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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8942894389448945
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:35

  Бетон написав:Суд скасував штраф 25.500 грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про одруження, народження дітей і зміну місця роботи, — ЗМІ

Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

Штрафов не будет

Це означає одне --- суд може прийняти, що схоче.
На закон плювать...

В законі визначено не *за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.*, а -- не можна за дані, які тцк може самостійно отримати з загальних реєстрів.
Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі
на сторінці пенсійного фонду, відповідно є і в рєєстрах
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:43

  d44 написав:
  detroytred написав:Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі
на сторінці пенсійного фонду, відповідно є і в рєєстрах

Тоді да. Згоден.
detroytred
 
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