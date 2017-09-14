За словами адвоката, штрафувати чоловіків за порушення правил військового обліку можуть до 4 раз на рік.
“Закон дуже заплутаний в деяких питаннях, особливо штрафах. Адже навіть самі депутати, які писали цей закон не розуміють, як він повинен працювати до кінця. Єдине, що зараз відомо, що після кожного продовження воєнного стану у чоловіка оновлюється вимога встати на військовий облік протягом 60 днів. Тому повістку поштою та штраф за ухилення від військового обліку чоловік може отримати до 4 разів на рік“ – пояснює адвокат.
Також він додав, що нарізі невідомо, чи будуть штрафи подвоюватися.
“Ніхто не може дати конкретну відповідь, чи буде штраф подвоюватися, якщо його не сплатити протягом 15 днів. Деякі нардепи запевняють, що цього не буде, але у відповідній статті КУпАП про стягнення штрафу чітко сказано про його подвоєння. Тому, щоб дізнатися чи будуть подвоюватися штрафи за порушення правил військового обліку, потрібно буде дочекатися реальної справи і побачити, як воно буде на практиці” – зазначив Руслан Ткаченко.
Таким чином, чоловіки, які не хочуть іти в ТЦК, проходити ВЛК та вставати на військовий облік, будуть отримувати адміністративний штраф кожні три місяці. Також вони знаходитимуться в розшуку і через суд їх позбавлять водійських прав
Mimohod написав:Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.
Думаєш в Берліні чи Лондоні під час другої світової вмивалися по іншому ? ПС щоб столиця була європейською крім географічного положення потрібно щоб населення теж було европейским і для початку перестало давати хабарі наліво та направо та косити від військової служби.
Вы живёте в Канаде? Ну и живите тихо-спокойно. И рассказывайте им об "ухилянстве". Для начала почитайте об участии Канады в 1 и 2 МВ. Были там, правда, и добровольцы, но очень немного, но были и митинги-демонстрации против участия в войне, и запрет на отправку войск за границу. Тут , кстати, недавно этот вопрос затрагивали (возможно, на эмигрантской ветке, точно не помню). Так что насчёт "населення" я бы на вашем месте помолчал.
Mimohod написав:Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.
Думаєш в Берліні чи Лондоні під час другої світової вмивалися по іншому ? ПС щоб столиця була європейською крім географічного положення потрібно щоб населення теж було европейским і для початку перестало давати хабарі наліво та направо та косити від військової служби.
Вы живёте в Канаде? Ну и живите тихо-спокойно. И рассказывайте им об "ухилянстве". Для начала почитайте об участии Канады в 1 и 2 МВ. Были там, правда, и добровольцы, но очень немного, но были и митинги-демонстрации против участия в войне, и запрет на отправку войск за границу. Тут , кстати, недавно этот вопрос затрагивали (возможно, на эмигрантской ветке, точно не помню). Так что насчёт "населення" я бы на вашем месте помолчал.
Так интеллигенто поставил на место. Респект. У меня советы граждан других государств, из какого ведра нам мыть в своей стране детей и что это, оказывается из-за отсутствия желания умереть на войне, вызывает только неизменные плебейско-простолюдинские эмоции
Mimohod написав:Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.
Mimohod написав:Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.
Зроби розводку окремо на "технічну воду щоб помитися водою без мембрани з насосу"
Гидроакум тиск рівняє. Але, якщо вода зверху стекла на нижні поверхи і дебіту нема, то це не допоможе.
Бетон написав:Суд скасував штраф 25.500 грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про одруження, народження дітей і зміну місця роботи, — ЗМІ
Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.
Штрафов не будет
Так основне в оновленні даних -- актуальні номер тлф та адреса фактичного місця проживання. Ну і елпошта, якщо є. За це штраф. А за всім іншим виклик до ТЦК повісткою. Не з'явився - штраф. І штраф буде не за предмет (дані або влк), по якому викликали, а тупо -- за неявку по повістці. За неявку.
Чи відноситься ВЛК до даних -- ? Ну дуже неясне питання. Теоретично, хоча визначено влк дійсно рік тепер, але направлення дає тцк. Тобто воно повинно визвати на влк повісткою.
Ну і ще штраф без проблем може бути за зміну міста знаходження без узгодження з ТЦК.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 лип, 2024 09:37, всього редагувалось 1 раз.