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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:35
Бетон написав:
Суд скасував штраф 25.500 грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про одруження, народження дітей і зміну місця роботи, — ЗМІ
Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.
Штрафов не будет
Це означає одне --- суд може прийняти, що схоче.
На закон плювать...
В законі визначено не *за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.*, а -- не можна за дані, які тцк може самостійно отримати з загальних реєстрів.
Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:37
detroytred написав:
Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі
на сторінці пенсійного фонду, відповідно є і в рєєстрах
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d44
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:43
d44 написав: detroytred написав:
Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі
на сторінці пенсійного фонду, відповідно є і в рєєстрах
Тоді да. Згоден.
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detroytred
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