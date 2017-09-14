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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8942894389448945>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:15

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...............
Хабарів, так вийшло, не давав, екзамени\заліки не купував, навіть на воєнній кафедрі, здав екзамен без 50 баксів разом зі ще одним студентом зі ВСЬОГО взводу.
.............

Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда.
Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.


+1 Ни разу ни за один экзамен не платил, и никто из знакомых не платил. И были те кого отчисляли из ВУЗа за неуспеваемость, и в школе за неуспеваемость оставляли на второй год, я видел их лично
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:20

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...............
Хабарів, так вийшло, не давав, екзамени\заліки не купував, навіть на воєнній кафедрі, здав екзамен без 50 баксів разом зі ще одним студентом зі ВСЬОГО взводу.
.............

Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда.
Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.
93-й год, ВК КНУ (формально уже не совок, но офицерье/преподы на ВК все поголовно были еще совковые) - куратор курса месяца за 3 до экзамена собрал старост групп и сообщил что ему нужен видик, и всем гарантирована как минимум тройка - иначе экзамен вообще никто не сдаст, кому надо больше - пусть подходят и договариваются индивидуально. Плюс озвучил райдер по поводу стола на экзамен, и это была отнюдь не "водка и селедка".
Ну и реальный цырк с "секретными тетрадями" и возможностью готовиться по собственным-же конспектам исключительно в здании ВК в максимально неудобное время, при том что нас учили типа на ПВО-шников для РЛС 86Ж6, и на первом-же занятии рассказали что вся инфа по ней была слита японцам еще до начала ее серийного производства...
Чем закончилась история с экзаменом к сожалению не знаю (к тому времени понял что мое время, нервы и самоуважение стоят куда дороже, чем возможность "отучившись" на ВК избежать принудительного призыва в лучших традициях совка, плюс обнаружился спондиодисплоз позволивший после окончания университета безо всяких взяток задокументировать статус "непригоден в мирное, частично пригоден в военное время"). Скорее всего вместо видика ему указали на его место, т.к. и группа и курс в целом были более-чем-адекватные, но факт требования взятки прямым текстом я запомнил.
candle645
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:48

  fox767676 написав:Послушал свежего Наталуху про экономбронирование
Даже оплаченную 20 тысячами, укебищную 50% квоту генштабисты хотят урезать до 35% .
Им надо средний класс "бахатих" загнать в армию, чтобы они за свои деньги, сбережения снабжали армию в которую понабирали людей больше чем есть оружия

Не буде такого, середній клас просто перестане платити і забезпечення просто просяде, або зійде нанівець.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 02:09

  Hotab написав:Ех Микола. Розстроіли ви, що навіть ви вже думаєте про релокацію. ((

Ви напевно вже прочитали втиху відредаговане модератором повідомлення (дивно, навіщо). Там було речення яке звучало у сенсі, що сім'єю прийнято рішення, якщо на службі я загину, то ті хто ще залишився в Україні виїзжають щоб діти мали шанс на краще життя. Раніше такого рішення не було, але на жаль те що відбувається і в якому напрямі йде влада, не дає достатніх шансів дітям, і на це вплинути неможливо, обов'язки без прав це шлях до... того з ким ми боремося, і це жахливо, дітям такого не хочеться.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 05:48

candle645 на кого ці казочки розраховані? на ПТУ?
ankarasvan
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 07:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 07:13

Хто тут бив себе в груди чому не дають ппо ? Усе просто ракет перехоплювачів зовсім не багато. Навіть без урахування ціни майже 2 млн дол за штуку.

Координація зі Сполученими Штатами логічна, тому що лише американці виробляють ракети МSE на заводах Lockheed Martin (500 ракет-перехоплювачів на рік з перспективою до 650).

Тож лише вони можуть забезпечити постачання у достатніх кількостях засобів, здатних збивати “Кинджали” та “Іскандери”.

І тому ж ніхто з союзників не може передавати пускові установки без погодження з Держдепом – цим установкам просто не буде чим працювати. Згадані 75 ракет MSE для Швейцарії до 2030 року та ще 208 до 2026 року – для Польщі дають розуміння того, які сьогодні запаси БК для PATRIOT у Європі.

Навіть без врахування цін (контракт на ракети для поляків, наприклад, коштує кілька мільярдів доларів) буде непросто озброїти батареї “Петріотів”, які вже передані Україні чи заявлені до передачі їй.

Загалом йдеться про вісім батарей – три від Німеччини, дві від Нідерландів, дві від США та ще одна від Румунії.
COMLOG (спільне підприємство американців з Raytheon та європейської MBDA) тільки обслуговує ракети-перехоплювачі МSE, плюс випускає GEM-T – покоління, здатне збивати малу балістику, але від початку заточене під роботу по літаках.

Швидкість їхнього виробництва на обох континентах – приблизно 240 ракет GEM-T на рік із запланованим зростанням до 410 штук до 2027 року. Таких обсягів вистачить орієнтовно для завантаження лише півтора десятка батарей PATRIOT з вісьмома пусковими.
https://inshe.tv/important/2024-07-05/858107/
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 07:16

  Mimohod написав:Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.

Думаєш в Берліні чи Лондоні під час другої світової вмивалися по іншому ?
ПС щоб столиця була європейською крім географічного положення потрібно щоб населення теж було европейским і для початку перестало давати хабарі наліво та направо та косити від військової служби. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 07:56

  Hotab написав:Питали за ангари під Ф16..
він все ж ширший по розмаху крила на 2м від Міг21. Бачити ангари під Міг21 (а навіть більше Су7) доводилось , але ясно що без літака всередині , щоб зрозуміти, чи є там зайві 2 метри по бокам.

Думаю не варіант. Треба на аеродромі
1. Багатоешелонова ППО , типу як Петріот, але ще і ті, хто буде прикривати Петріоти.
2. Велику частину стоянок закривати масксітками, щоб не було зрозуміло де саме літак , де макет, де списаний радянський літак
3 Сотню-другу бійців ССО, хто буде ловити ДРГ навколо аеродрому.

Які перспективи захисту від дронів-розвідників, нещодавно відео з Миргорода, дуже цікаво.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 08:05

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:Хороший приклад - ЗНО при вступі до ЗВО.
хороший он же и единственный.

На права на сьогодні теж здати ще та пригода з талонами та невідомою автівкою
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