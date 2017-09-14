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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8945894689478948>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:57

  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:
  flysoulfly написав:-------------------------
Xenon
путін заявив, що Стамбульські домовленості 2022 року все ще актуальні та можуть бути основою для подальших переговорів

Він додав, що ці домовленості "повністю задовольняли" Україну на тому етапі переговорів.
-----------------------
:twisted: так и "Брестский мир" 1918 года тоже ж еще актуален, да. И всех "полностью удовлетворил". Ну раз их страна фактически день полного осознания просьора тех переговоров гордо празднует до сих пор (23февраля).

В общем-то дата 23 февраля можно считать случайная и никак не связана с Брестским миром.
Посмотрите хотя бы http://surl.li/denwiz.

:)
Дружок, я все знаю, я сам, брат, из этих,
Но в песне ты не понял, увы, ничего...
©

вся советско-российская история, этой "отдельной цивилизации", - до анекдотичности причудливое и наглое создание любых фактов из любого ничего
и талантливое превращение этих придуманных фактов в основу жизненной философии сотен миллионов уверовавших.
Тем и живут до сих пор.

Сегодня у нас так же описывают советскую историю для "миллионов уверовавших", только с обратным знаком.
Вы знаете, это можно сказать практически о любой истории для массового потребления.
В т.ч. и о нашей сегодняшней (в смысле сегодня описываемой, а не сегодня происходящей. Хотя через несколько лет посмОтрите, что и как будут в школах рассказывать о сегодняшних событиях).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 05 лип, 2024 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:57

барабашов :D видик в 1993 и видик в 1997 это ж совершенно разные деньги
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:58

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав: В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.

Ви прямо зараз можете у держави через Дію замовити з телефона витяг про місце реєстрації

Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.
Ну от як "ухилянт" не отрмає повістку, яка направлена на дресу з дії, тоді так, він порушник. А до цього які питання?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:02

  ЛАД написав:
  BIGor написав:Ой смішний, ну якщо "ньєпросто" то тоді далі набирайте стрільців до останнього. Я розумію, що політика партії Зе - прості рішення, і усілякі "ньєпросто" їм не підходять.

Аргументация сильная!
Я повергнут!
Простите, вам действительно 40 лет, как показано в профиле?
Больше похоже на детский сад.
Вы реально думаете, что освоить производство самолёта так же легко и просто, как программисту поменять место сидения - перенёс комп, подключился к интернету и работай?
Дійсно, "прості рішення".
Ну, а то, что нам никто не даёт "старі креслення", это вообще мелочи, на которые программист внимание не обращает. "Які там ще креслення? Вони ж всюди є, в усіх базах даних. На дорогах валяються". :)

Розумнику, скільки років треба десятитисячному персоналу Антонова зібрати з імпортних комплектуючих по наданим кресленням літак 60-хх років маючи сучасні компьютери, верстати і обладнання з фінансуванням в ярди грошей? 10 років? 20 років? 30 років?

Куди легше бусами нагрібати гречкосіїв по селам.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:06

  flysoulfly написав:барабашов :D видик в 1993 и видик в 1997 это ж совершенно разные деньги

Нет
Они при Андропове дорогие были, знаю дядя чуть ли не за тысячу по чернорыночному курсу покупал Акаи, у моряков и не в Украине, на ДВ по моему, именно видик, не видеомагнитофон, я на нём с братом Брюса Ли и Коммандо смотрел, а в 92м подобное 300-400 стоило, Голдстар конечно дешевле Сонек и Панасов.
Видеомагнитофон именно к видеокамере комплектом брал за 600 в 96м году, когда тот плеер Акаи, даренный мне братом на днюху, сдох от старости. А камера что в 92м, что в 98м полторы стоила, размерами только уменьшалась.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:06

  tumos написав:
  BIGor написав:
Дайте подумать: з однієї сторони активіст Шабунін, з іншої цілий зелений держапарат - генпрокуратура, ДБР, зелені масмедіа...

Це реально уніан таке пише? Чи комсомольська правда?
Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України

Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР

Как я понял суть ситуации. У Шабунина как бы есть основание не проходить службу в армии, быть мобилизованным по состоянию здоровья. Однако, он числится в каком-то из воинских подразделений. Получает довольствие. При этом находится в какой-то командировке (не в расположении подразделения) и занимается активностью на иных фронтах, чем военном. Ну а журналист поерничал над этой ситуацией.

Суть ситуації, що проти активіста задіяні колосальні ресурси держави - НАБУ, ДБР, генпрокуратура, численні массмедіа ітд. Чи варто під час війни витрачати на боротьбу з якимось маловідомим активістом противним ОП такі фінансові і людські ресурси? Бачили зарплати тих всіх чинуш і вартість масмедіа - це дуже дорого.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Гидроакум тиск рівняє. Але, якщо вода зверху стекла на нижні поверхи і дебіту нема, то це не допоможе.

Я виходжу з ідеї, що без тиску на вході спрацює обратний клапан і ті пару десятків літрів води що є в баку видавить в кран мембрана.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:18

Опять пошла тема как при совке было хорошо а при Украине коррупция.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:20

барабашов
Я про то, шо 100баксов в 1997 среднестатистически зарабатывалось гораздо быстрее и легче чем в 1993.

и тоже общеупотребляемое"видик" - это всьо сильно разное: плеер, пишущий плеер или 6-тидорожечник :?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:24

  vitaliiangel написав:
  Mimohod написав:Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.

Во Львове одно время вода была по графику. Люди подвешивали к потолку плоскую канистру с краником по центру (продаются для летнего душа). Кто то её вручную набирал другие закидывали поплавок с контактами открывающими клапан. Сейчас есть аккумуляторные насосы, с которыми канистру можно не подвешивать.

Така система в мене була ще за першого зубожіння в кінці 90х. Неефективне. Щоб дати трохи тиску в кран треба підіймати ємність на 5 метрів над краном. Не має в нас таких стель ))))
Mimohod
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