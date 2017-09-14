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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89448945894689478948>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:16

  Бетон написав:Суд скасував штраф 25.500 грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про одруження, народження дітей і зміну місця роботи, — ЗМІ

Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

Штрафов не будет

"одруження, народження дітей" это мелочи, которые не особо влияют на призыв.
Место работы немного существеннее. но тоже не очень.
Главное - место жительства, куда присылать повестку. В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:18

  ЛАД написав:
  flysoulfly написав:
  Xenon написав:путін заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року все ще актуальні та можуть бути основою для подальших переговорів

Він додав, що ці домовленості "повністю задовольняли" Україну на тому етапі переговорів.
:twisted: так и "Брестский мир" 1918 года тоже ж еще актуален, да. И всех "полностью удовлетворил". Ну раз их страна фактически день полного осознания просьора тех переговоров гордо празднует до сих пор (23февраля).

В общем-то дата 23 февраля можно считать случайная и никак не связана с Брестским миром.
Посмотрите хотя бы http://surl.li/denwiz.

:)
Дружок, я все знаю, я сам, брат, из этих,
Но в песне ты не понял, увы, ничего...
©

вся советско-российская история, этой "отдельной цивилизации", - до анекдотичности причудливое и наглое создание любых фактов из любого ничего
и талантливое превращение этих придуманных фактов в основу жизненной философии сотен миллионов уверовавших.
Тем и живут до сих пор.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 05 лип, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:19

  ЛАД написав: В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.

Ви прямо зараз можете у держави через Дію замовити з телефона витяг про місце реєстрації
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:24

💡Імпорт електроенергії з країн ЄС збільшився вдвічі за останні 2 місяці, - директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко

Усього Україна має можливість імпортувати 1700 МВт електроенергії з європейських країн. Лідером з імпорту є Угорщина. Також обсяги постачання може збільшити Словаччина, в якій завершилися ремонтні роботи енергосистеми.



Сейчас Европа наладит новые мощности для экспорта и зачем им завершение войны?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:27

  vitaliiangel написав:
💡Імпорт електроенергії з країн ЄС збільшився вдвічі за останні 2 місяці, - директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко

Усього Україна має можливість імпортувати 1700 МВт електроенергії з європейських країн. Лідером з імпорту є Угорщина. Також обсяги постачання може збільшити Словаччина, в якій завершилися ремонтні роботи енергосистеми.



Сейчас Европа наладит новые мощности для экспорта и зачем им завершение войны?


Зе-владі менше язиком п*здіти потрібно було. Потужно експортуємо 4 березня 2024 р:
"Сьогодні протягом доби заплановано поставити на експорт рекордний обсяг електроенергії - 13 264 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 716 МВт. Українська електроенергія буде експортована до 5 країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови", - йдеться у повідомленні Укренерго.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:39

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
До 2022 року не давали по 5 млрд. долл США щомісячно. Поцікавтесь ще скільки коштують верстати/робоча сила/виробничі приміщення в Україні. Тесла побудували Гігафабрику (з роботами ітд надсучасну) під Берліном за 2 млрд долл США!
Та і Ф-16 дуже застарілий літак, можно було би і збирати на Антонова по старим кресленням + відносно України начебто не накладені санкції на усілякі системи/запчастини які тяжко повторити.

До 2022 не было и таких затрат на армию.
И численность была значительно ниже, и зарплаты в армии. Да и ещё много расходов.
Или вы думаете, что мы от этих "5 млрд. долл США щомісячно" богатеем?
"санкції на усілякі системи/запчастини не накладені", но, во-первых, нам никто не давал "старі креслення", а, во-вторых, вы напрасно думаете, что даже на существующем авиазаводе так просто, легко и дёшево организовать выпуск совершенно нового (для нас) самолёта.

Ой смішний, ну якщо "ньєпросто" то тоді далі набирайте стрільців до останнього. Я розумію, що політика партії Зе - прості рішення, і усілякі "ньєпросто" їм не підходять.

Аргументация сильная!
Я повергнут!
Простите, вам действительно 40 лет, как показано в профиле?
Больше похоже на детский сад.
Вы реально думаете, что освоить производство самолёта так же легко и просто, как программисту поменять место сидения - перенёс комп, подключился к интернету и работай?
Дійсно, "прості рішення".
Ну, а то, что нам никто не даёт "старі креслення", это вообще мелочи, на которые программист внимание не обращает. "Які там ще креслення? Вони ж всюди є, в усіх базах даних. На дорогах валяються". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:43

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:..........
Я вам зара розповім, що можна було зробити: взяти в оренду чи викупити у Румунії, Болгарії, Польщі 100 гектарів землі, побудувати заводи та виготовляти дрони, снаряди, набої, ракети, міномети та таке інше. Третій рік повномасштабної війни. Час було вдосталь. Але ж зе-влада хоче пиздити на будівництві (2,5 мільярди виділено на тому тижні на дороги у прифронтовій зоні щоб підвозити снаряди, яких нема, а-ха-ха) і жебракувати.

Байден, гдє снаряди! НАТА, гдє Ф-16?!!

"Где деньги, Зин?"
Вы не интересовались, сколько стоит построить завод для изготовления "снарядів, набоїв, ракет, мінометів"?
Для "набоїв", конечно, подешевле, но почему-то не построили и в 2015-2019. И не в "Румунії, Болгарії, Польщі".
А F-16 или Патриоты для нас сегодня вообще фантастика. А они очень нужны. Да и ещё очень многое. Так что к "Байдену и НАТЕ" вопросы остаются.


гарна спроба перевести стрілки. але ж... в 15-19хх нам такий завод якось і не був потрібний. а став дуже потрібний аж в 22му. і з того часу дійсно пройшло 2.5 роки і ніх... нічого. тільки ниття, що хтось щось не дає. ну як вміють, хто на шо вчився.
Возможности реально были, но у власти не было желания.
На самом деле с 2015 было "из огрызков" документации и оборудования реально воссоздано несколько линий (не помню, патронных или снарядных). Это фактически чуть ли не на голом энтузиазме самих эвакуировавшихся заводчан и патриотов-волонтеров. Но всьо не масштабировалось из-за отсутствия госфинансирования. Порох со товарищи, как реальные барыги, ни к какой войне не готовились, собирались продолжать наивные попытки договориться, балансируя с настроениями украинцев. Вся его публичная "патриотическая" риторика была чисто предвыборной, чисто для контраста остальным политсилам.
Ну а с приходом зе-команды поостанавливали финансирование даже тех крох, что были
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 05 лип, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:48

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР
на радость форумным совкодрочерам. Офис простых решений. Своим отсрочка, чужим окопы или штраф.
  detroytred написав:Совкове -- це оте, що вирішувало питання за максимум пляшку коньяку. А звичайно -- за пляшку горілки.
На цивилці -- за шампанське та коробок канхфет.
А аля "50 баксів" -- це вже нове, несовкове
шта? За бутылку коньяка в совке давали квартиру, продавали Жигули без очереди, может быть принимали в ВУЗ или на престижную работу? Ух вы и хфвантазер. Кстати официант/бармен считалось престижной работой из за чаевых и возможности продавать спиртное из под прилавка.

Мы с танцевальным коллективом ездили в Польшу (официально танцевать) так платили с автобуса 300 уе чтобы нас не досматривали. Космические деньги на тот момент. Квартира стоила 5-8 куе

По сравнению с совком аппетиты коррупционеров выросли, коррупция как раковая опухоль постоянно растёт. Но появилась она точно не при Украине.

Ещё один детский сад!
Вы в совке не жили и квартиру не получали.
За Жигули не скажу, не покупал, не знаю. А квартиру давали не за взятку, а после стояния в многолетней очереди.
Правда, были возможности более быстрого получения - работа на стройке, например. У меня друг закончил с отличием политехи ему сразу предлагали аспирантуру. Но он женился и ждал ребёнка, поэтому взял распределение на ХТЗ и пошёл мастером в цех. Как молодому специалисту и мастеру дали 2 комнаты в 4-к. квартире почти сразу.
И уточните, пожалуйста, в каком году вы платили 300 уе с автобуса. Насколько помню, в Союзе до самого конца валюта была запрещена.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:49

  candle645 написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...............
Хабарів, так вийшло, не давав, екзамени\заліки не купував, навіть на воєнній кафедрі, здав екзамен без 50 баксів разом зі ще одним студентом зі ВСЬОГО взводу.
.............

Тут часто поминают "совок" и рассказывают, что все наши беды оттуда.
Но я себе даже не представляю в наше время сдачу экзамена на военке за деньги.
93-й год, ВК КНУ (формально уже не совок, но офицерье/преподы на ВК все поголовно были еще совковые) - куратор курса месяца за 3 до экзамена собрал старост групп и сообщил что ему нужен видик, и всем гарантирована как минимум тройка - иначе экзамен вообще никто не сдаст, кому надо больше - пусть подходят и договариваются индивидуально. Плюс озвучил райдер по поводу стола на экзамен, и это была отнюдь не "водка и селедка".
Ну и реальный цырк с "секретными тетрадями" и возможностью готовиться по собственным-же конспектам исключительно в здании ВК в максимально неудобное время, при том что нас учили типа на ПВО-шников для РЛС 86Ж6, и на первом-же занятии рассказали что вся инфа по ней была слита японцам еще до начала ее серийного производства...
Чем закончилась история с экзаменом к сожалению не знаю (к тому времени понял что мое время, нервы и самоуважение стоят куда дороже, чем возможность "отучившись" на ВК избежать принудительного призыва в лучших традициях совка, плюс обнаружился спондиодисплоз позволивший после окончания университета безо всяких взяток задокументировать статус "непригоден в мирное, частично пригоден в военное время"). Скорее всего вместо видика ему указали на его место, т.к. и группа и курс в целом были более-чем-адекватные, но факт требования взятки прямым текстом я запомнил.

Вы получается одногодок Коли-каклеты? Много у вас подобных бригадных на спорткафедре училось тогда(у нас докуя ваших годов, все на выхи валюту на стадионе меняли)?
И раз РЛС - то значит РФФ или физтех всё таки?
По поводу видика и стола - это весьма по божески, хотя тогда и зрп десятками уе у полканов исчислялась.
Когда я учился, видик уже был, мы на нём синие "Чистилище" смотрели с преподами по тактике(афганцами-танкистами) и они нам подрассказали как воевали за ДРА, какими методами, и сказали что после Грозного и Крыма с Мешковым наши болотные братья пойдут на Киев.
Тройка стоила мне почти столько же, сколько вашему всему потоку, но потом я выиграл контрольную по стрельбам с результатом 5метров, при пятёрке за 25метров(точность ДЗОА на максимальном расстоянии), и сам куратор сказал мне поставить пять.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:50

  whois2010 написав:
  ЛАД написав: В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.

Ви прямо зараз можете у держави через Дію замовити з телефона витяг про місце реєстрації

Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.
ЛАД
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