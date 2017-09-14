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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8947894889498950
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації.

Були 2 спроби мене бусифікувати. Ну як спроби: вискакують з буса і оточують солдати, дивляться документи, бачать відстрочку, розходимось.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:05

  _hunter написав:Зачем вы распространяете расейское ИПСО? - на форуме турбопатриоты убедительно доказали, что буссификации не бывает!

Іпсо це не може бути, бо порушення такі визнав Лубінець (посадова особа...).
Ну і на форумі, як мінімум, будівельних оперував 1%.

Я лише схоже першим потрапив в число кому пощастило з тутошніх.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:11

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації.

Були 2 спроби мене бусифікувати. Ну як спроби: вискакують з буса і оточують солдати, дивляться документи, бачать відстрочку, розходимось.

Тоді сорян. Другий.
Але я одразу не показував всі повністю (лише по ходу дій наявність, що є; і що паспорт мій). хотів подивитися, як по процедурі буде. І тільки в кінці вже все.

А вийшло, що без усяких повноважень (у старшого було лише вбілет роти охорони) з боку посадовців, прийшлося.
Поліції, до речі, не було овсім.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але я одразу не показував всі повністю (лише по ходу дій наявність, що є; і що паспорт мій).

Я паспорт, тимчасове посвідчення і повістку показував одночасно. Поліцейська один раз була і тоді представлялись як мали б, навіть наказ показали. Другий раз тільки солдати і представились тільки на словах.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 05 лип, 2024 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:21

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Суд скасував штраф 25.500 грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про одруження, народження дітей і зміну місця роботи, — ЗМІ

Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

Штрафов не будет

"одруження, народження дітей" это мелочи, которые не особо влияют на призыв.
Место работы немного существеннее. но тоже не очень.
Главное - место жительства, куда присылать повестку. В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.

Як місце роботи,не робоче місце (!), може впливати? Також поясніть різницю між робочим місцем і місце роботи? Мене форумчанин питав трохи інше - бажаю надати вичерпну відповідь.
sens
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  #<1 ... 8947894889498950
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