RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8947894889498950>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:08

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.

Так регістрацію місця проживання без ТЦК змінити неможливо. Попередній повинен надати дозвіл, а тільки потім можна реєструвати і передавати оновлені дані новому ТЦК.
Хоча це маразм повний. Тому що перереєстрація місця проживання автоматично веде до його зміни у реєстрі Оберіг.

Ще є декларація місця проживання чомусь підзаконними актами ці процедури описані по різному, за допомогою її теоретично можна змінити місце проживання і без ТЦК.
Чим відрізняються реєстрація і декларація з державної точки зору (для того ж ТЦК) так і не зрозуміло.
Може хтось тут знає цю відмінність?

формально мали ліквідувати інстутут прописки, і зробити декларативний характер, але "щось пішло не так", бо багато багажу із СРСР зв"язаного із інститутом прописки.
В США чи де там, приносиш квитанцію про оплату компослуг (в Польщі договір оренди), і ти означає, що це свідчення, що ти "прописано-зареєстрований" за адресою в квитанції.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35578
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:21

  vitaliiangel написав:Опять пошла тема как при совке было хорошо а при Украине коррупция.

Не треба ля-ля. Тим паче узагальнювати.
Давайте цитати, в них чітко вказані предмети обговорення та акценти.
detroytred
 
Повідомлень: 29276
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:23

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав: В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.

Ви прямо зараз можете у держави через Дію замовити з телефона витяг про місце реєстрації

Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.

И что?
В стране миллионы переселенцев с пропиской в серой зоне
Им всем прописываться в арендных квартирах и общагах, что им OВА предоставила?
барабашов
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:41

Комедія комедій.
Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації.
До хфєні оте оновлення даних..
ЦНАПовське, роздруковане.
І! Тим паче знання законів, постанов, які визначають порядок і правила перевірки документів.
На все лише тупа відповідь - *мені юрист сказав...*, *мені начальник сказав...*; проїдемо.
Кажу: не важливо, що хто говорить; ви особа, яка приймає рішення, діє згідно визначеного порядку і особисто несе відповідальність за свої дії; відкриваємо зараз закон та постанову 560 і читаємо разом; потім діємо по закону; проїхати теж не проблема, тільки ж навіщо час гаяти, давайте позвонимо і з'ясуємо.
Все вирішило тільки взвання, тобто коли відкрив всі карти.
Бо проти сімох не попреш.
Тільки тому розійшлися. Кожен при своїй думці.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 лип, 2024 13:47, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 29276
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:42

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав: В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.

Ви прямо зараз можете у держави через Дію замовити з телефона витяг про місце реєстрації

Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.

Ви писали саме за прописку, а не місце проживання.
whois2010
 
Повідомлень: 613
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації


Цікаво
"прошу пана пана полковника до бусика, будете нами командувати" ?
fox767676
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:46

  flyman написав:
  ЛАД написав:Вы реально думаете, что освоить производство самолёта так же легко и просто, как программисту поменять место сидения - перенёс комп, подключился к интернету и работай?
Дійсно, "прості рішення".
Ну, а то, что нам никто не даёт "старі креслення", это вообще мелочи, на которые программист внимание не обращает. "Які там ще креслення? Вони ж всюди є, в усіх базах даних. На дорогах валяються". :)

саме так, підклеїв сітківку і відсвічувати в окіп, простіше нікуди

в продовження теми "cложно":
https://www.macrocketry.ca/
We are a student run team based at McMaster University in Hamilton, ON, Canada. We design, build and launch rockets and innovative payloads. Recently, we had a successful launch to 3km (10,000ft) in altitude at the Spaceport America Cup! We are now working on building an improved solid rocket for 2024 competitions and developing a hybrid rocket for the future.
35 пусків і 35 успіхів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35578
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:48

  flysoulfly написав:барабашов
Я про то, шо 100баксов в 1997 среднестатистически зарабатывалось гораздо быстрее и легче чем в 1993.

и тоже общеупотребляемое"видик" - это всьо сильно разное: плеер, пишущий плеер или 6-тидорожечник :?

обл. центр. 1995 чи 96-й рік плеєр Акаі з можливістю запису рівно 100 доларів. 1996 рік 1кім. квартира 2500 доларів. 1999 рік 3-и кімнатна квартира під ремонт 3000 доларів + 100 доларів за телефонну лінію укртелекому.
whois2010
 
Повідомлень: 613
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:50

  detroytred написав:Комедія комедій.
Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації.
До хфєні оте оновлення даних..
ЦНАПовське, роздруковане.
І! Тим паче знання законів, постанов, які визначають порядок і правила перевірки документів.
На все лише тупа відповідь - *мені юрист сказав...*, *мені начальник сказав...*; проїдемо.
Кажу: не важливо, що хто говорить; ви особа, яка приймає рішення, діє згідно визначеного порядку і особисто несе відповідальність за свої дії; відкриваємо зараз закон та постанову 560 і читаємо разом; потім діємо по закону; проїхати теж не проблема, тільки ж навіщо час гаяти, давайте позвонимо і з'ясуємо.
Все вирішило тільки взвання, тобто коли відкрив всі карти.
Бо проти сімох не попреш.
Тільки тому розійшлися. Кожен при своїй думці.

це запорєбрікові нахрюки, колорабоціоністкі наративи, вороже іпсо, такого не може бути бо не може бути, детройд перебував в розшуку і його знайшло семеро, але він таки нахабно ухильнувся, але скоро прибуде підкріплення і "виколупають з ракушки" (запшикають газом, шумовими гранатами, пострілами в коліно .. може бути туманно і промахнутися десь в голову .. але то таке, то самозахист від мачєетє, і взагалі приступ епілепсії) як злісного ухилянта-рецидивіста
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 лип, 2024 13:56, всього редагувалось 7 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35578
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:51

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації


Цікаво
"прошу пана пана полковника до бусика, будете нами командувати" ?

Ні. Не так.
Спробував, як пересічний громадянин...))))))
Тримався до критичної точки.

До речі, на диво -- як пересічний домігся витягнути старшого цигарку з рота та застьобнутися.
А от далі швах...
Аргументи *мені особисто юрист сказав...*, *мені начальник сказав...* -- не перебиваються нічим.
detroytred
 
Повідомлень: 29276
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8947894889498950>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, Дюрі-бачі і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 58361
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 217603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 695987
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.