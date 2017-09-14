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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:30
detroytred написав: d44 написав: detroytred написав:
Маю сумнів, що місце роботи було десь в якомусь загальному реєстрі
на сторінці пенсійного фонду, відповідно є і в рєєстрах
Тоді да. Згоден.
Але якщо треба шукати місце роботи на сторінці пф, то - спорно.
Якщо це саме реєстр і там, то - да.
В законі вказано -- не можна знайти десь в базах держ. даних, а з реєстрів.
Знаю, не один випадок, коли людину знайшли через дані з ПФ і на роботу прислали прицільно повістку.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:36
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:40
BIGor написав:
Суть ситуації, що проти активіста задіяні колосальні ресурси держави - НАБУ, ДБР, генпрокуратура, численні массмедіа ітд. Чи варто під час війни витрачати на боротьбу з якимось маловідомим активістом противним ОП такі фінансові і людські ресурси? Бачили зарплати тих всіх чинуш і вартість масмедіа - це дуже дорого.
Ну також и "малоизвестный" активист. ) Кстати, как "малоизвестному' удается держать стойку против задеянного него ресурса ?
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:43
Mimohod написав: Бетон написав:
Гидроакум тиск рівняє. Але, якщо вода зверху стекла на нижні поверхи і дебіту нема, то це не допоможе.
Я виходжу з ідеї, що без тиску на вході спрацює обратний клапан і ті пару десятків літрів води що є в баку видавить в кран мембрана.
Це за умови що зворотні клапан повністю справний і не травить.
Зазвичай встановлюють пластикові, які через років 5-10 починають потроху пропускати.
Спробуйте перевірити, за допомогою манометра після відключення води, якщо тиск не буде падати без відкриття кранів у квартирі, то нормально.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в П'ят 05 лип, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:44
BIGor написав: vitaliiangel написав:
Дайте подумать: з однієї сторони активіст Шабунін, з іншої цілий зелений держапарат - генпрокуратура, ДБР, зелені масмедіа...
Це реально уніан
таке пише? Чи комсомольська правда
?
Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України
Щось ми дуже швидко повернулись в СРСР
Руссо туристо облико морале (с)
оновлений рекрутінг: цігєль-цігєль, ай-люлю
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:53
ЛАД написав:
Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.
Так регістрацію місця проживання без ТЦК змінити неможливо. Попередній повинен надати дозвіл, а тільки потім можна реєструвати і передавати оновлені дані новому ТЦК.
Хоча це маразм повний. Тому що перереєстрація місця проживання автоматично веде до його зміни у реєстрі Оберіг.
Ще є декларація місця проживання
чомусь підзаконними актами ці процедури описані по різному, за допомогою її теоретично можна змінити місце проживання і без ТЦК.
Чим відрізняються реєстрація і декларація з державної точки зору (для того ж ТЦК) так і не зрозуміло. Може хтось тут знає цю відмінність?
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:58
ЛАД написав:
Вы реально думаете, что освоить производство самолёта так же легко и просто, как программисту поменять место сидения - перенёс комп, подключился к интернету и работай?
Дійсно, "прості рішення".
Ну, а то, что нам никто не даёт "старі креслення", это вообще мелочи, на которые программист внимание не обращает. "Які там ще креслення? Вони ж всюди є, в усіх базах даних. На дорогах валяються".
саме так, підклеїв сітківку і відсвічувати в окіп, простіше нікуди
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:02
tumos написав: BIGor написав:
Суть ситуації, що проти активіста задіяні колосальні ресурси держави - НАБУ, ДБР, генпрокуратура, численні массмедіа ітд. Чи варто під час війни витрачати на боротьбу з якимось маловідомим активістом противним ОП такі фінансові і людські ресурси? Бачили зарплати тих всіх чинуш і вартість масмедіа - це дуже дорого.
Ну також и "малоизвестный" активист. ) Кстати, как "малоизвестному' удается держать стойку против задеянного него ресурса ?
Cтерненку якось ж вдавалось тримати проти зелених? Хоча спочатку він був маловідомий, але Вєнєдіктова все ж таки запроторила його на якийсь час в вязницю.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:03
барабашов написав: flysoulfly написав:барабашов
видик в 1993 и видик в 1997 это ж совершенно разные деньги
Нет
Они при Андропове дорогие были, знаю дядя чуть ли не за тысячу по чернорыночному курсу покупал Акаи, у моряков и не в Украине, на ДВ по моему, именно видик, не видеомагнитофон, я на нём с братом Брюса Ли и Коммандо смотрел, а в 92м подобное 300-400 стоило, Голдстар конечно дешевле Сонек и Панасов.
Видеомагнитофон именно к видеокамере комплектом брал за 600 в 96м году, когда тот плеер Акаи, даренный мне братом на днюху, сдох от старости. А камера что в 92м, что в 98м полторы стоила, размерами только уменьшалась.
одна поїзда в Югославію з утюгами туда і відіком назад, ще й лишалося "на шампусік"
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:05
tumos написав: BIGor написав:
Суть ситуації, що проти активіста задіяні колосальні ресурси держави - НАБУ, ДБР, генпрокуратура, численні массмедіа ітд. Чи варто під час війни витрачати на боротьбу з якимось маловідомим активістом противним ОП такі фінансові і людські ресурси? Бачили зарплати тих всіх чинуш і вартість масмедіа - це дуже дорого.
Ну також и "малоизвестный" активист. ) Кстати, как "малоизвестному' удается держать стойку против задеянного него ресурса ?
тому що соросьонок?
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