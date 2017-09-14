ЛАД написав:Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.
Так регістрацію місця проживання без ТЦК змінити неможливо. Попередній повинен надати дозвіл, а тільки потім можна реєструвати і передавати оновлені дані новому ТЦК. Хоча це маразм повний. Тому що перереєстрація місця проживання автоматично веде до його зміни у реєстрі Оберіг.
Ще є декларація місця проживання чомусь підзаконними актами ці процедури описані по різному, за допомогою її теоретично можна змінити місце проживання і без ТЦК. Чим відрізняються реєстрація і декларація з державної точки зору (для того ж ТЦК) так і не зрозуміло. Може хтось тут знає цю відмінність?
формально мали ліквідувати інстутут прописки, і зробити декларативний характер, але "щось пішло не так", бо багато багажу із СРСР зв"язаного із інститутом прописки. В США чи де там, приносиш квитанцію про оплату компослуг (в Польщі договір оренди), і ти означає, що це свідчення, що ти "прописано-зареєстрований" за адресою в квитанції.
Комедія комедій. Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації. До хфєні оте оновлення даних.. ЦНАПовське, роздруковане. І! Тим паче знання законів, постанов, які визначають порядок і правила перевірки документів. На все лише тупа відповідь - *мені юрист сказав...*, *мені начальник сказав...*; проїдемо. Кажу: не важливо, що хто говорить; ви особа, яка приймає рішення, діє згідно визначеного порядку і особисто несе відповідальність за свої дії; відкриваємо зараз закон та постанову 560 і читаємо разом; потім діємо по закону; проїхати теж не проблема, тільки ж навіщо час гаяти, давайте позвонимо і з'ясуємо. Все вирішило тільки взвання, тобто коли відкрив всі карти. Бо проти сімох не попреш. Тільки тому розійшлися. Кожен при своїй думці.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 лип, 2024 13:47, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Вы реально думаете, что освоить производство самолёта так же легко и просто, как программисту поменять место сидения - перенёс комп, подключился к интернету и работай? Дійсно, "прості рішення". Ну, а то, что нам никто не даёт "старі креслення", это вообще мелочи, на которые программист внимание не обращает. "Які там ще креслення? Вони ж всюди є, в усіх базах даних. На дорогах валяються".
саме так, підклеїв сітківку і відсвічувати в окіп, простіше нікуди
в продовження теми "cложно": https://www.macrocketry.ca/ We are a student run team based at McMaster University in Hamilton, ON, Canada. We design, build and launch rockets and innovative payloads. Recently, we had a successful launch to 3km (10,000ft) in altitude at the Spaceport America Cup! We are now working on building an improved solid rocket for 2024 competitions and developing a hybrid rocket for the future. 35 пусків і 35 успіхів
flysoulfly написав:барабашов Я про то, шо 100баксов в 1997 среднестатистически зарабатывалось гораздо быстрее и легче чем в 1993.
и тоже общеупотребляемое"видик" - это всьо сильно разное: плеер, пишущий плеер или 6-тидорожечник
обл. центр. 1995 чи 96-й рік плеєр Акаі з можливістю запису рівно 100 доларів. 1996 рік 1кім. квартира 2500 доларів. 1999 рік 3-и кімнатна квартира під ремонт 3000 доларів + 100 доларів за телефонну лінію укртелекому.
detroytred написав:Комедія комедій. Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації. До хфєні оте оновлення даних.. ЦНАПовське, роздруковане. І! Тим паче знання законів, постанов, які визначають порядок і правила перевірки документів. На все лише тупа відповідь - *мені юрист сказав...*, *мені начальник сказав...*; проїдемо. Кажу: не важливо, що хто говорить; ви особа, яка приймає рішення, діє згідно визначеного порядку і особисто несе відповідальність за свої дії; відкриваємо зараз закон та постанову 560 і читаємо разом; потім діємо по закону; проїхати теж не проблема, тільки ж навіщо час гаяти, давайте позвонимо і з'ясуємо. Все вирішило тільки взвання, тобто коли відкрив всі карти. Бо проти сімох не попреш. Тільки тому розійшлися. Кожен при своїй думці.
це запорєбрікові нахрюки, колорабоціоністкі наративи, вороже іпсо, такого не може бути бо не може бути, детройд перебував в розшуку і його знайшло семеро, але він таки нахабно ухильнувся, але скоро прибуде підкріплення і "виколупають з ракушки" (запшикають газом, шумовими гранатами, пострілами в коліно .. може бути туманно і промахнутися десь в голову .. але то таке, то самозахист від мачєетє, і взагалі приступ епілепсії) як злісного ухилянта-рецидивіста
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 лип, 2024 13:56, всього редагувалось 7 разів.
detroytred написав:Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації
Цікаво "прошу пана пана полковника до бусика, будете нами командувати" ?
Ні. Не так. Спробував, як пересічний громадянин...)))))) Тримався до критичної точки.
До речі, на диво -- як пересічний домігся витягнути старшого цигарку з рота та застьобнутися. А от далі швах... Аргументи *мені особисто юрист сказав...*, *мені начальник сказав...* -- не перебиваються нічим.