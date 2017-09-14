Додано: П'ят 05 лип, 2024 07:13

Хто тут бив себе в груди чому не дають ппо ? Усе просто ракет перехоплювачів зовсім не багато. Навіть без урахування ціни майже 2 млн дол за штуку.Координація зі Сполученими Штатами логічна, тому що лише американці виробляють ракети МSE на заводах Lockheed Martin (500 ракет-перехоплювачів на рік з перспективою до 650).Тож лише вони можуть забезпечити постачання у достатніх кількостях засобів, здатних збивати “Кинджали” та “Іскандери”.І тому ж ніхто з союзників не може передавати пускові установки без погодження з Держдепом – цим установкам просто не буде чим працювати. Згадані 75 ракет MSE для Швейцарії до 2030 року та ще 208 до 2026 року – для Польщі дають розуміння того, які сьогодні запаси БК для PATRIOT у Європі.Навіть без врахування цін (контракт на ракети для поляків, наприклад, коштує кілька мільярдів доларів) буде непросто озброїти батареї “Петріотів”, які вже передані Україні чи заявлені до передачі їй.Загалом йдеться про вісім батарей – три від Німеччини, дві від Нідерландів, дві від США та ще одна від Румунії.COMLOG (спільне підприємство американців з Raytheon та європейської MBDA) тільки обслуговує ракети-перехоплювачі МSE, плюс випускає GEM-T – покоління, здатне збивати малу балістику, але від початку заточене під роботу по літаках.Швидкість їхнього виробництва на обох континентах – приблизно 240 ракет GEM-T на рік із запланованим зростанням до 410 штук до 2027 року. Таких обсягів вистачить орієнтовно для завантаження лише півтора десятка батарей PATRIOT з вісьмома пусковими.