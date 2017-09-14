За словами адвоката, штрафувати чоловіків за порушення правил військового обліку можуть до 4 раз на рік.



“Закон дуже заплутаний в деяких питаннях, особливо штрафах. Адже навіть самі депутати, які писали цей закон не розуміють, як він повинен працювати до кінця. Єдине, що зараз відомо, що після кожного продовження воєнного стану у чоловіка оновлюється вимога встати на військовий облік протягом 60 днів. Тому повістку поштою та штраф за ухилення від військового обліку чоловік може отримати до 4 разів на рік“ – пояснює адвокат.



Також він додав, що нарізі невідомо, чи будуть штрафи подвоюватися.



“Ніхто не може дати конкретну відповідь, чи буде штраф подвоюватися, якщо його не сплатити протягом 15 днів. Деякі нардепи запевняють, що цього не буде, але у відповідній статті КУпАП про стягнення штрафу чітко сказано про його подвоєння. Тому, щоб дізнатися чи будуть подвоюватися штрафи за порушення правил військового обліку, потрібно буде дочекатися реальної справи і побачити, як воно буде на практиці” – зазначив Руслан Ткаченко.



Таким чином, чоловіки, які не хочуть іти в ТЦК, проходити ВЛК та вставати на військовий облік, будуть отримувати адміністративний штраф кожні три місяці. Також вони знаходитимуться в розшуку і через суд їх позбавлять водійських прав

