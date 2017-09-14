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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:35
Бетон написав:
Суд скасував штраф 25.500 грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про одруження, народження дітей і зміну місця роботи, — ЗМІ
Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.
Штрафов не будет
Це означає одне --- суд може прийняти, що схоче.
На закон плювать...
В законі визначено не *за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.*, а -- не можна за дані, які тцк може самостійно отримати з загальних реєстрів.
Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:37
detroytred написав:
Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі
на сторінці пенсійного фонду, відповідно є і в рєєстрах
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d44
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:43
d44 написав: detroytred написав:
Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі
на сторінці пенсійного фонду, відповідно є і в рєєстрах
Тоді да. Згоден.
Але якщо треба шукати місце роботи на сторінці пф, то - спорно.
Якщо це саме реєстр і там, то - да.
В законі вказано -- не можна знайти десь в базах держ. даних, а з реєстрів.
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detroytred
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:51
ЛАД написав: candle645 написав: ЛАД написав:
Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда.
Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.
93-й год, ВК КНУ (формально уже не совок, но офицерье/преподы на ВК все поголовно были еще совковые)
............
Вы сами написали: "формально уже не совок". И не только формально, но и по сути. После разрешения кооперативов быстро начали меняться порядки и люди начали переходить на "экономические" отношения. А, как известно, армия часть народа.
Так что, хотя "офицерье/преподы на ВК все поголовно были еще совковые", они уже не
"совковые", а "капиталистические". Люди быстро приспосабливаются к новым условиям.
Точніше і не розтлумачиш.
Совок -- це перш за все жорсткий контроль з боку держави. Диктат держави.
За капіталізму, ринку теж припустимі контроль та регулювання з боку держави -- кейнсіанство, як максимальний його рівень. Максимальний. Але він на порядки нижче, ніж за адміністративки соціалізму.
То ж свободи, ринок, послаблення контролю, зникнення соцпропаганди та жорстких вимог -- і маємо самих, що не є, відповідних часу, ринку адже ніяк несовкове "офіцерьо"))
Совкове -- це оте, що вирішувало питання за максимум пляшку коньяку. А звичайно -- за пляшку горілки.
На цивилці -- за шампанське та коробок канхфет.
А аля "50 баксів" -- це вже нове, несовкове))
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detroytred
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:56
Mimohod написав:
Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.
Во Львове одно время вода была по графику. Люди подвешивали к потолку плоскую канистру с краником по центру (продаются для летнего душа). Кто то её вручную набирал другие закидывали поплавок с контактами открывающими клапан. Сейчас есть аккумуляторные насосы, с которыми канистру можно не подвешивать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 05 лип, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:59
buratinyo написав:
Любители шоколада уверяют, что завод патронный не был нужен после произошедших в 2014 году военного отжима Крыма, масштабного ввода кремлевских ДРГ (под видом ВСУ) на восток Украины с целью отвлечь внимание мировой общественности от проведенного грабежа территорий в нарушение Будапештского меморандума?
На заході таке називають віктімблеймінгом.
Це не наша вина, що ООН імпотенти і їх покарання диктатори не бояться.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:59
ЛАД написав: BIGor написав:
............
До 2022 року не давали по 5 млрд. долл США щомісячно. Поцікавтесь ще скільки коштують верстати/робоча сила/виробничі приміщення в Україні. Тесла побудували Гігафабрику (з роботами ітд надсучасну) під Берліном за 2 млрд долл США!
Та і Ф-16 дуже застарілий літак, можно було би і збирати на Антонова по старим кресленням + відносно України начебто не накладені санкції на усілякі системи/запчастини які тяжко повторити.
До 2022 не было и таких затрат на армию.
И численность была значительно ниже, и зарплаты в армии. Да и ещё много расходов.
Или вы думаете, что мы от этих "5 млрд. долл США щомісячно" богатеем?
"санкції на усілякі системи/запчастини не накладені", но, во-первых, нам никто не давал "старі креслення", а, во-вторых, вы напрасно думаете, что даже на существующем авиазаводе так просто, легко и дёшево организовать выпуск совершенно нового (для нас) самолёта.
Ой смішний, ну якщо "ньєпросто"
то тоді далі набирайте стрільців до останнього. Я розумію, що політика партії Зе - прості рішення, і усілякі "ньєпросто"
їм не підходять.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:17
vitaliiangel написав:
Дайте подумать: з однієї сторони активіст Шабунін, з іншої цілий зелений держапарат - генпрокуратура, ДБР, зелені масмедіа...
Це реально уніан
таке пише? Чи комсомольська правда
?
Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України
Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:26
BIGor написав:
Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР
на радость форумным совкодрочерам. Офис простых решений. Своим отсрочка, чужим окопы или штраф.
detroytred написав:
Совкове -- це оте, що вирішувало питання за максимум пляшку коньяку. А звичайно -- за пляшку горілки.
На цивилці -- за шампанське та коробок канхфет.
А аля "50 баксів" -- це вже нове, несовкове
шта? За бутылку коньяка в совке давали квартиру, продавали Жигули без очереди, может быть принимали в ВУЗ или на престижную работу? Ух вы и хфвантазер. Кстати официант/бармен считалось престижной работой из за чаевых и возможности продавать спиртное из под прилавка.
Мы с танцевальным коллективом ездили в Польшу (официально танцевать) так платили с автобуса 300 уе чтобы нас не досматривали. Космические деньги на тот момент. Квартира стоила 5-8 куе
По сравнению с совком аппетиты коррупционеров выросли, коррупция как раковая опухоль постоянно растёт. Но появилась она точно не при Украине.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:08
BIGor написав: vitaliiangel написав:
Дайте подумать: з однієї сторони активіст Шабунін, з іншої цілий зелений держапарат - генпрокуратура, ДБР, зелені масмедіа...
Це реально уніан
таке пише? Чи комсомольська правда
?
Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України
Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР
BIGor написав: vitaliiangel написав:
Дайте подумать: з однієї сторони активіст Шабунін, з іншої цілий зелений держапарат - генпрокуратура, ДБР, зелені масмедіа...
Це реально уніан
таке пише? Чи комсомольська правда
?
Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України
Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР
Как я понял суть ситуации. У Шабунина как бы есть основание не проходить службу в армии, быть мобилизованным по состоянию здоровья. Однако, он числится в каком-то из воинских подразделений. Получает довольствие. При этом находится в какой-то командировке (не в расположении подразделения) и занимается активностью на иных фронтах, чем военном. Ну а журналист поерничал над этой ситуацией.
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