракет, но снаряды и патроны были нужны.