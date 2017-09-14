|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:15
ЛАД написав: _Mykola_ написав:
...............
Хабарів, так вийшло, не давав, екзамени\заліки не купував, навіть на воєнній кафедрі, здав екзамен без 50 баксів разом зі ще одним студентом зі ВСЬОГО взводу.
.............
Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда.
Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.
+1 Ни разу ни за один экзамен не платил, и никто из знакомых не платил. И были те кого отчисляли из ВУЗа за неуспеваемость, и в школе за неуспеваемость оставляли на второй год, я видел их лично
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1174
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:20
ЛАД написав: _Mykola_ написав:
...............
Хабарів, так вийшло, не давав, екзамени\заліки не купував, навіть на воєнній кафедрі, здав екзамен без 50 баксів разом зі ще одним студентом зі ВСЬОГО взводу.
.............
Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда.
Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.
93-й год, ВК КНУ (формально уже не совок, но офицерье/преподы на ВК все поголовно были еще совковые) - куратор курса месяца за 3 до экзамена собрал старост групп и сообщил что ему нужен видик, и всем гарантирована как минимум тройка - иначе экзамен вообще никто не сдаст, кому надо больше - пусть подходят и договариваются индивидуально. Плюс озвучил райдер по поводу стола на экзамен, и это была отнюдь не "водка и селедка".
Ну и реальный цырк с "секретными тетрадями" и возможностью готовиться по собственным-же конспектам исключительно в здании ВК в максимально неудобное время, при том что нас учили типа на ПВО-шников для РЛС 86Ж6, и на первом-же занятии рассказали что вся инфа по ней была слита японцам еще до начала ее серийного производства...
Чем закончилась история с экзаменом к сожалению не знаю (к тому времени понял что мое время, нервы и самоуважение стоят куда дороже, чем возможность "отучившись" на ВК избежать принудительного призыва в лучших традициях совка, плюс обнаружился спондиодисплоз позволивший после окончания университета безо всяких взяток задокументировать статус "непригоден в мирное, частично пригоден в военное время"). Скорее всего вместо видика ему указали на его место, т.к. и группа и курс в целом были более-чем-адекватные, но факт требования взятки прямым текстом я запомнил.
-
candle645
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 25.01.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:48
fox767676 написав:
Послушал свежего Наталуху про экономбронирование
Даже оплаченную 20 тысячами, укебищную 50% квоту генштабисты хотят урезать до 35% .
Им надо средний класс "бахатих" загнать в армию, чтобы они за свои деньги, сбережения снабжали армию в которую понабирали людей больше чем есть оружия
Не буде такого, середній клас просто перестане платити і забезпечення просто просяде, або зійде нанівець.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4945
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|58017
|
|
|1493
|217289
|
|
|6076
|695213
|
|