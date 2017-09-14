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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8941894289438944
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:15

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...............
Хабарів, так вийшло, не давав, екзамени\заліки не купував, навіть на воєнній кафедрі, здав екзамен без 50 баксів разом зі ще одним студентом зі ВСЬОГО взводу.
.............

Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда.
Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.


+1 Ни разу ни за один экзамен не платил, и никто из знакомых не платил. И были те кого отчисляли из ВУЗа за неуспеваемость, и в школе за неуспеваемость оставляли на второй год, я видел их лично
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:20

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...............
Хабарів, так вийшло, не давав, екзамени\заліки не купував, навіть на воєнній кафедрі, здав екзамен без 50 баксів разом зі ще одним студентом зі ВСЬОГО взводу.
.............

Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда.
Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.
93-й год, ВК КНУ (формально уже не совок, но офицерье/преподы на ВК все поголовно были еще совковые) - куратор курса месяца за 3 до экзамена собрал старост групп и сообщил что ему нужен видик, и всем гарантирована как минимум тройка - иначе экзамен вообще никто не сдаст, кому надо больше - пусть подходят и договариваются индивидуально. Плюс озвучил райдер по поводу стола на экзамен, и это была отнюдь не "водка и селедка".
Ну и реальный цырк с "секретными тетрадями" и возможностью готовиться по собственным-же конспектам исключительно в здании ВК в максимально неудобное время, при том что нас учили типа на ПВО-шников для РЛС 86Ж6, и на первом-же занятии рассказали что вся инфа по ней была слита японцам еще до начала ее серийного производства...
Чем закончилась история с экзаменом к сожалению не знаю (к тому времени понял что мое время, нервы и самоуважение стоят куда дороже, чем возможность "отучившись" на ВК избежать принудительного призыва в лучших традициях совка, плюс обнаружился спондиодисплоз позволивший после окончания университета безо всяких взяток задокументировать статус "непригоден в мирное, частично пригоден в военное время"). Скорее всего вместо видика ему указали на его место, т.к. и группа и курс в целом были более-чем-адекватные, но факт требования взятки прямым текстом я запомнил.
candle645
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:48

  fox767676 написав:Послушал свежего Наталуху про экономбронирование
Даже оплаченную 20 тысячами, укебищную 50% квоту генштабисты хотят урезать до 35% .
Им надо средний класс "бахатих" загнать в армию, чтобы они за свои деньги, сбережения снабжали армию в которую понабирали людей больше чем есть оружия

Не буде такого, середній клас просто перестане платити і забезпечення просто просяде, або зійде нанівець.
_Mykola_
 
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