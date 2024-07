Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:46

flyman написав: ЛАД написав: Вы реально думаете, что освоить производство самолёта так же легко и просто, как программисту поменять место сидения - перенёс комп, подключился к интернету и работай?

Дійсно, "прості рішення".

саме так, підклеїв сітківку і відсвічувати в окіп, простіше нікуди саме так, підклеїв сітківку і відсвічувати в окіп, простіше нікуди

в продовження теми "cложно":We are a student run team based at McMaster University in Hamilton, ON, Canada. We design, build and launch rockets and innovative payloads. Recently, we had a successful launch to 3km (10,000ft) in altitude at the Spaceport America Cup! We are now working on building an improved solid rocket for 2024 competitions and developing a hybrid rocket for the future.35 пусків і 35 успіхів