flysoulfly написав:------------------------- Xenon путін заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року все ще актуальні та можуть бути основою для подальших переговорів
Він додав, що ці домовленості "повністю задовольняли" Україну на тому етапі переговорів. ----------------------- так и "Брестский мир" 1918 года тоже ж еще актуален, да. И всех "полностью удовлетворил". Ну раз их страна фактически день полного осознания просьора тех переговоров гордо празднует до сих пор (23февраля).
В общем-то дата 23 февраля можно считать случайная и никак не связана с Брестским миром. Посмотрите хотя бы http://surl.li/denwiz.
вся советско-российская история, этой "отдельной цивилизации", - до анекдотичности причудливое и наглое создание любых фактов из любого ничего и талантливое превращение этих придуманных фактов в основу жизненной философии сотен миллионов уверовавших. Тем и живут до сих пор.
Сегодня у нас так же описывают советскую историю для "миллионов уверовавших", только с обратным знаком. Вы знаете, это можно сказать практически о любой истории для массового потребления. В т.ч. и о нашей сегодняшней (в смысле сегодня описываемой, а не сегодня происходящей. Хотя через несколько лет посмОтрите, что и как будут в школах рассказывать о сегодняшних событиях).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 05 лип, 2024 11:59, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Ой смішний, ну якщо "ньєпросто" то тоді далі набирайте стрільців до останнього. Я розумію, що політика партії Зе - прості рішення, і усілякі "ньєпросто" їм не підходять.
Аргументация сильная! Я повергнут! Простите, вам действительно 40 лет, как показано в профиле? Больше похоже на детский сад. Вы реально думаете, что освоить производство самолёта так же легко и просто, как программисту поменять место сидения - перенёс комп, подключился к интернету и работай? Дійсно, "прості рішення". Ну, а то, что нам никто не даёт "старі креслення", это вообще мелочи, на которые программист внимание не обращает. "Які там ще креслення? Вони ж всюди є, в усіх базах даних. На дорогах валяються".
Розумнику, скільки років треба десятитисячному персоналу Антонова зібрати з імпортних комплектуючих по наданим кресленням літак 60-хх років маючи сучасні компьютери, верстати і обладнання з фінансуванням в ярди грошей? 10 років? 20 років? 30 років?
flysoulfly написав:барабашов видик в 1993 и видик в 1997 это ж совершенно разные деньги
Нет Они при Андропове дорогие были, знаю дядя чуть ли не за тысячу по чернорыночному курсу покупал Акаи, у моряков и не в Украине, на ДВ по моему, именно видик, не видеомагнитофон, я на нём с братом Брюса Ли и Коммандо смотрел, а в 92м подобное 300-400 стоило, Голдстар конечно дешевле Сонек и Панасов. Видеомагнитофон именно к видеокамере комплектом брал за 600 в 96м году, когда тот плеер Акаи, даренный мне братом на днюху, сдох от старости. А камера что в 92м, что в 98м полторы стоила, размерами только уменьшалась.
BIGor написав: Дайте подумать: з однієї сторони активіст Шабунін, з іншої цілий зелений держапарат - генпрокуратура, ДБР, зелені масмедіа...
Це реально уніан таке пише? Чи комсомольська правда?
Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України
Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР
Как я понял суть ситуации. У Шабунина как бы есть основание не проходить службу в армии, быть мобилизованным по состоянию здоровья. Однако, он числится в каком-то из воинских подразделений. Получает довольствие. При этом находится в какой-то командировке (не в расположении подразделения) и занимается активностью на иных фронтах, чем военном. Ну а журналист поерничал над этой ситуацией.
Суть ситуації, що проти активіста задіяні колосальні ресурси держави - НАБУ, ДБР, генпрокуратура, численні массмедіа ітд. Чи варто під час війни витрачати на боротьбу з якимось маловідомим активістом противним ОП такі фінансові і людські ресурси? Бачили зарплати тих всіх чинуш і вартість масмедіа - це дуже дорого.
Mimohod написав:Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.
Во Львове одно время вода была по графику. Люди подвешивали к потолку плоскую канистру с краником по центру (продаются для летнего душа). Кто то её вручную набирал другие закидывали поплавок с контактами открывающими клапан. Сейчас есть аккумуляторные насосы, с которыми канистру можно не подвешивать.
Така система в мене була ще за першого зубожіння в кінці 90х. Неефективне. Щоб дати трохи тиску в кран треба підіймати ємність на 5 метрів над краном. Не має в нас таких стель ))))