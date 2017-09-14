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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8942894389448945
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:35

  Бетон написав:Суд скасував штраф 25.500 грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про одруження, народження дітей і зміну місця роботи, — ЗМІ

Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

Штрафов не будет

Це означає одне --- суд може прийняти, що схоче.
На закон плювать...

В законі визначено не *за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.*, а -- не можна за дані, які тцк може самостійно отримати з загальних реєстрів.
Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі
на сторінці пенсійного фонду, відповідно є і в рєєстрах
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:43

  d44 написав:
  detroytred написав:Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі
на сторінці пенсійного фонду, відповідно є і в рєєстрах

Тоді да. Згоден.

Але якщо треба шукати місце роботи на сторінці пф, то - спорно.
Якщо це саме реєстр і там, то - да.
В законі вказано -- не можна знайти десь в базах держ. даних, а з реєстрів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:51

  ЛАД написав:
  candle645 написав:
  ЛАД написав:Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда.
Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.
93-й год, ВК КНУ (формально уже не совок, но офицерье/преподы на ВК все поголовно были еще совковые)
............

Вы сами написали: "формально уже не совок". И не только формально, но и по сути. После разрешения кооперативов быстро начали меняться порядки и люди начали переходить на "экономические" отношения. А, как известно, армия часть народа. :)
Так что, хотя "офицерье/преподы на ВК все поголовно были еще совковые", они уже не "совковые", а "капиталистические". Люди быстро приспосабливаются к новым условиям.

Точніше і не розтлумачиш.

Совок -- це перш за все жорсткий контроль з боку держави. Диктат держави.
За капіталізму, ринку теж припустимі контроль та регулювання з боку держави -- кейнсіанство, як максимальний його рівень. Максимальний. Але він на порядки нижче, ніж за адміністративки соціалізму.

То ж свободи, ринок, послаблення контролю, зникнення соцпропаганди та жорстких вимог -- і маємо самих, що не є, відповідних часу, ринку адже ніяк несовкове "офіцерьо"))

Совкове -- це оте, що вирішувало питання за максимум пляшку коньяку. А звичайно -- за пляшку горілки.
На цивилці -- за шампанське та коробок канхфет.
А аля "50 баксів" -- це вже нове, несовкове))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:56

  Mimohod написав:Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.

Во Львове одно время вода была по графику. Люди подвешивали к потолку плоскую канистру с краником по центру (продаются для летнего душа). Кто то её вручную набирал другие закидывали поплавок с контактами открывающими клапан. Сейчас есть аккумуляторные насосы, с которыми канистру можно не подвешивать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 лип, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Любители шоколада уверяют, что завод патронный не был нужен после произошедших в 2014 году военного отжима Крыма, масштабного ввода кремлевских ДРГ (под видом ВСУ) на восток Украины с целью отвлечь внимание мировой общественности от проведенного грабежа территорий в нарушение Будапештского меморандума?

На заході таке називають віктімблеймінгом.
Це не наша вина, що ООН імпотенти і їх покарання диктатори не бояться.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:59

  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
До 2022 року не давали по 5 млрд. долл США щомісячно. Поцікавтесь ще скільки коштують верстати/робоча сила/виробничі приміщення в Україні. Тесла побудували Гігафабрику (з роботами ітд надсучасну) під Берліном за 2 млрд долл США!
Та і Ф-16 дуже застарілий літак, можно було би і збирати на Антонова по старим кресленням + відносно України начебто не накладені санкції на усілякі системи/запчастини які тяжко повторити.

До 2022 не было и таких затрат на армию.
И численность была значительно ниже, и зарплаты в армии. Да и ещё много расходов.
Или вы думаете, что мы от этих "5 млрд. долл США щомісячно" богатеем?
"санкції на усілякі системи/запчастини не накладені", но, во-первых, нам никто не давал "старі креслення", а, во-вторых, вы напрасно думаете, что даже на существующем авиазаводе так просто, легко и дёшево организовать выпуск совершенно нового (для нас) самолёта.

Ой смішний, ну якщо "ньєпросто" то тоді далі набирайте стрільців до останнього. Я розумію, що політика партії Зе - прості рішення, і усілякі "ньєпросто" їм не підходять.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:17

  vitaliiangel написав:
Шабуніна визнали непридатним до служби в армії через родимки, - матеріали суду
https://www.unian.ua/society/shabunina- ... 85686.html

Дайте подумать: з однієї сторони активіст Шабунін, з іншої цілий зелений держапарат - генпрокуратура, ДБР, зелені масмедіа...

Це реально уніан таке пише? Чи комсомольська правда?
Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України

Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:26

  BIGor написав:Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР
на радость форумным совкодрочерам. Офис простых решений. Своим отсрочка, чужим окопы или штраф.
  detroytred написав:Совкове -- це оте, що вирішувало питання за максимум пляшку коньяку. А звичайно -- за пляшку горілки.
На цивилці -- за шампанське та коробок канхфет.
А аля "50 баксів" -- це вже нове, несовкове
шта? За бутылку коньяка в совке давали квартиру, продавали Жигули без очереди, может быть принимали в ВУЗ или на престижную работу? Ух вы и хфвантазер. Кстати официант/бармен считалось престижной работой из за чаевых и возможности продавать спиртное из под прилавка.

Мы с танцевальным коллективом ездили в Польшу (официально танцевать) так платили с автобуса 300 уе чтобы нас не досматривали. Космические деньги на тот момент. Квартира стоила 5-8 куе

По сравнению с совком аппетиты коррупционеров выросли, коррупция как раковая опухоль постоянно растёт. Но появилась она точно не при Украине.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:08

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
Шабуніна визнали непридатним до служби в армії через родимки, - матеріали суду
https://www.unian.ua/society/shabunina- ... 85686.html

Дайте подумать: з однієї сторони активіст Шабунін, з іншої цілий зелений держапарат - генпрокуратура, ДБР, зелені масмедіа...

Це реально уніан таке пише? Чи комсомольська правда?
Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України

Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
Шабуніна визнали непридатним до служби в армії через родимки, - матеріали суду
https://www.unian.ua/society/shabunina- ... 85686.html

Дайте подумать: з однієї сторони активіст Шабунін, з іншої цілий зелений держапарат - генпрокуратура, ДБР, зелені масмедіа...

Це реально уніан таке пише? Чи комсомольська правда?
Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України

Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР

Как я понял суть ситуации. У Шабунина как бы есть основание не проходить службу в армии, быть мобилизованным по состоянию здоровья. Однако, он числится в каком-то из воинских подразделений. Получает довольствие. При этом находится в какой-то командировке (не в расположении подразделения) и занимается активностью на иных фронтах, чем военном. Ну а журналист поерничал над этой ситуацией.
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