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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8945894689478948
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:30

  detroytred написав:
  d44 написав:
  detroytred написав:Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі
на сторінці пенсійного фонду, відповідно є і в рєєстрах

Тоді да. Згоден.

Але якщо треба шукати місце роботи на сторінці пф, то - спорно.
Якщо це саме реєстр і там, то - да.
В законі вказано -- не можна знайти десь в базах держ. даних, а з реєстрів.

Знаю, не один випадок, коли людину знайшли через дані з ПФ і на роботу прислали прицільно повістку.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:36

У росії горить НПЗ: Чому важливі удари по НПЗ ? Чим б`ємо і які будуть наслідки?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:40

  BIGor написав:Суть ситуації, що проти активіста задіяні колосальні ресурси держави - НАБУ, ДБР, генпрокуратура, численні массмедіа ітд. Чи варто під час війни витрачати на боротьбу з якимось маловідомим активістом противним ОП такі фінансові і людські ресурси? Бачили зарплати тих всіх чинуш і вартість масмедіа - це дуже дорого.

Ну також и "малоизвестный" активист. ) Кстати, как "малоизвестному' удается держать стойку против задеянного него ресурса ?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:43

  Mimohod написав:
  Бетон написав:Гидроакум тиск рівняє. Але, якщо вода зверху стекла на нижні поверхи і дебіту нема, то це не допоможе.

Я виходжу з ідеї, що без тиску на вході спрацює обратний клапан і ті пару десятків літрів води що є в баку видавить в кран мембрана.

Це за умови що зворотні клапан повністю справний і не травить.
Зазвичай встановлюють пластикові, які через років 5-10 починають потроху пропускати.
Спробуйте перевірити, за допомогою манометра після відключення води, якщо тиск не буде падати без відкриття кранів у квартирі, то нормально.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 05 лип, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:44

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
Шабуніна визнали непридатним до служби в армії через родимки, - матеріали суду
https://www.unian.ua/society/shabunina- ... 85686.html

Дайте подумать: з однієї сторони активіст Шабунін, з іншої цілий зелений держапарат - генпрокуратура, ДБР, зелені масмедіа...

Це реально уніан таке пише? Чи комсомольська правда?
Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України

Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР

Руссо туристо облико морале (с)

оновлений рекрутінг: цігєль-цігєль, ай-люлю
flyman
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  #<1 ... 8945894689478948
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